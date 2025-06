México vota en las primeras elecciones del poder judicial en su historia

Mexico Elections, Courts and the Judiciary Politics and Government Courts and the Judiciary Morena (Mexican Political Party) Sheinbaum, Claudia Lopez Obrador, Andres Manuel

Los mexicanos eligieron el domingo a los nueve miembros de la Suprema Corte, junto con más de 2600 jueces y magistrados.

Los votantes de todo México acudieron a las urnas el domingo para elegir a miles de jueces, desde los tribunales locales hasta la Suprema Corte, impulsando una de las modificaciones judiciales de mayor alcance jamás intentadas por una democracia grande.

El proceso transformará el sistema judicial, que dejará de estar basado en nombramientos, un cambio que, según los líderes del partido gobernante, Morena, ayudará a erradicar a los funcionarios corruptos, democratizar los tribunales y dar voz a los ciudadanos para decidir quién imparte la justicia.

Sin embargo, aunque la mayoría de los mexicanos concuerdan en que su sistema de justicia es deficiente, la modificación que entra el vigor el domingo ha suscitado duras críticas por parte de figuras de la oposición y expertos jurídicos. Argumentan que se corre el riesgo de otorgar a Morena un poder extraordinario sobre el tercer poder del gobierno, que elimina los requisitos de carrera del antiguo sistema y que abre la puerta a candidatos que podrían estar influenciados por los cárteles de la droga.

Dado que las elecciones son tan ambiciosas --se elegirán más de 2600 jueces y magistrados, de entre más de 7700 candidatos--, algunos expertos electorales esperaban que la participación fuera baja. A medida que se iniciaba la votación, se podían ver relativamente pocas personas haciendo fila para votar en todo el país.

En Tultitlán, en el Estado de México, Jazmín Gutiérrez Ruiz, de 37 años, se encontraba entre quienes emitieron su voto. Dijo que esperaba que las elecciones erradicaran la corrupción del poder judicial, y que sus motivos eran personales. Dos de sus hermanos han pasado dos años en prisión, acusados de un asesinato "que ellos no hicieron", dijo.

"Quiero que cambien a los magistrados y los jueces, y que se den el tiempo de ver los casos", dijo Gutiérrez Ruiz, quien trabaja para una empresa de carne procesada. "Así como mis hermanos, hay mucha gente encerrada injustificadamente".

Llegó al centro de votación con un acordeón o ayuda memoria que enlista los números de candidatos específicos, que le entregaron operativos de Morena la semana pasada. "Yo estoy con el partido de Morena", dijo.

Gutiérrez Ruiz dijo que le habían pedido que no mostrara el acordeón. "Y ellos nos dieron una plática de cómo se iba a hacer", dijo.

En estas elecciones solo se elegirá a alrededor de la mitad del poder judicial de México; el resto de los jueces se elegirán en 2027. México vota con papeletas, que deben contarse a mano. Es probable que los resultados del poder judicial federal, incluida la Suprema Corte, tarden días en conocerse.

Además de la votación para elegir a los jueces a nivel federal, 19 de los 32 estados de México celebraron elecciones locales. Eso significaba que los votantes se encontraban con una confusa variedad de tipos de boletas, dependiendo de dónde vivieran. Algunos tuvieron que analizar decenas de nombres y varias páginas, aunque en un estado, Durango, había 49 candidatos para 49 puestos.

Desafíos como este pueden no ser ideales para unas elecciones, reconoció Jonathan Cristóbal Vázquez, de 65 años, médico de Oaxaca, en el sur de México, pero rechazó la afirmación de los críticos del proceso que argumentaban que los votantes no estarían preparados para elegir entre tantos candidatos.

"No somos el pueblo ignorante", dijo Vázquez. Calificó la votación del domingo de "un principio" y dijo: "Yo prefiero esto a nada".

Refugio Picazo, profesor jubilado de 78 años, dijo que consideraba que votar en las elecciones era un deber cívico.

"Es necesario ya acabar con la lacra", dijo Picazo al votar el domingo en Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el norte de México. "Es necesario por el bien de todos, no solo unos cuantos".

Muchos candidatos tuvieron dificultades para dar a conocer sus campañas. No podían comprar anuncios en televisión, radio o internet, y se les impidió recibir financiación pública. Los dirigentes de Morena dijeron que las normas pretendían preservar cierta paridad entre los candidatos y limitar la influencia externa en las campañas.

Sin embargo, estas normas también suscitaron críticas, ya que algunos candidatos dijeron que inclinaban la balanza hacia competidores adinerados, capaces de financiar sus propias campañas, o que sometían las elecciones a los caprichos de las tendencias de internet.

Eduardo Álvarez, de 60 años, que trabaja en el sector financiero, pasó por un centro de votación de Ciudad de México solo para ver cómo era. Dijo que no quería participar en las elecciones, expresando su preocupación por la preparación de los candidatos y la posibilidad de que algunos pudieran tener vínculos con el crimen organizado.

"Si se necesitaban cambios, pero no esta barbaridad", dijo Álvarez.

El impulso para modificar ampliamente el sistema judicial empezó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que la Suprema Corte bloqueara algunos de los planes de su gobierno, entre ellos debilitar el organismo de vigilancia electoral de México y poner a la Guardia Nacional bajo control militar. Los jueces federales también ordenaron suspender algunos de sus proyectos emblemáticos, alegando inquietudes medioambientales.

López Obrador firmó la iniciativa como uno de los últimos actos de su presidencia, y su sucesora, Sheinbaum, ha defendido los cambios desde que asumió el cargo el año pasado.

López Obrador ha evitado las apariciones públicas desde que dejó la presidencia el año pasado, pero apareció el domingo para votar en el estado sureño de Chiapas. En declaraciones a la prensa, elogió la votación.

"Me da mucho gusto vivir en un país libre y democrático", dijo.

Chantal Flores colaboró con reportería desde Saltillo, México y Rocío Gallegos desde Ciudad Juárez.

