¿Eres titular de la 'green card'? Esto debes saber al viajar fuera de EE. UU.

Las amplias restricciones del gobierno de Trump a la migración tienen a los residentes legales permanentes preocupados por su situación. Algunos abogados dijeron que tienen razón en estar preocupados.

La mano dura del gobierno de Donald Trump en materia de migración ha avivado la ansiedad en aeropuertos, pasos fronterizos y otros puertos de entrada a Estados Unidos, donde los titulares de visados y turistas están preocupados por la posibilidad de ser detenidos o deportados. Incluso algunos residentes legales permanentes, o titulares de la green card, se han enfrentado a un mayor escrutinio.

La green card, conocida oficialmente como Tarjeta de Residente Permanente, es una autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos de manera permanente. En el pasado, los residentes legales permanentes entraban y salían del país con menos preocupaciones que otros extranjeros, pero el enfoque restrictivo del gobierno en las fronteras --y una aplicación más estricta de la ley contra los titulares de la green card que hayan cometido delitos-- ha cambiado todo eso.

Michael Wildes, abogado de migración y profesor de Derecho en Nueva York, dijo que tanto ciudadanos como residentes legales permanentes se han puesto en contacto con él desde que el presidente Trump asumió el cargo para preguntarle por sus servicios si los paran en la frontera. Otro abogado de migración, Brad Bernstein, ha acudido a TikTok para desmentir las preocupaciones y ofrecer consejos a los viajeros con green card.

Esto es lo que hay que saber sobre los derechos de los residentes legales permanentes y cómo viajar con la green card.

¿Qué derechos tienen los residentes permanentes legales?

Los residentes permanentes legales, a quienes se suele llamar "titulares de la green card", pueden vivir y trabajar en Estados Unidos, recibir el Seguro Social, Medicare y ayudas económicas para la universidad, y servir en el ejército, según el Departamento de Seguridad Interior.

También pueden solicitar la ciudadanía tras cinco años de residencia legal permanente, o tres años si se casan con un ciudadano estadounidense. Los residentes deben estar en Estados Unidos al menos 913 días en ese periodo de cinco años para mantener el derecho a la ciudadanía, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional.

El departamento calcula que había 12,8 millones de residentes legales permanentes viviendo en Estados Unidos el 1 de enero de 2024, lo que supone un aumento de 70.000 respecto al año anterior.

Los titulares de la green card deben llevarla consigo en todo momento.

¿Qué restricciones de viaje se aplican a los titulares de la tarjeta verde?

A cualquier residente legal permanente que cometa un delito, desde exceso de velocidad a un delito más grave, se le puede denegar la entrada en Estados Unidos o deportarlo, pero el gobierno no suele dirigirse a esas personas a menos que hayan cometido delitos graves, según los expertos jurídicos. Los residentes legales permanentes también deben facilitar información coherente en todos los formularios de viaje. Por ejemplo, las respuestas a las preguntas de un formulario de la green card deben coincidir con las respuestas facilitadas en el Sistema Electrónico de Autorización de Viajes, la solicitud exigida a la mayoría de los viajeros europeos a Estados Unidos.

Aunque los residentes legales permanentes pueden pasar hasta 365 días consecutivos fuera de Estados Unidos, cualquier estancia superior a seis meses puede "levantar cejas", dijo Wildes. Pasar más de seis meses fuera del país también puede poner a cero el número de años necesarios para poder solicitar la ciudadanía.

Según Bernstein, algunos residentes legales permanentes que han estado fuera del país durante un periodo prolongado afirman que los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras les han presionado recientemente para que renuncien a su condición. Dijo que a algunos de sus clientes que son residentes legales permanentes les han presentado formularios utilizados para abandonar su condición de residentes permanentes.

Aduanas y Protección de Fronteras, dijo Bernstein, "ha empezado a tratar a los residentes legales permanentes de manera similar a como trata a los visitantes y estudiantes, es decir, que van a ser juez y parte".

Según una portavoz de Aduanas y Protección de Fronteras, la agencia presenta esos formularios solo cuando un residente legal permanente llega de un país extranjero a un puerto de entrada y expresa voluntariamente su deseo de renunciar a su green card.

Uno de los clientes de Bernstein, residente legal permanente que vive en Nueva York con su familia, dijo que fue detenido en marzo en un aeropuerto de Florida tras regresar de un viaje de negocios de tres meses para supervisar un proyecto inmobiliario en Jamaica, donde vivía antes de trasladarse a Estados Unidos. El hombre, que pidió no ser identificado porque le preocupaba su residencia, dijo que le hicieron una inspección secundaria, en la que los agentes expresaron sus dudas sobre si realmente vivía en Estados Unidos.

Dijo que, en un momento dado, le presentaron un formulario utilizado para abandonar la residencia legal permanente, y le dijeron que debía renunciar a su green card y solicitar en su lugar un permiso de trabajo para entrar en Estados Unidos. Se negó, fue admitido en el país y ahora está de vuelta en Nueva York. Describió la experiencia como descorazonadora, diciendo que sentía como si ya no fuera bienvenido.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas sobre el incidente.

Otra residente legal permanente, Cliona Ward, de 54 años, quien vive en Santa Cruz, California, desde que tenía 12 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de San Francisco el 21 de abril cuando regresaba de un viaje de siete días a Dublín. Según su hermana, Orla Holladay, Ward había sido condenada por dos delitos graves en 2007 y 2008 relacionados con la posesión de drogas durante un breve periodo de adicción que padeció.

Según Holladay, esas condenas fueron suprimidas --lo que significa que la condena se eliminaría esencialmente de los antecedentes penales-- después de que Ward completara un programa de rehabilitación, y ha mantenido su sobriedad durante casi 20 años. Su hermana la describió como una contribuyente que está en el país de manera legal y forma parte de la comunidad.

Erin Hall, abogada de Ward, dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que se ocupa de estos casos, no ha facilitado ningún antecedente penal. La agencia declinó hacer comentarios.

Ward lleva una semana detenida y no tiene fecha fijada para una audiencia sobre su caso.

¿Qué restricciones de viaje ha promulgado Estados Unidos?

Como parte del agresivo programa de migración del gobierno de Trump, los controles fronterizos han promulgado lo que la Casa Blanca denomina "investigación avanzada". Las medidas, que incluyen la detención y deportación de turistas, han llevado a países aliados, como Alemania, a actualizar las advertencias a sus ciudadanos sobre los viajes a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció en abril que examinaría las redes sociales de los migrantes en busca de indicios de antisemitismo, lo que dijo que sería motivo para "denegar las solicitudes de prestaciones de inmigración". El análisis busca pruebas de "apoyo, apología, promoción o respaldo del terrorismo antisemita", según el comunicado.

La medida se aplica a los solicitantes de permisos de residencia, estudiantes extranjeros y otros migrantes "afiliados a instituciones educativas vinculadas a actividades antisemitas". En los últimos meses, el gobierno de Trump ha hecho detener y encarcelar a varios manifestantes propalestinos --algunos residentes legales permanentes, otros con visado de estudiante-- por su actividad en el campus.

¿Qué precauciones deben tomar los residentes legales permanentes?

Wildes dijo que todo titular de una green card que desee viajar fuera de Estados Unidos durante seis meses o más debe solicitar un permiso de reingreso, que permite a los residentes legales permanentes volver a entrar después de haber estado en el extranjero durante un máximo de dos años. El permiso sirve como prueba de que el residente legal permanente no tiene intención de abandonar su situación legal. Si el permiso no llega antes de salir de Estados Unidos, Wildes recomendó viajar con el resguardo de la solicitud.

Wildes también recomendó que los residentes legales permanentes que viajen con frecuencia soliciten el Global Entry, un programa de Aduanas y Protección de Fronteras que agiliza el proceso de autorización al entrar a Estados Unidos.

Claire Fahy cubre la ciudad de Nueva York y el área circundante para el Times.