El Ejército planea un desfile que podría coincidir con el cumpleaños de Trump

El Ejército de Estados Unidos dijo el viernes que está planeando un desfile en Washington con miles de soldados y demostraciones militares para celebrar el 250.º aniversario de su fundación el 14 de junio, que es también el 79.º cumpleaños del presidente Donald Trump.

El desfile incluirá 150 vehículos, 50 aviones y la participación de 6600 soldados, según un comunicado del Ejército. También está previsto un espectáculo de fuegos artificiales y un festival durante todo el día, que incluirá exhibiciones de equipo militar, presentaciones musicales y una competición de rendimiento físico junto a las demostraciones militares.

El Ejército dijo que la celebración era en honor de su 250.º aniversario, pero no mencionó que el cumpleaños del presidente es el mismo día.

"Dado el significativo hito de los 250 años", decía el comunicado, "el Ejército está estudiando opciones para que la celebración sea aún mayor, con más demostraciones de capacidades, más exhibiciones de equipos y más participación de la comunidad".

En la declaración del Ejército del viernes no quedaba claro qué actos se celebrarían el 14 de junio y cuáles tendrían lugar en los días previos al aniversario. La Casa Blanca negó el mes pasado que se hubiera programado un desfile militar para el cumpleaños de Trump. Pero The Associated Press informó el jueves que había revisado documentos de planificación militar en los que el desfile estaba programado para el 14 de junio.

Cuando se le pidió una aclaración sobre el calendario, una portavoz del Ejército respondió que la planificación estaba en marcha y sugirió que el festival con exhibición de equipo militar se celebraría el día 14.

Trump ha expresado su afición por los desfiles militares desde su primer mandato, cuando cedió en su intento de un espectáculo después de que algunos miembros de su gobierno se opusieran al costo. La falta de entusiasmo en Washington y las comparaciones con las exhibiciones autoritarias de poderío militar no han logrado apagar su interés.

"Vamos a mostrar a la gente cómo reforzamos nuestro ejército, vamos a exhibir a nuestro ejército", dijo a una periodista antes de su primera toma de posesión. "Ese ejército puede venir marchando por la Avenida Pensilvania".

Trump volvió a entusiasmarse con la idea tras presenciar la grandiosidad del Día de la Bastilla en París en 2017, que contó con una elaborada exhibición de tanques, soldados a caballo y aviones militares que sobrevolaron la ciudad.

Sus propios asesores militares se opusieron a la idea cuando las estimaciones del precio se acercaron a los 100 millones de dólares. Pero Trump no abandonó la idea.

"Tal vez hagamos algo el año que viene en D. C., cuando el costo haya bajado MUCHO", escribió en Twitter en agosto de 2018. Culpó a los funcionarios del gobierno local de Washington de inflar el precio "tan ridículamente alto" que tuvo que cancelar el desfile.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, cuando se le preguntó el mes pasado si se habían puesto en contacto con la ciudad acerca de los planes para un desfile militar, repitió su preocupación por el costo y los posibles daños que podrían causar en las calles de la ciudad los vehículos de combate pesados.

"Si se utilizaran tanques militares, deberían ir acompañados de muchos millones de dólares para reparar los caminos", dijo Bowser.

Aunque muchos países, desde Francia hasta Corea del Norte, utilizan este tipo de desfiles para marcar hitos, las exhibiciones de poderío militar son poco frecuentes en Washington.

