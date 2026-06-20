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Psicólogos explican que las personas que desean el mal ajeno no son malas: esta es la verdadera razón por la que lo hacen

Expertos indican que detrás de esta reacción pueden existir mecanismos de defensa emocional, búsqueda de justicia y necesidades relacionadas con la autoestima

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Ilustración de dos personas en un entorno de oficina. Una persona escribe en un cuaderno con un bolígrafo, mientras otra persona sentada observa.
La psicología explica por qué algunas personas sienten alivio ante la desgracia ajena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sentir alivio cuando una persona que ha causado daño atraviesa un mal momento suele generar culpa e incluso vergüenza. Sin embargo, la psicología asegura que esta reacción, aunque incómoda para muchos, es más común de lo que parece y no convierte automáticamente a alguien en una mala persona.

Diversos expertos han estudiado este fenómeno, conocido como schadenfreude, un término alemán utilizado para describir la satisfacción o el alivio que algunas personas experimentan ante la desgracia de otros.

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Aunque a simple vista pueda parecer una emoción negativa, los psicólogos sostienen que detrás de ella existen procesos emocionales más complejos relacionados con la búsqueda de justicia, la comparación social y la protección de la autoestima.

La idea de alegrarse por el fracaso o los problemas de otra persona suele estar mal vista socialmente, pero los especialistas consultados por El Confidencial explican que experimentar esta sensación de manera ocasional forma parte del repertorio emocional humano y no necesariamente implica falta de empatía.

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Un hombre de camisa azul en primer plano juega con un bolígrafo; una mujer con auriculares al cuello detrás mira hacia él con una expresión molesta.
Los expertos describen al schadenfreude como un mecanismo para proteger la autoestima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De hecho, esta reacción suele aparecer en situaciones muy concretas, especialmente cuando el que atraviesa una dificultad es percibido como alguien arrogante, injusto o responsable de sus propias acciones, pues en esos escenarios, la emoción no surge necesariamente por el sufrimiento de la otra persona, sino por la percepción de que las consecuencias finalmente alcanzaron a quien actuó de manera incorrecta.

Según explican los expertos consultados por el diario, muchas personas tienen una necesidad natural de creer que existe un equilibrio moral y que las acciones generan resultados; así que cuando observan que alguien enfrenta las consecuencias de sus decisiones, pueden sentir que se ha restablecido cierto orden.

Otro de los factores que ayudan a explicar este fenómeno tiene que ver con la manera en que los seres humanos evalúan constantemente su propia realidad.

La psicología señala que las personas suelen compararse con quienes las rodean para medir sus logros, dificultades o nivel de bienestar y cuando alguien atraviesa momentos de frustración, inseguridad o desánimo, observar que otros también enfrentan problemas puede generar una sensación temporal de alivio.

Emoción humana, envidia, diferencias de género, psicología emocional, relaciones personales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cuando la caída ajena calma un poco: la señal emocional que la psicología invita a mirar de cerca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En estos casos, la satisfacción no estaría relacionada directamente con el daño sufrido por la otra persona, sino con la idea de que nadie está completamente libre de errores, fracasos o dificultades.

Esta reacción emocional puede actuar como una especie de mecanismo de defensa que ayuda a reducir sentimientos de inferioridad o frustración personal, especialmente durante etapas complejas de la vida.

Los especialistas explican que el schadenfreude también puede cumplir una función psicológica importante: proteger la autoestima cuando esta se encuentra debilitada.

Cuando una persona enfrenta inseguridades, decepciones o situaciones que afectan su confianza, comprobar que otros también experimentan tropiezos puede ofrecer una sensación momentánea de equilibrio emocional. Por esta razón, los expertos insisten en que la emoción suele hablar más del estado interno de quien la experimenta que de la persona que atraviesa el problema.

Lejos de ser un reflejo automático de maldad, este sentimiento puede revelar necesidades emocionales, heridas no resueltas o momentos de vulnerabilidad que buscan compensarse a través de comparaciones inconscientes.

Un hombre de mediana edad con cabello y barba gris se mira al espejo en un baño iluminado por el sol, su reflejo muestra una leve sonrisa.
Sentir alivio por el tropiezo ajeno se asocia con comparación social y autoestima , según expertos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De todas formas, el medio aclaró que los expertos indicaron que existe una diferencia importante entre sentir esta emoción de forma ocasional y convertirla en una actitud permanente en la vida.

Experimentar alivio porque alguien que ha actuado mal enfrenta consecuencias negativas entra dentro de las respuestas emocionales habituales. Sin embargo, cuando el deseo de sufrimiento, fracaso o desgracia hacia otras personas se vuelve constante, podrían existir problemas emocionales más profundos.

En esos casos, pueden aparecer sentimientos relacionados con la envidia persistente, el resentimiento acumulado o dificultades de autoestima que requieren atención.

Por ello, los especialistas recomiendan observar estas emociones sin juzgarse de manera excesiva, pero también reflexionar sobre su frecuencia e intensidad.

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