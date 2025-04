El caso judicial del príncipe Enrique sobre seguridad en el Reino Unido: lo que sabemos

Royal FamiliesPoliceHarry, Duke of SussexGreat BritainEuropeMarkle, Meghan

El caso se refiere a una decisión de febrero de 2020 por la que Enrique y su esposa, Meghan Markle, ya no tendrían derecho a protección de seguridad financiada con fondos públicos después de que se retiraran de sus funciones oficiales.

El martes, el Tribunal de Apelación de Inglaterra iniciará dos días de audiencia sobre el caso legal del príncipe Enrique por la revocación de la seguridad financiada con fondos públicos para su familia durante sus visitas al Reino Unido.

Después de que Enrique y su esposa, Meghan Markle, anunciaron que dejaban sus funciones reales y abandonaban el Reino Unido en 2020, un comité oficial decidió que la pareja ya no tendría derecho a la protección policial que normalmente se otorga a los miembros de la familia real.

Enrique ha impugnado esta decisión. Perdió una fase previa del caso en febrero del año pasado, pero un juez le concedió posteriormente permiso para apelar la sentencia por motivos limitados. El juez dijo que había sido persuadido, aunque "no sin dudas", de que una apelación tenía una "posibilidad real de éxito".

Tres jueces del Tribunal de Apelación de Londres escucharán los argumentos de los abogados de Enrique de que la decisión de revocar la protección había violado la política oficial. Parte de la audiencia se celebrará en privado debido al carácter delicado de las pruebas relativas a los procesos de seguridad y las evaluaciones de riesgos, según ha dictaminado el tribunal.

¿De qué trata el caso?

El caso se refiere a una decisión del 28 de febrero de 2020 por la que Enrique y Meghan ya no tendrían derecho a protección de seguridad financiada con fondos públicos en el Reino Unido, después de que se retiraran de sus funciones oficiales y comenzaran una nueva vida en Canadá. En marzo de 2020, se trasladaron de Vancouver a California.

La decisión fue tomada por un organismo denominado Comité Ejecutivo para la Protección de la Realeza y las Figuras Públicas, conocido como Ravec, que engloba a funcionarios del gobierno, la policía y miembros de la casa real. El Ravec se encarga de tomar medidas de seguridad para la familia real y otras personalidades del Reino Unido que corren especial riesgo de terrorismo, comportamiento obsesivo u otras amenazas.

Durante la primera fase del caso de Enrique, atendida en el Tribunal Superior de Londres en 2022, sus abogados dijeron que él no sabía que existía el comité y que no tuvo oportunidad de dar su punto de vista sobre su decisión. Tras ser informado de que se estaban realizando conversaciones sobre su provisión de seguridad, escribió una carta a un funcionario del gobierno expresando su incredulidad y preocupación. La carta, fechada el 10 de febrero de 2020, mencionaba a su madre, la princesa Diana, que murió en un accidente de coche en 1997 mientras era perseguida por unos paparazzi en París.

Enrique argumentó que su familia corría un riesgo aún mayor debido a "capas adicionales de racismo y extremismo", y que la seguridad de la Policía Metropolitana de Londres era esencial. Escribió que creía que la falta de consulta podría ser "cierta forma de castigo por proteger a mi familia y ponerla en primer lugar", acusación que el gobierno británico ha negado.

¿Qué ha ocurrido hasta ahora en el caso?

Enrique inició su acción legal en septiembre de 2021, argumentando que Ravec había violado su propia política al retirar la protección financiada con fondos públicos, que el comité no había considerado factores clave y que no había seguido un proceso justo y no era lo suficientemente transparente.

En la primera etapa del caso, en julio de 2022, el tribunal escuchó testimonios de que Enrique se había ofrecido a "reembolsar o financiar proactivamente el costo de las medidas de seguridad" él mismo, pero Ravec decidió que eso sería incorrecto "en principio". El Ministerio del Interior dijo al tribunal que el comité decidió que no era apropiado que las personas adineradas le "compraran" al gobierno seguridad protectora, como policías armados, cuando ya había decidido que la protección no estaba justificada con fondos públicos.

A Ravec le preocupa que permitir la financiación privada "reduzca la disponibilidad" de un grupo limitado de agentes de escolta en el Reino Unido, donde la policía no suele ir armada y recibe una formación especializada intensiva para desempeñar esta función.

Enrique perdió un recurso legal específico sobre la decisión de financiación en 2023, y un juez del Tribunal Superior desestimó su caso por motivos más amplios en febrero de 2024.

Tres meses después se le concedió permiso para apelar, pero exclusivamente sobre cuestiones jurídicas relativas a si Ravec había infringido su propia política.

Mientras el caso ha seguido su curso, Enrique ha visitado el Reino Unido en varias ocasiones, entre ellas para el funeral de su abuela, la reina Isabel II, y para la coronación de su padre, el rey Carlos III, y ha pagado seguridad privada.

El Tribunal Superior escuchó testimonios de que los representantes de Enrique habían solicitado a Ravec protecciones de seguridad pública para cada visita.

¿Cuándo conoceremos el veredicto?

Una vez concluida la audiencia de dos días el miércoles, los jueces del Tribunal de Apelación podrían anunciar su sentencia el mismo día o "reservarse el fallo", lo que significa que deliberarían en privado durante semanas o meses antes de anunciar su decisión.

Cualquiera de las partes que pierda el caso puede solicitar permiso para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. La autorización no se concede automáticamente, porque los jueces deben decidir si hay alguna posibilidad de que prospere.

El Ministerio del Interior británico dijo que no podía comentar directamente sobre el caso judicial, pero afirmó en un comunicado: "El sistema de seguridad de protección del gobierno del Reino Unido es riguroso y proporcionado. Desde hace mucho tiempo nuestra política se ha basado en no proporcionar información detallada sobre esos acuerdos, ya que hacerlo podría comprometer su integridad y afectar la seguridad de las personas".