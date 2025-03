JD Vance es abucheado en un concierto del Kennedy Center, ahora controlado por Trump

Kennedy, John F, Center for the Performing ArtsVance, J DClassical MusicKennedy Center HonorsNational Symphony OrchestraGrenell, RichardUnited States Politics and Government

El vicepresidente y su esposa ocupaban sus asientos para un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional con un programa de Shostakovich y Stravinsky cuando ocurrió la rechifla.

Se suponía que iba a ser un momento de celebración: el vicepresidente JD Vance asistía el jueves por la noche a un concierto en el Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas de Washington, por primera vez desde que el presidente Donald Trump sorprendió al tomar el control de la institución.

En lugar de ello, cuando Vance ocupó su asiento en la zona de palco con la segunda dama, Usha Vance, estallaron fuertes abucheos en el auditorio, que duraron unos 30 segundos, según miembros del público y un video publicado en las redes sociales. En el video se veía a Vance saludando al público mientras se acomodaba en su asiento.

El incidente puso de manifiesto las protestas por la decisión de Trump el mes pasado de purgar la junta del Centro Kennedy, antaño bipartidista, de sus miembros nombrados por Joe Biden y hacerse elegir su presidente. (El mandatario, que durante su primera presidencia rompió la tradición al no asistir a los Kennedy Center Honors después de que algunos de los artistas homenajeados le criticaran, se quejó de que el centro se había vuelto demasiado wokey).

Vance asistió el jueves a la actuación de la Orquesta Sinfónica Nacional, uno de los grupos emblemáticos del Centro Kennedy. El conjunto, bajo la batuta de su director musical, Gianandrea Noseda, interpretó el Concierto para violín n.º 2 de Shostakovich, con Leonidas Kavakos como solista. Tras un intermedio, la orquesta interpretó "Petrushka" de Stravinsky.

Los Vance permanecieron durante todo el concierto, a decir de miembros del público. Vance fue nombrado recientemente por Trump como miembro del consejo del Centro Kennedy, junto con otros aliados de Trump como Susie Wiles, jefa de personal de la Casa Blanca, y Laura Ingraham, presentadora de Fox News.

El concierto comenzó con unos 20 minutos de retraso debido a las medidas de seguridad añadidas, según dijeron miembros del público.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Richard Grenell, a quien Trump nombró nuevo presidente del centro, publicó en las redes sociales el viernes por la mañana que el video en el que se abucheaba a Vance "debería ser un desafío para todos comprometernos a hacer del Centro Kennedy un lugar donde todo el mundo sea bienvenido".

"Me preocupa ver que tantos de los asistentes parecen ser blancos e intolerantes con las opiniones políticas diversas", escribió. "La diversidad es nuestra fuerza. Debemos hacerlo mejor. Debemos dar la bienvenida a TODOS. No vamos a permitir que el Centro Kennedy sea un lugar intolerante".

En febrero, el presidente Trump destituyó a quien fungió como presidente del Centro Kennedy durante mucho tiempo, el financiero David M. Rubenstein, el mayor donante del centro. Su nueva junta de leales lo eligió presidente y despidió a Deborah F. Rutter, presidenta del centro durante más de una década. También fueron despedidos al menos otros tres altos cargos.

Algunos artistas, como la actriz Issa Rae y la músico Rhiannon Giddens, han abandonado el centro en señal de protesta por temor a que los llamamientos de Trump para librar al centro de las influencias "woke", los espectáculos de drags y la "propaganda antiestadounidense" dieran lugar a un rediseño de la programación. El musical "Hamilton" descartó recientemente una gira que tenía prevista allí para el año próximo.

Aunque Trump aún no ha articulado su visión del centro, las personas que ha nombrado han dado algunas pistas. Richard Grenell, a quien Trump nombró nuevo presidente del centro, dijo recientemente que el centro planeaba "una gran, enorme celebración del nacimiento de Cristo en Navidad".

Javier C. Hernández informa sobre música clásica, ópera y danza en Nueva York y otros lugares. Más de Javier C. Hernández