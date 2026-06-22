Las vacaciones literarias están de moda

En el libro Gente que conocemos en vacaciones, de Emily Henry, los protagonistas realizan una serie de viajes, entre los que destaca uno fundamental a Croacia.

Este verano, la agencia de viajes EF Ultimate Break ofrecerá un viaje de 12 días a Croacia basado en el libro. Como parte de una nueva serie de viajes inspirada en BookTok (la subcomunidad de TikTok centrada en la literatura), el itinerario sigue de cerca la trama con visitas a Dubrovnik y Split, y añade un crucero por las islas croatas, lo que realza el romanticismo de un destino playero que rebosa historia.

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"Uno puede imaginarse siguiendo la historia", dijo Alyssa Sands, directora de desarrollo de mercado de la empresa.

Olvídate de The White Lotus. Tras los recorridos basados en sets de series o películas llegan las vacaciones basadas en libros: viajes que permiten visitar el escenario de un libro favorito, un lugar donde vivió un autor o, simplemente, donde las condiciones son propicias para la lectura.

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En su informe sobre tendencias de viaje para 2026, la web de seguimiento de vuelos Skyscanner reveló que el 55 por ciento de los viajeros había reservado un viaje o se plantearía hacerlo inspirándose en un libro. La plataforma de alquiler vacacional Vrbo acuñó el término "readaways" --viajes en grupo inspirados en libros-- en su informe de tendencias, y señaló que el 91 por ciento de los encuestados mostró interés en un viaje dedicado a la lectura y al descanso.

Los clubes de lectura en complejos turísticos, las bibliotecas de los hoteles y un número cada vez mayor de festivales literarios también ofrecen a los lectores nuevas formas de satisfacer sus intereses. Esto ocurre a pesar de que un reciente estudio reveló que el porcentaje de personas que leen por placer ha descendido un 40 por ciento desde 2003.

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Ayuda el hecho de que las vacaciones suelen brindar tiempo para leer.

"Se trata de apagar la computadora y el teléfono y relajarse", dijo Jane Ubell-Meyer, fundadora de Bedside Reading, un servicio que colabora con hoteles para ofrecer acceso gratuito a una biblioteca digital con más de 200 títulos. "Creo que un libro te ayuda a conseguirlo".

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Los viajes literarios no son nada nuevo: piensa en las legiones de visitantes que acuden a Pamplona, en España, inspirados por Fiesta, de Ernest Hemingway; o en los admiradores de Jane Austen que visitaron Inglaterra el año pasado para celebrar el 250.º aniversario del nacimiento de la autora; o en quienes viajarán allí este año con motivo del centenario del nacimiento de Winnie-the-Pooh.

"Un libro puede transmitirte el significado de un lugar que una guía turística o un artículo de viajes no lo harán", dijo Amy Alipio, integrante fundadora del Travel Book Club, un círculo de lectura en Substack.

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Los viajes literarios ofrecen una nueva forma de ver algo que ya nos resulta familiar.

"La literatura nos da un propósito", dijo Renee Haight, quien vive en Phoenix, y ha viajado a Nueva York y tiene previsto viajar a Inglaterra con Novel Travels, una empresa que organiza viajes literarios. "Tengo 84 años y ya he visto suficientes edificios antiguos".

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A veces, un buen libro puede hacer que sientas nostalgia por un lugar que nunca has visto.

"Los libros abren las puertas a otros mundos", dijo Sarah Moriarty, directora del Festival Literario de Charleston, en Carolina del Sur. "No es de extrañar que muchos den el salto y se lancen a viajar".

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Cuando lo hacen, las siguientes agencias de viajes ayudan a dar vida a las páginas o, al menos, a crear las condiciones ideales para la lectura.

Hoteles con tradición lectora

Muchos hoteles, como el Plaza de Nueva York --hogar de Eloise y escenario de una escena de El gran Gatsby--, están vinculados a los libros. Otros, como el Betsy-South Beach de Miami, que acoge a escritores residentes, los promueven activamente.

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Cada vez son más los hoteles que se suman a esta tendencia literaria. Este mes, Avani Hotels & Resorts ha puesto en marcha un club de lectura en sus 44 establecimientos, que incluye rincones de lectura en las instalaciones donde los huéspedes pueden tomar prestados libros que reflejan el destino (como La casa de las miniaturas en el Avani de Ámsterdam), así como una página web en la que se enumeran títulos por ubicación y se anuncian eventos con autores.

Varios de estos programas tienen como objetivo unir a los huéspedes a través de la pasión por la lectura. El club de lectura del Scribner's Catskill Lodge, en Hunter, Nueva York, selecciona un libro cada trimestre e invita a los lectores a alojarse en el lodge para conocer al autor.

En las Maldivas, el InterContinental Maldives Maamunagau Resort designa un "libro del mes" que los huéspedes pueden tomar prestado, con el fin de fomentar la conversación.

Los nuevos retiros de lectura de tres noches en el Lake Austin Spa Resort, en Austin, Texas, alternan el tiempo de lectura con sesiones de yoga y mindfulness, así como encuentros con autores.

Muchos hoteles ofrecen títulos sorpresa. Los huéspedes que se apuntan al paquete "sabático literario" en el Williams Inn, en la región de los Berkshires, Massachusetts, encontrarán libros en su habitación, seleccionados por una librería local y basados en sus preferencias.

Cuatro establecimientos de la Kennebunkport Resort Collection, en Maine, ofrecen libros envueltos para ocultar los títulos e identificados mediante pistas como "fascinante y profundo" o "de amistad y enriquecedor".

"La gente no solo viaja en busca de historias; viaja a lugares donde realmente puede volver a leer", dijo Ubell-Meyer, de Bedside Reading, que ofrece acceso a libros en más de 60 hoteles de todo el país.

Viajes literarios

El auge de los viajes literarios abarca desde excursiones de un día hasta vacaciones de una semana.

El otoño pasado, el Nickel Plate Express, un tren histórico de Noblesville, Indiana, puso en marcha Read and Rides: excursiones de dos horas que invitan a los amantes de la lectura a leer mientras disfrutan del paisaje rural de Indiana. El trayecto transcurre en un silencio propio de una biblioteca, en dos vagones de 68 plazas cada uno.

La organización británica Ladies Who Lit funciona como un club de lectura itinerante. En lugar de reunirse en la casa de una de las socias, el club puede reunir entre 12 y 14 lectoras durante cinco noches en Barbados o en los Alpes suizos, con un debate sobre el libro la última noche.

Mientras que los libros de Ladies Who Lit se eligen para fomentar la conversación, otros viajes adoptan un enfoque más literal del lugar. Timbuktu Travel ofrece itinerarios personalizados en Sudáfrica, basados en El largo camino hacia la libertad, de Nelson Mandela, y en la India, relacionados con Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert.

"Por lo general, el autor te invita a detenerte en un lugar en vez de pasar por él a toda prisa", dijo Johnny Prince, cofundador y director ejecutivo. "Los clientes que eligen viajes inspirados en libros renuncian a los circuitos turísticos típicos para optar por algo un poco más reflexivo".

Hace dos años, Novel Travels comenzó a organizar recorridos en Nueva York vinculados a la ficción histórica de Fiona Davis, cuyas novelas, entre ellas Los secretos de la biblioteca de la Quinta Avenida, suelen basarse en edificios neoyorquinos. La mayoría de los viajes tienen un límite de 14 lectores e incluyen debates sobre libros, visitas turísticas y charlas con la autora.

Un viaje a Egipto previsto para 2027 cuenta con una lista de lecturas previas que incluye Muerte en el Nilo, de Agatha Christie; Hija de Egipto, de Marie Benedict; y El silencio de la reina, de Davis. Estos títulos se unen en el debate en torno a la pregunta: ¿De quién es la historia que perdura?

"Viajar cobra más sentido cuando ya se siente algo por ese destino, y eso es lo que le aportan los libros", dijo Corinne Levine, fundadora de Novel Travels.

Eventos literarios

Los festivales literarios aportan un toque de glamour a las reuniones de personas con intereses comunes.

El pasado otoño, el primer Festival Literario de Aspen tuvo como objetivo atraer a los lectores durante la tranquila temporada baja de esta localidad de montaña, con un programa que abarcaba una amplia variedad de géneros. La mayoría de los eventos fueron gratuitos y atrajeron a unos 2000 asistentes de todo el país.

Su segunda edición, del 25 al 27 de septiembre, contará con un cartel en el que figuran los autores Tayari Jones, Robert Kolker y Jennette McCurdy.

"Queríamos crear un festival para quien se haya enamorado de un libro", dijo Adrienne Brodeur, directora ejecutiva de Aspen Words, la organización sin ánimo de lucro que gestiona el festival.

Desde 2023, el Festival Literario Internacional de Santa Fe ha combinado las intervenciones de escritores de renombre (entre los que se encuentran este año Isabel Wilkerson y Ocean Vuong) con excursiones literarias de un día (recientemente a Taos, Nuevo México, para seguir los pasos del autor de El amante de Lady Chatterley, D. H. Lawrence) y eventos gastronómicos. La edición de 2027 del festival tendrá lugar del 14 al 16 de mayo.

El Festival Literario de Charleston (del 6 al 15 de noviembre), que este año celebra su décima edición, cuenta con unos 50 eventos y ha acogido a escritores como Joyce Carol Oates y David Szalay, quien ganó el Premio Booker el año pasado.

El programa ofrece experiencias VIP, entre las que se incluyen fiestas exclusivas, así como un servicio de conserjería para clubes de lectura dedicado a ayudar a los grupos amantes de la literatura a coordinar sus estancias. La mayoría de los eventos tienen lugar en el Dock Street Theater, con un aforo de 500 asientos.

"Nos dedicamos al arte de la conversación, por lo que la intimidad es fundamental", dijo Moriarty, director del festival.

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Elaine Glusac es la columnista de Viajero frugal, que se especializa en consejos para ahorrar y viajes asequibles.