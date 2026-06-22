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Conductor de Tesla en piloto automático choca contra una casa y mata a una mujer

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El conductor dijo a los investigadores que usaba el sistema de conducción automatizada del vehículo cuando este se salió de la vía y se estrelló en el condado de Harris, Texas.

El conductor de un vehículo Tesla que iba en modo de conducción asistida se estrelló contra una casa en Texas el viernes por la noche y mató a una mujer que se encontraba dentro, dijeron las autoridades.

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El conductor, Michael Butler, viajaba en un Tesla Model 3 alrededor de las 8 p. m., hora local, y conducía el coche "con un sistema de asistencia de conducción automatizada", dijo la oficina del sheriff del condado de Harris en un comunicado el sábado.

El choque ocurrió en Katy, Texas, a unos 48 kilómetros al oeste de Houston, en el condado de Harris.

Butler "no logró mantenerse en un solo carril, se salió de la vía y chocó contra la residencia" ubicada en el 1907 de Blooming Park Lane, dijeron las autoridades.

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Su Tesla "irrumpió en la vivienda de ladrillo a gran velocidad" y atropelló a Martha Avila, que se encontraba en el interior, según la oficina del sheriff.

La oficina dijo que Avila fue trasladada en un helicóptero médico a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento.

Los investigadores dijeron que Butler no mostraba signos de estar bajo los efectos del alcohol y se mostró cooperativo durante la investigación, que sigue en curso.

Un video de la cámara de seguridad de la puerta principal que grabó el accidente mostraba al Tesla cuando se estrelló contra la casa desde el camino de entrada. No quedó claro a qué velocidad iba el vehículo.

"Todavía estamos analizando qué provocó que el coche perdiera el control de velocidad justo antes del accidente", dijo el sargento Alex Turman, de la oficina del sheriff del condado de Harris, a ABC13 Houston.

Dijo que Ávila, de 76 años, se encontraba de pie en la sala del frente de la casa en ese momento.

[Video a continuación: Las imágenes de una cámara de seguridad instalada junto a la puerta principal muestran el momento en que un Tesla se estrella contra una vivienda en Katy, Texas].

La oficina del sheriff del condado de Harris no respondió el domingo a las preguntas sobre el accidente.

Los intentos por ubicar a Butler para que diera su versión no tuvieron éxito de inmediato el domingo. Tampoco quedó claro de inmediato si había sufrido alguna lesión en el accidente. Tesla no respondió a una consulta sobre el choque y su software.

La función de piloto automático, la tecnología de asistencia al conductor de Tesla, es muy popular entre los conductores, pero ha presentado problemas a lo largo de los años.

Los manuales de usuario de Tesla indican a los conductores que deben mantener las manos en el volante y tomar el control si algo sale mal.

En 2023, Tesla retiró del mercado más de dos millones de vehículos después de que las autoridades federales dijeron que el fabricante no había hecho lo suficiente para garantizar que los conductores se mantuvieran atentos al usar el software que puede dirigir, acelerar y frenar los coches automáticamente.

Esa retirada se produjo tras una investigación sobre el sistema de asistencia al conductor que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA por su sigla en inglés) inició en agosto de 2021, a raíz de una serie de accidentes, algunos mortales, relacionados con esta tecnología.

En 2024, Tesla llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda que atribuía a su software de asistencia al conductor la muerte de un hombre de California en 2018.

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