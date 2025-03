¿Qué productos pueden encarecerse por los aranceles?

Trump, Donald JCustoms (Tariff)United States EconomyInternational Trade and World MarketPrices (Fares, Fees and Rates)AutomobilesOil (Petroleum) and GasolineSupermarkets and Grocery StoresWood and Wood ProductsBuilding (Construction)CanadaChinaMexicoElectronics

El martes entraron en vigor nuevos aranceles sobre productos procedentes de Canadá, México y China. Es probable que se traduzcan en precios más elevados para los estadounidenses.

Los aranceles del presidente Donald Trump se enfocan en países que son importantes proveedores de una amplia gama de bienes para Estados Unidos.

En el caso de las familias estadounidenses, el resultado probable es un aumento de los precios en casi todas partes: en los supermercados, en los concesionarios de automóviles, en las tiendas de electrónicos y en las gasolineras.

El martes entraron en vigor nuevos gravámenes sobre los productos importados de México, Canadá y China, según las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno de Trump.

Todos los productos procedentes de China están sujetos a un impuesto del 20 por ciento, frente al 10 por ciento anterior. Todos los productos importados de México y la mayoría de los procedentes de Canadá están sujetos a un arancel del 25 por ciento. En un principio, estos aranceles iban a entrar en vigor a principios de febrero, pero Trump los retrasó un mes. Los productos energéticos canadienses se enfrentarán a un arancel inferior del 10 por ciento. Momentos después de la entrada en vigor de los aranceles de Trump, el Ministerio de Finanzas chino impuso aranceles del 15 por ciento a las importaciones de pollo, trigo, maíz y algodón procedentes de Estados Unidos, y del 10 por ciento a las importaciones de otros productos agrícolas. Canadá impuso aranceles del 25 por ciento sobre mercancías por valor de 30.000 millones de dólares, pero no especificó qué productos se verían afectados. Es posible que las rápidas represalias de China, Canadá y México no afecten directamente a los precios al consumo estadounidenses, pero se espera que perjudiquen a agricultores, fabricantes y otras empresas estadounidenses. Aunque Trump reconoció en febrero que sus nuevos aranceles podrían causar "cierto malestar", ha insistido en que no aumentarán sustancialmente los precios para los estadounidenses y que los países extranjeros se llevarán la peor parte. En una entrevista concedida el lunes a la CNBC, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que el efecto de los aranceles sobre los precios al consumo sería relativamente "pequeño", dados los planes simultáneos del gobierno de desregular la industria, reducir el tamaño del gobierno federal y ampliar la producción de energía. Pero los datos comerciales y los estudios económicos sugieren que los consumidores de Estados Unidos probablemente verán subir los precios de una amplia gama de productos, desde verduras y carne hasta celulares y automóviles. Aunque algunas empresas pueden optar por no repercutir el costo del arancel, es probable que muchas suban los precios de sus productos. "Debido a la combinación de estos tres países, va a ser difícil ir por un pasillo de una tienda de comestibles y no ver algún tipo de efecto inflacionista", dijo Jason Miller, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad Estatal de Míchigan. ¿Qué deben esperar los compradores en los pasillos de los supermercados? Los productos frescos, muchos de los cuales se importan de México, son una de las primeras categorías en las que los compradores podrían notar un aumento de los precios. Podría producirse en un par de semanas tras la entrada en vigor de los aranceles sobre los productos mexicanos. Estos productos, como aguacates, tomates y fresas, tienen una vida útil corta. Las tiendas de comestibles carecen de un inventario considerable, lo que significa que los consumidores encontrarán rápidamente productos sujetos a los aranceles de Trump. Los aumentos de precios también afectarán a los pasillos de bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza y el tequila. En 2023, casi tres cuartas partes de las importaciones agrícolas estadounidenses procedentes de México consistirán en verduras, frutas, bebidas y licores destilados, según el Departamento de Agricultura estadounidense. Estados Unidos también importa una serie de productos agrícolas de Canadá, como carne y cereales. El arancel del 25 por ciento impuesto por Trump a la mayoría de las importaciones procedentes de su vecino del norte podría hacer subir los precios al por menor de la carne de vacuno, si las tiendas de comestibles repercuten los costos en los consumidores. La miel de maple también podría encarecerse. Canadá representa aproximadamente el 70 por ciento de la producción mundial de miel de maple, y en 2023, más del 60 por ciento de sus exportaciones de miel de maple se destinaron a Estados Unidos, según datos del gobierno canadiense. Esta carga añadida se produce cuando muchos estadounidenses ya están sufriendo un impacto de precios en sus supermercados. Los datos del Departamento de Trabajo mostraron que, en enero, los precios de los comestibles --que se habían mantenido relativamente planos a finales de 2023 y principios de 2024-- volvieron a subir, liderados por el precio de los huevos. ¿Podrían aumentar también los precios de los automóviles? Sí, se prevé que los aranceles aumenten los precios que pagan los consumidores estadounidenses por los automóviles nuevos. Esto se debe a que los fabricantes de automóviles envían cada semana decenas de miles de millones de dólares en vehículos terminados, así como motores, transmisiones y otros componentes, a través de las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México. Miles de millones de dólares más se importan de fabricantes de piezas de China. Los coches y camiones nuevos ya se venden a precios casi récord. Los aranceles de Trump podrían aumentar las dificultades de los consumidores que quieren comprar un coche. General Motors, el mayor fabricante de automóviles estadounidense, probablemente sentirá el impacto de los aranceles de forma más aguda que otros fabricantes. Las plantas de GM en Canadá y México produjeron casi el 40 por ciento de todos los vehículos que la empresa fabricó el año pasado en Norteamérica. El efecto también podría recaer con fuerza sobre empresas automovilísticas que ya enfrentan problemas financieros, como Nissan y Stellantis. Pero la forma en que los aranceles afectarán a los precios de los automóviles será probablemente más variada que en el caso de los alimentos, dijo Miller, de la Universidad Estatal de Míchigan. Los vehículos ensamblados en estados como Míchigan, Ohio, Kentucky e Indiana tienden a depender en gran medida de piezas de automóvil importadas de Canadá, dijo, lo que no es el caso en general. "Hay mucha más complejidad para entender los aumentos de precios que los consumidores podrían llegar a ver", dijo Miller. ¿Qué otros productos podrían verse afectados? Los conductores estadounidenses, sobre todo en el Medio Oeste, podrían experimentar un aumento de los precios en las gasolineras. El arancel del 10 por ciento impuesto por Trump a la energía canadiense no es tan elevado como indicó inicialmente que sería, y es inferior a los aranceles aplicados a otros productos canadienses. Sin embargo, el impuesto amenaza con perturbar la industria estadounidense del petróleo y el gas, que depende en gran medida del petróleo canadiense. Aproximadamente el 60 por ciento del petróleo que importa Estados Unidos procede de Canadá. Los analistas prevén que los costes adicionales serán soportados por una combinación de productores de petróleo de Canadá y México, refinerías estadounidenses y consumidores estadounidenses. La repercusión de los aranceles en el mercado dependerá en parte del tiempo que permanezcan en vigor. La electrónica de consumo --uno de los principales bienes importados a Estados Unidos desde China el año pasado-- también podría encarecerse. Desde los celulares y las computadoras hasta los videojuegos, los precios podrían empezar a subir en un par de meses. Otro producto que podría verse afectado es la madera, de la que un 30 por ciento se importa de Canadá. Los aranceles sobre la madera blanda podrían elevar el costo de la construcción de domicilios, con el riesgo de agravar la crisis de asequibilidad de la vivienda que ya pesa sobre millones de familias estadounidenses. Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, más del 70 por ciento de las importaciones de dos materiales esenciales de los que dependen los constructores --la madera blanda y el yeso, que se utiliza para los paneles de yeso-- proceden de Canadá y México. "Los aranceles sobre la madera y otros materiales de construcción aumentan el costo de la construcción y desalientan el desarrollo de nuevas construcciones, y los consumidores acaban pagando los aranceles en forma de precios más altos de la vivienda", dijo Carl Harris, presidente de la asociación, en un comunicado el mes pasado, antes de que Trump aplazara sus aranceles sobre Canadá. Además de los amplios aranceles sobre las importaciones canadienses, Trump inició el sábado una investigación sobre si las importaciones de madera, en concreto, amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Con qué rapidez podrían subir los precios? Depende del producto. Los consumidores podrían ver un rápido aumento de los precios de los bienes no duraderos, incluidos los comestibles. Pero los precios de los bienes duraderos, como los automóviles, podrían tardar más en subir debido a las existencias, o si las empresas esperan que los aranceles sean temporales, dijo Felix Tintelnot, profesor asociado de Economía en la Universidad de Duke. Queda por ver la rapidez con la que las empresas están dispuestas a subir sus precios, dijo Peter Simon, profesor de economía de la Universidad Northeastern. Aunque algunas subidas de precios pueden representar una respuesta legítima al aumento de los costos para las empresas, también existe el riesgo de una fijación de precios oportunista, lo que significa que las empresas pueden utilizar los aranceles como excusa para subir los precios más de lo necesario, dijo Simon. ¿Qué pasa con la inflación general? Los analistas de Goldman Sachs han dicho que si Trump impone aranceles generalizados, aumentarán los precios en Estados Unidos y se ralentizará el crecimiento económico. La mayoría de los economistas prevén que las nuevas barreras comerciales podrían provocar un repunte temporal de la inflación. La inflación ha retrocedido hacia el objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal, después de que el banco central subiera agresivamente las tasas de interés en los últimos años y los mantuviera en niveles elevados. 