'Larga vida al rey': Trump se compara con la realeza en Truth Social

El presidente se equiparó a sí mismo con un rey al celebrar la decisión de su gobierno de acabar con el programa de peaje por congestión en Nueva York.

El presidente Trump es famoso por su afición a todo lo dorado y a otros adornos que connotan realeza, ya sean grandes desfiles militares o extravagantes bailes inaugurales.

Pero el miércoles, en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social, Trump fue un paso más allá y se comparó a sí mismo con un rey al celebrar la decisión de su gobierno de acabar con el programa de peaje por congestión de la ciudad de Nueva York.

"EL PEAJE POR CONGESTIÓN HA MUERTO. Manhattan y toda Nueva York están SALVADOS", escribió. "¡LARGA VIDA AL REY!"

La Casa Blanca reforzó entonces el mensaje, al recircularlo en Instagram y X con una ilustración de Trump con una corona en la portada de una revista parecida a Time, pero llamada Trump.

La visión expansiva que Trump tiene de su poder ha quedado patente en sus palabras y en sus actos. Ha dispensado libremente órdenes ejecutivas que han ido más allá de lo que se considera legalmente permisible. Ha despedido a funcionarios, se ha ensañado con organismos federales de formas que van más allá de su autoridad y ha congelado fondos que el Congreso ya había consignado.

Y la semana pasada, el presidente dejó claro que creía tener un amplio margen de maniobra para remodelar el gobierno de la forma que considere oportuna.

"Quien salva a su País no viola ninguna Ley", escribió Trump en las redes sociales, aparentemente haciendo referencia a una versión de algo que pudo haber dicho Napoleón Bonaparte. Sin embargo, el origen no está claro.

Al acabar con el peaje por congestión, Trump sugirió que estaba salvando a Nueva York.

Durante las elecciones prometió que cuando accediera al cargo detendría el programa, que cobra 9 dólares a la mayoría de los conductores por entrar en Manhattan por debajo de la calle 60. Este mes, en una entrevista con The New York Post, calificó el peaje de "destructivo" para Nueva York.

"Si decido hacerlo, podré acabar con él en Washington a través del Departamento de Transporte", dijo Trump en la entrevista.

El miércoles, el secretario de Transporte, Sean Duffy, cumplió los deseos del presidente. Expuso las objeciones de Trump al programa en una carta enviada a la gobernadora Kathy Hochul y dijo que funcionarios federales se pondrían en contacto con el estado para "discutir el cese ordenado de las operaciones de peaje".

"Comparto la preocupación del presidente por las repercusiones para los estadounidenses de clase trabajadora, que ahora tienen que hacer frente a una carga financiera adicional en su vida cotidiana", escribió Duffy.

El primer mes de Trump en la Casa Blanca ha estado lleno de momentos en los que ha invocado un poder casi monárquico. En su discurso de investidura, dijo que Dios lo había salvado cuando un presunto asesino atentó contra su vida para "hacer a Estados Unidos grande de nuevo".

Algunas de sus medidas políticas se han basado en una teoría jurídica mucho más amplia --conocida como teoría del ejecutivo unitario-- del poder presidencial.

Parte de la teoría interpretaría que algo de lo que Trump ha estado haciendo es legal, bajo la creencia de que no es ilegal hacer caso omiso de una ley inconstitucional. Pero incluso si las leyes vigentes fueran válidas, el presidente parece sugerir que tiene derecho a incumplirlas si su motivo es salvar al país.

Se ha presentado una avalancha de demandas para impugnar muchas de las acciones ejecutivas y, en algunos casos, se ha retrasado su aplicación.

Hochul rebatió explícitamente la presentación de Trump como un monarca en su declaración sobre la revocación del peaje por congestión. En las últimas semanas, habló con él varias veces para intentar convencerlo de las ventajas del programa, solo para ver cómo igualmente lo cancelaba.

"Somos una nación de leyes, no gobernada por un rey", dijo Hochul. "La MTA (Autoridad Metropolitana del Transporte) ha iniciado procedimientos legales en el Distrito Sur de Nueva York para preservar este programa crítico. Nos veremos en los tribunales".

