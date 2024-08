¿Podemos ser un poco menos selectivos con nuestra indignación moral?

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

De todas las injusticias del mundo, quizá la más triste sea que muchas de ellas son simplemente ignoradas.

Manifestantes de todo el mundo exigen en voz alta un alto el fuego en Gaza; un número cada vez menor de personas todavía toma nota de las atrocidades rusas contra Ucrania. Por lo demás, hay un vasto manto de silencio, bajo el cual algunos de los peores abusadores del mundo proceden en gran medida sin ser notados y sin obstáculos.

Tratemos de cambiar eso. Para la columna de esta semana, he aquí algunos focos alternativos de indignación y protesta, en particular para los estudiantes universitarios moralmente enérgicos desde Columbia hasta Berkeley.

Venezuela. Las elecciones del mes pasado fueron robadas a plena luz del día por el régimen socialista de Nicolás Maduro. Ha impuesto este robo utilizando sus servicios de seguridad para detener y encarcelar a unas 2.000 personas sospechosas de disentir, prometiendo “castigo máximo” y “ningún perdón”. Esto viene de un régimen que ya ha causado hambruna y el éxodo desesperado de millones de venezolanos pobres. El año pasado, más de 10.000 de ellos vivían en refugios de la ciudad de Nueva York.

Si alguna vez hubo un caso de “pensar globalmente, actuar localmente”, para retomar el viejo lema, es este. Especialmente porque las fuerzas habituales de protesta social tienen algo que expiar cuando se trata de Venezuela: el régimen que Maduro heredó en 2013 de Hugo Chávez, su mentor autoritario, no tenía mayores animadores en Occidente que revistas de izquierda como The Nation y líderes políticos como Jeremy Corbyn de Gran Bretaña. La contrición es una virtud: este sería un buen momento para que estos (esperemos que ex) camaradas la demuestren.

Turquía. Los manifestantes antiisraelíes a veces responden a las críticas de que están señalando al Estado judío como blanco de una censura injusta señalando que recibe miles de millones de dólares en ayuda militar de Washington (este pretexto no es válido si las protestas se producen en Montreal o Melbourne). Pero ¿qué pasa con otro país de Oriente Medio que recibe la generosidad estadounidense, que incluye el estacionamiento de tropas estadounidenses y armas nucleares?

Ese país es Turquía, en el papel una democracia secular y un aliado de la OTAN, pero en realidad es un Estado iliberal dirigido durante décadas por Recep Tayyip Erdogan, un islamista antisemita que ha encarcelado a decenas de periodistas mientras libra -a veces con aviones de guerra F-16- una guerra brutal contra sus oponentes kurdos en Siria e Irak. Por si fuera poco, Turquía ha ocupado, limpiado étnicamente y colonizado el norte de Chipre durante 50 años. ¿No deberían molestarse en protestar contra esto quienes sostienen que la ocupación siempre está mal?

Etiopía y Sudán. Los críticos de la política exterior estadounidense, en particular los de izquierda, suelen quejarse de que Washington se preocupa más por el sufrimiento de los blancos que por el de los negros. Y tienen razón. ¿Por qué, entonces, esos mismos críticos pasan por alto en gran medida los asombrosos abusos de los derechos humanos que se están produciendo ahora en Sudán y Etiopía?

En el caso de Sudán, el grupo humanitario Operation Broken Silence calcula que al menos 65.000 personas han muerto de violencia o hambre desde que estallaron los combates el año pasado, y casi 11 millones de personas se han convertido en refugiados. En Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed —posiblemente el ganador menos merecedor de un premio Nobel de la Paz de la historia— apuntó por primera vez sus armas contra los tigrayanos en una de las guerras recientes más sangrientas del mundo, con un saldo de muertos estimado en 600.000. Ahora el gobierno está librando una guerra contra antiguos aliados en la región de Amhara, incluso cuando el año pasado la administración Biden levantó las restricciones a la ayuda debido a su abuso de los derechos humanos. ¿Cuántas protestas universitarias ha provocado esto?

Irán. El régimen iraní debería cumplir todos los requisitos de la indignación progresista. ¿Misoginia? Como documentó CNN en 2022, el gobierno respondió a las protestas masivas contra el hiyab obligatorio violando sistemáticamente a los manifestantes, tanto hombres como mujeres. ¿Homofobia? La homosexualidad se castiga legalmente con la muerte y se llevan a cabo ejecuciones.

Luego está el imperialismo de Teherán. El régimen no solo tiene por costumbre tomar como rehenes a los visitantes desafortunados. También toma como rehenes a países enteros, ninguno de manera más trágica que el Líbano. Hezbolá, que se presenta como un movimiento político libanés, es poco más que una filial de Irán. El grupo ha convertido el sur del país en una zona de fuego libre, al tiempo que pone en riesgo miles de vidas civiles en aras de sus objetivos ideológicos contra Israel. Cuando los patriotas libaneses, como el difunto primer ministro Rafik Hariri, intentan interponerse en el camino de Hezbolá, tienden a acabar muertos.

El hecho de que Irán sea uno de los regímenes de Oriente Próximo con los que ha abogado por unas mejores relaciones, incluido el levantamiento de las sanciones económicas, al tiempo que insiste en el boicot, la desinversión y las sanciones contra Israel, dice mucho sobre las prioridades morales de gran parte de la izquierda global actual. Por qué es así –las vías mentales que llevan a los autoproclamados campeones de los derechos humanos a hacer causa común con algunos de los peores regímenes del planeta mientras dirigen su furia moral contra países, incluido Israel, que protegen los valores que esos campeones dicen defender– ha sido uno de los grandes enigmas de la humanidad durante más de un siglo.

Pero ese enigma no debería impedir que las personas con conciencia moral y conciencia global defiendan a los oprimidos y sufrientes dondequiera que estén. La lista que he ofrecido anteriormente es muy parcial: también hay rohingya en Myanmar, uigures en China, cristianos en Nigeria y minorías étnicas en Rusia, por nombrar algunos. Ellos también merecen la atención, la compasión y, siempre que sea posible, la asistencia activa del mundo.

Esto podría suceder si una sola causa no consumiera tantas energías morales del mundo.

© The New York Times 2024.