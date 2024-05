Imágenes satelitales revelaron el sitio en Bielorrusia donde podrían almacenarse armas nucleares rusas

Imagen satelital del bunker que contiene armas nucleares rusas en Bielorrusia (Fuente: Servicio Geológico de Estados Unidos/ The New York Times)

Nuevas características de seguridad y otras mejoras en un depósito de municiones en el centro de Bielorrusia revelan que Rusia está construyendo allí instalaciones que podrían albergar ojivas nucleares. Si Rusia traslada armas a este lugar, sería la primera vez que las almacena fuera del país desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

Rusia ya tiene ojivas nucleares en su propio suelo que están cerca de Ucrania y los países de la OTAN, pero al basar algunas en Bielorrusia, el Kremlin parece estar tratando de reforzar su disuasión nuclear.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo referencia a ese sitio a principios del año pasado, diciendo que Rusia pronto completaría la construcción de un “almacenamiento especial para armas nucleares tácticas” en Bielorrusia.

El New York Times analizó imágenes y fotografías de satélite y habló con expertos en armas nucleares y control de armas para rastrear la nueva construcción, que comenzó en marzo de 2023.

El sitio está a 120 millas (190 km) al norte de la frontera con Ucrania, en un depósito militar junto a la ciudad de Asipovichy. Algunas de las estructuras construidas recientemente tienen características que son exclusivas de las instalaciones de almacenamiento nuclear en bases dentro de Rusia. Por ejemplo, una nueva zona de alta seguridad está rodeada por tres capas de vallas, además del perímetro de seguridad existente de toda la base. Otro signo revelador es un área de carga cubierta conectada a lo que parece ser un búnker subterráneo oculto de la era soviética.

Las imágenes satelitales revelaron la ubicación aproximada del bunker donde podrían encontrarse armas nucleares rusas en territorio bielorruso. El sitio posee un muelle de carga cubierto, un perímetro con triple valla, una salida de emergencia y un control de seguridad (The New York Times/ Maxar Technologies)

Hans Kristensen, de la Federación de Científicos Estadounidenses, que analizó el sitio, dijo que los desarrollos nucleares en Bielorrusia “parecen diseñados para poner nerviosos a los estados miembros más orientales de la OTAN, pero no darán a Rusia una nueva ventaja militar significativa en la región”.

No existe una definición consensuada de arma nuclear táctica, a diferencia de las armas estratégicas de mayor alcance. Pero Rusia define las armas tácticas como aquellas con un alcance de hasta 300 kilómetros, unas 186 millas. Debido a que los programas nucleares son tan secretos, es posible que haya otros lugares en Bielorrusia donde Rusia esté almacenando ojivas, y es posible que el Kremlin incluso haya trasladado algunas a la ubicación de Asipovichy, aunque todos los indicios sugieren lo contrario. Tanto el Ministerio de Defensa ruso como el bielorruso no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las ojivas nucleares suelen almacenarse cerca de bases militares con capacidad para lanzar armas. El presunto sitio de almacenamiento nuclear se encuentra en la misma ciudad que los misiles Iskander de Bielorrusia, que pueden usarse para lanzar ojivas nucleares o convencionales. Rusia entregó a los iskanders a Bielorrusia en 2022.

Durante la semana pasada, tanto Rusia como Bielorrusia hicieron declaraciones sobre ejercicios de armas nucleares. El lunes, el Kremlin dijo que realizaría ejercicios militares con tropas basadas cerca de Ucrania para entrenarse para el posible uso de armas nucleares tácticas. El martes, el ministro de Defensa bielorruso dijo a los medios estatales que había comenzado una inspección de las fuerzas de Iskander y otros sistemas vectores de armas nucleares.

Los comentarios de Rusia provocaron inmediatamente la condena de Estados Unidos y la OTAN por “retórica irresponsable”.

“Estamos reviviendo las prácticas de la Guerra Fría y, por lo tanto, estamos reviviendo los riesgos de la Guerra Fría”, dijo Jeffrey Lewis, experto en control de armas del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterey, California.

El depósito militar se encuentra cerca de la ciudad de Asipovichy, 190 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania (Fuente: The New York Times)

En 2023, cuando se levantaron nuevas vallas para crear un área de mayor seguridad en la base de Asipovichy, se renovó un área cubierta, incluido un muelle de carga de camiones que ahora tiene un techo nuevo, protegiendo cualquier actividad de la vigilancia desde arriba. Estas renovaciones son consistentes con las estructuras vistas en otros antiguos sitios de almacenamiento nuclear soviéticos. Visto a continuación, un muelle similar en Hungría contiene una entrada interna a un antiguo búnker subterráneo cubierto de árboles.

William Moon, consultor independiente y ex funcionario de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa del Pentágono, dijo a The Times que el diseño de las mejoras de Asipovichy, con vallas triples, una entrada principal y una salida de emergencia, se asemeja a los sitios de almacenamiento de ojivas nucleares rusas que ha visto. en persona. Moon, que trabajó en la seguridad de las ojivas nucleares con Rusia, dijo: “Cuando trabajáramos con sus estándares, requerirían esa tercera capa de vallado”.

Un muelle de carga de camiones en un antiguo sitio de almacenamiento nuclear de la era soviética en Hungría (Crédito: Szabolcs Kizmus, OKSNAR)

Dijo que además de mayor seguridad, también esperaría alojamiento separado para la unidad militar rusa que sigue en control de las ojivas nucleares. En la zona de entrada del depósito se han construido tres nuevos edificios, que parecen ser para uso administrativo o cuarteles, y actualmente se está demoliendo una zona adicional con topadoras.

A la entrada de la zona de triple valla, en 2023 se añadió un puesto de control de seguridad, un área de inspección cubierta junto a una caseta de vigilancia. Este tipo de estructuras se han convertido en elementos fijos en las últimas dos décadas en instalaciones nucleares dentro de Rusia, según Michael Duitsman. , colega del Sr. Lewis en el Instituto Middlebury. Son una “característica única que no se ve en otras bases rusas”, dijo.

En las últimas semanas comenzó la construcción de lo que podrían ser nuevos edificios. “Los detalles aún son inciertos, pero la construcción claramente ha entrado en una nueva fase”, dijo Kristensen.

Dos nuevas plazas de hormigón, posibles cimientos para edificios o áreas para vehículos, vistas en una imagen de satélite del 3 de mayo de 2024 (Crédito: Maxar Tecnologías)

También se ha instalado un sistema de defensa aérea para proteger el lugar. Inicialmente fue visto camuflado a mediados de 2023, incluso a través de imágenes de satélite de radar proporcionadas por la compañía espacial Umbra. Desde septiembre, uno de los vehículos de defensa aérea está desplegado en un campo a aproximadamente un kilómetro y medio del búnker.

Asipovichy es parte de la historia nuclear. El mismo sitio que Rusia está construyendo hoy probablemente se utilizó para almacenar armas nucleares durante la Guerra Fría. La Unión Soviética comenzó a establecer brigadas de misiles nucleares en la ciudad y sus alrededores en la década de 1960, según William Alberque, quien ha sido director del grupo de expertos Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) y funcionario del Pentágono y de la OTAN. También estacionó una unidad militar que manejaba armas nucleares en un sitio de almacenamiento de municiones de artillería, dijo. Después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991, se retiraron todas las armas nucleares de Bielorrusia.

La puerta de acceso al búnker en el sitio de Hungría se muestra en el centro izquierda. El muelle de carga está a la derecha (Crédito: Szabolcs Kizmus, OKSNAR)

Las fotografías satelitales desclasificadas de la inteligencia estadounidense del sitio de Asipovichy tomadas durante la Guerra Fría parecen mostrar estas dos funciones. Se pensaba que la sección sur era para armas convencionales, con claros y muchos edificios de almacenamiento. En una sección norte separada, cubierta de árboles, se ven cuatro búnkeres, con un recinto amurallado más al norte, el lugar exacto donde se puede ver la construcción actual.

Si bien el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1970 prohíbe la transferencia de armas nucleares a estados no nucleares, no prohíbe albergar armas nucleares en el extranjero si el control lo mantiene el país que las posee. Según el acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN, Estados Unidos actualmente tiene armas nucleares en algunos países miembros.

(Fuentes: Análisis de Michael Duitsman, Instituto Middlebury de Estudios Internacionales en Monterey; Tecnologías Maxar; Google Earth por el New York Times)

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos no dijo si Estados Unidos estaba monitoreando algún sitio en particular en Bielorrusia, pero dijo que el departamento está vigilando de cerca la situación para “garantizar que Rusia mantenga el control de sus armas en caso de cualquier despliegue en Rusia”. Bielorrusia y cumple con sus obligaciones en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear”. Un informe del Departamento de Estado de abril de 2024 decía que Estados Unidos no cambiaría su postura nuclear en respuesta a los acontecimientos en Bielorrusia.

