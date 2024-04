¿Bloquearán los republicanos de MAGA la reconstrucción de Baltimore?

Los restos del puente Francis Scott Key se encuentran al otro lado de la cubierta del buque de carga Dali mientras continúan los trabajos de salvamento, en Baltimore, Maryland, EE.UU., el 1 de abril de 2024. REUTERS/Julia Nikhinson IMÁGENES TPX DEL DÍA

Poco después de que un enorme buque portacontenedores chocara contra el puente Francis Scott Key de Baltimore, derribándolo, el presidente Joe Biden prometió que el gobierno federal “pagaría el costo total de la reconstrucción” del puente. Esto sería claramente lo correcto, no sólo para ayudar al estado de Maryland sino también para limitar el daño económico de un desastre que ha bloqueado tanto una arteria vial importante como un puerto importante. Entre otras cosas, el Puerto de Baltimore desempeña un papel clave tanto en las exportaciones de carbón como en el comercio de equipos agrícolas y de construcción, por lo que el desastre del puente tendrá efectos adversos directos tanto en el corazón como en la costa este.

Y si Estados Unidos fuera todavía el mismo país que promulgó la Ley de Carreteras de Ayuda Federal de 1956 (aprobada con un abrumador apoyo bipartidista en el Congreso y promulgada por un presidente republicano) que dio origen a nuestro Sistema Interestatal, no habría duda de que el Congreso aprobaría la financiación poco después de regresar del receso de Pascua.

Pero ya no somos ese país. Es probable que Biden pueda obtener fondos para la reconstrucción, pero de ninguna manera es algo seguro.

El ascenso de los republicanos del MAGA es sólo una parte del problema. He visto a varias personas citar la respuesta al colapso del puente Interestatal 35W en Minnesota en 2007 como un ejemplo de cómo eran las cosas en una era política mejor. De hecho, a los pocos días, el Congreso votó unánimemente a favor de proporcionar 250 millones de dólares en ayuda.

Pero eso fue algo único. El colapso del puente de Minnesota puso de relieve el decadente estado de la infraestructura de Estados Unidos, y uno podría haber esperado que el desastre condujera a acciones reales, pero no fue así. El presidente Barack Obama suplicó al Congreso que aprobara amplios aumentos en el gasto en infraestructura y logró firmar un proyecto de ley de financiación de carreteras en 2015, pero en su mayor parte se vio obstaculizado por la oposición republicana. Como presidente, Donald Trump prometió repetidamente renovar la infraestructura de Estados Unidos – “es la semana de la infraestructura” se convirtió en un chiste recurrente – pero nunca lo cumplió.

No se produjeron acciones importantes en materia de infraestructura hasta finales de 2021, con la promulgación de la Ley de Infraestructura Bipartidista, que, a pesar del nombre, recibió sólo 13 votos republicanos en la Cámara. Y eso fue cuando los demócratas tenían el control total del Congreso. No es tonto preocuparse de que los partidarios de la línea dura del MAGA bloqueen la ayuda a Maryland de la misma manera que bloquearon la ayuda a Ucrania.

Pero, nuevamente, MAGA es sólo una parte del problema. Hablemos por un minuto de por qué tuvieron que pasar 14 años después del colapso del puente de Minnesota para que finalmente tomáramos medidas importantes en materia de infraestructura.

El partidismo extremo, que se afianzó mucho antes de que Trump tomara el control del Partido Republicano, es parte de la respuesta. Durante la mayor parte de los años de Obama estuvo claro que los republicanos querían evitar que sucedieran cosas buenas bajo la dirección de un presidente demócrata. Bajo Obama, los legisladores republicanos redujeron el gasto federal después de tomar el control de la Cámara, supuestamente porque estaban preocupados por la deuda pública, sólo para abrir los grifos una vez que Trump asumió el cargo.

También hubo un elemento de oposición reflexiva al gasto público en general, por obvia que fuera la necesidad. Mitch McConnell, como líder de la mayoría del Senado, no hizo mucho para oponerse a Trump, pero sí frenó el gasto en infraestructura.

Finalmente, en la medida en que Trump tenía algo parecido a un plan de infraestructura, era muy, bueno, trumpiano. Incluso antes de asumir el cargo, predije que en realidad no haría mucho para construir infraestructura, porque él y sus asociados claramente no estaban interesados en producir un plan limpio para la inversión gubernamental. En cambio, estaban planteando un esquema indirecto que involucraba créditos fiscales que no habrían generado nuevas inversiones significativas pero que probablemente habrían ofrecido enormes oportunidades para el amiguismo y la corrupción.

La historia aquí es razón suficiente para preocuparse por la reconstrucción en Baltimore, incluso si el colapso del puente no hubiera estado atrapado en una política de guerra cultural. Pero claro que sí.

Los políticos y figuras de los medios de comunicación del MAGA no perdieron el tiempo después del colapso del puente tratando de echarle la culpa a los sospechosos habituales, incluidos los fondos destinados a gastarse en energía verde y, en particular, en iniciativas de diversidad: Inmediatamente después del colapso del Key Bridge, un republicano el legislador estatal de Utah respondió a una publicación en X, anteriormente Twitter, en la que menospreciaba a un miembro de la Comisión Portuaria de Maryland, escribiendo: “Esto es lo que sucede cuando tienes gobernadores que priorizan la diversidad sobre el bienestar y la seguridad de los ciudadanos”; Un exlegislador estatal republicano de Florida publicó un videoclip del colapso del puente Key con la leyenda: “DEI hizo esto”. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, ha sido un blanco especial de X sin otra razón aparente que el hecho de que es negro.

Como señala Greg Sargent de The New Republic, parte de la reacción del MAGA al colapso del puente recuerda el comportamiento de Trump durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, cuando se quejaba de los “rescates” para los estados que no lo apoyaban políticamente.

Entonces, ¿el partidismo y las teorías de la conspiración obstaculizarán la reconstrucción del Puente Key? Me gustaría descartar ese riesgo. Pero no hace mucho, si me hubieran preguntado, tampoco habría esperado que los republicanos obstaculizaran la ayuda a Ucrania. Así que no es momento de ser complacientes.

