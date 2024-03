Recordatorio: el último año de Trump en la presidencia fue una pesadilla nacional

Donald Trump. HANKS/WHITE HOUSE / ZUMA PRESS

Uno de los sorprendentes logros políticos de los republicanos en este ciclo electoral ha sido su capacidad, al menos hasta ahora, de olvidar el último año de Donald Trump en el cargo. Se supone que los votantes deben recordar la buena economía de enero de 2020, con su combinación de bajo desempleo y baja inflación, mientras se olvidan del año de plaga que siguió.

Sin embargo, desde el triunfo de Trump en las primarias del Supermartes, el ex presidente y sus sustitutos han comenzado a intentar llevar a cabo un acto de revisionismo aún más impresionante: retratar toda su presidencia (incluso 2020, ese terrible primer año de pandemia) como pura magnificencia. El miércoles, la representante Elise Stefanik, presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, intentó hacerse eco de Ronald Reagan: “¿Está usted mejor hoy que hace cuatro años?”

Y el propio Trump, en su discurso de victoria del martes por la noche, reflexionó con nostalgia sobre su mandato como uno en el que “nuestro país se estaba uniendo”.

Así que dejemos las cosas claras: 2020 (el cuarto trimestre, por así decirlo, de la presidencia de Trump) fue una pesadilla. Y parte de lo que la convirtió en una pesadilla fue el hecho de que Estados Unidos estaba dirigido por un hombre que respondió a una crisis mortal con negación, pensamiento mágico y, sobre todo, egoísmo total, centrado en cada etapa no en las necesidades de la nación sino en lo que pensó que lo haría lucir bien.

Antes de llegar allí, una breve nota para Stefanik: cuando Reagan pronunció su famosa frase, Estados Unidos sufría una desagradable combinación de alto desempleo y alta inflación. Marzo de 2024 se ve muy diferente. Si bien nosotros, al igual que otras economías importantes, experimentamos un episodio de inflación durante la recuperación pospandemia, la mayoría de los trabajadores han experimentado aumentos salariales considerablemente mayores que el aumento de precios. Y el presidente Biden preside actualmente un episodio notable de “desinflación inmaculada”: una inflación que cae rápidamente y un desempleo cercano a su nivel más bajo en 50 años.

Pero aunque ni siquiera centrarse en principios de 2020 cuenta la historia que los republicanos creen, lo que realmente deberíamos discutir es qué pasó en Estados Unidos cuando llegó el coronavirus.

Una vez que supimos que un virus mortal andaba suelto (y ahora sabemos que varios funcionarios advirtieron a Trump sobre la amenaza en enero de 2020), la respuesta política apropiada fue clara: hacer todo lo posible para frenar la velocidad a la que se propagaba el virus.

La gente hace cola fuera de un centro laboral recién reabierto para citas en persona en Louisville, Estados Unidos. 15 de abril de 2021. REUTERS/Amira Karaoud/Archivo

Aunque un gran número de estadounidenses inevitablemente sufrirían Covid-19 en algún momento, “aplanar la curva” tenía dos enormes ventajas. En primer lugar, ayudaría a evitar la posibilidad muy real de que un tsunami de infecciones por Covid abrume nuestro sistema de atención médica. En segundo lugar, ganó tiempo para el desarrollo de vacunas eficaces: dado que las vacunas podrían reducir en gran medida la mortalidad por Covid-19, las muertes retrasadas por las medidas de salud pública serían, en muchos casos, muertes evitadas.

¿Qué tipo de acción pública se necesitaba? En las primeras etapas de la pandemia, mientras los científicos se apresuraban a descubrir exactamente cómo se propagaba el virus, se requirieron medidas contundentes: distanciarse socialmente y bloquear las interacciones de alto riesgo tanto como fuera posible. Estas medidas fueron costosas: en abril de 2020, el desempleo se disparó al 14,8 por ciento. Pero Estados Unidos es un país rico que pudo mitigar, y en su mayor parte lo hizo, el dolor económico con ayuda financiera a los trabajadores y empresas más afectados. Y una vez que los investigadores y funcionarios médicos se dieron cuenta de que el virus se transmite por el aire, fue posible limitar su propagación haciendo que la gente usara máscaras, lo cual era molesto pero de ninguna manera una dificultad grave.

Y la lógica de aplanar la curva decía que la velocidad era esencial. Cada día que pasamos dudando sobre si tomar medidas enérgicas para proteger la salud pública significó que más estadounidenses murieran innecesariamente.

Desafortunadamente, en ese momento, el hombre a cargo negó, vaciló y retrasó casi cada paso del camino.

Vale la pena leer una cronología de las declaraciones de Trump en medio de la creciente pandemia, que según algunas estimaciones ya había causado alrededor de medio millón de muertes adicionales cuando dejó el cargo.

El 22 de enero, Trump dijo: “Lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que viene de China”.

El 27 de febrero dijo: “Va a desaparecer. Un día, es como un milagro, desaparecerá”.

El 3 de abril dijo: “Con las máscaras, será algo realmente voluntario. Puedes hacerlo. No tienes que hacerlo. Elijo no hacerlo”. En ese momento, el objetivo principal de las máscaras no era proteger al usuario sino proteger a quienes lo rodeaban; ¿Por qué exponer a otros al riesgo de enfermedades mortales debería ser una opción voluntaria? ¿Y por qué el presidente no daría el ejemplo, enmascarándose?

El 21 de mayo respondió a esa pregunta, admitiendo que había usado una máscara mientras visitaba una planta de Ford, pero que se la quitó cuando salió porque “no quería darle a la prensa el placer de verla”.

Y hay mucho, mucho más. No hay duda real de que miles de estadounidenses murieron innecesariamente debido al incumplimiento del deber de Trump frente al Covid-19.

Respondió a la única crisis importante de su presidencia con fantasías egoístas: con total indiferencia hacia las vidas de otros estadounidenses en un esfuerzo por mejorar su imagen.

¿Se supone que realmente debemos sentir nostalgia por el 2020?

