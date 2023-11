Magia práctica: el lucrativo negocio de ser bruja en Etsy y TikTok

Cuando el novio de Maira Khan la dejó el año pasado, estaba desesperada porque regresara. "Sabía que estaba viendo a alguien más, pero no sabía qué tan seria era la relación", recordó Khan, influente de Toronto. "Solo quería que ella se fuera".

Sin saber qué más hacer, decidió recurrir al ocultismo. "El primer hechizo que compré fue un hechizo para cortar el lazo, que para mí tenía que ver con eliminar a la tercera persona", comentó Khan, de 28 años. Encontró una bruja en TikTok que solo necesitaba el nombre de la expareja para realizar un ritual con velas: atar un trozo de cordel alrededor de dos velas y dejar que las mechas se consuman hasta que las llamas rompan el cordel. "Dijo que todo había salido bien", reveló Khan.

Es una buena época para ser bruja. Quienes se han adentrado en el "oficio" son parte de una industria de 2300 millones de dólares en el universo más extenso de los servicios psíquicos, un campo que incluye la lectura de la palma de la mano (la quiromancia), las cartas del tarot (la cartomancia) y la astrología.

La gente ya no llama a los videntes de la guía telefónica ni golpea las puertas de las tiendas de brujería para pedir fortuna: los emprendedores sobrenaturales están instalados en TikTok y Etsy. Hay casi 36.000 vendedores en Etsy que ofrecen "lecturas psíquicas" y parafernalia relacionada, como velas encantadas, kits de botica, aceites rituales y muñecos de vudú.

El negocio de la brujería es casi tan viejo como la práctica misma. En Europa, "la brujería ofrecía a las mujeres del periodo isabelino hasta el siglo XVIII una buena y a veces lucrativa forma de ganarse la vida", afirma Marion Gibson, profesora de Literaturas Renacentista y Mágica en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, autora de "Witchcraft: A History in Thirteen Trials".

La gente pobre solía visitar brujas y otras "personas de magia" --como adivinos y hechiceros-- en tiempos de enfermedad o de malas cosechas. Era caro, pero a menudo más barato que buscar medicinas y médicos o comprar herramientas nuevas.

Las tradiciones también crecieron a partir de fuerzas históricas. El hoodoo, una práctica espiritual iniciada por los afroestadounidenses esclavizados en el sur profundo de Estados Unidos, mezcla creencias regionales africanas, costumbres indígenas y cristianismo.

"Soy de Alabama, justo al lado de Florida, así que el hoodoo puede parecer un poco distinto aquí que para los gullah geechee de Carolina del Sur", comentó Eve Hardy, médium y practicante del hoodoo en Atlanta.

En febrero, Hardy comenzó a ofrecer servicios como rituales para "abrir caminos", que eliminan los obstáculos de vida, en TikTok e Instagram y su clientela aumentó de manera exponencial. Sin embargo, ella no se considera bruja, para ella el hoodoo es un subconjunto de las religiones tradicionales africanas, que pueden incorporar prácticas sobrenaturales.

"Es un estilo de vida y una religión", comentó Hardy, de 26 años, quien aclaró que se las puede considerar "'boo hags' o sacerdotisas", pero no brujas.

La progresión de las prácticas mágicas como fuerza económica ha reflejado el cambio de nuestro mundo. "La gente solía ofrecer hechizos por correo, así que uno le escribía a alguien y te enviaban de vuelta las instrucciones y quizá un amuleto", explicó Hardy. A medida que el comercio se trasladó al internet, también lo hicieron quienes estaban en sintonía con lo sobrenatural.

Las brujas también suelen desempeñar un doble papel de ocultistas y confidentes para los clientes, como Lavender Grey, quien está a cargo de Grey's Witch Emporium desde su casa en Knowlton, Inglaterra. "Lo de los hechizos es una parte, pero la otra mitad es simplemente estar ahí", comentó. "Ofrezco consejo y orientación, porque si la gente se va y hace alguna tontería después de lanzar un hechizo, nada va a funcionar".

Grey, de 39 años, vende encantamientos como el "Muro ardiente de protección" por 27,89 dólares, que, en sus propias palabras, "protege tu aura y tu ser espiritual de toda negatividad, mala voluntad y otros trabajos de hechizos". En 2019, abrió una cuenta en Etsy, pero no dice que sí a todos los clientes. "Me alejo de las personas que quieren estar en una relación con otra persona que ya está en una relación", dijo. Aunque esos hechizos de amor rara vez funcionan, Grey afirma que, en todo lo demás, tiene un alto porcentaje de éxito.

Las complejidades no se detienen en los amantes desafortunados. Las maldiciones y los hechizos pueden ser una mercancía especialmente personal. Los compradores, por lo general, tienen que participar en el ritual, el cual puede requerir que se revelen detalles que es más habitual escuchar en consulta con un psicólogo.

Rhiannon Headrick, que posee de All About Intentions, en Rolla, Misuri, afirma que muchos pedidos pueden parecer el último recurso para algunas personas, generalmente mujeres, a las que se les han acabado las opciones y la esperanza. "Mi esposa ahora lee la mayoría de nuestros mensajes, porque hace unos ocho meses llegué a un punto en que se me partía el corazón", narró Headrick, que se identifica como elle.

"Hemos llevado cientos de casos legales, normalmente divorcios desagradables y batallas por custodias en las que uno de los cónyuges tiene el control y más acceso a los fondos", señaló Headrick, de 35 años. Pero es imposible comprobar si los hechizos surten efecto. "Hace poco tuvimos a un hombre que admitió ante el tribunal que había agredido al hijo pequeño de nuestra clienta", dijeron. "Ahora está en la cárcel".

Un hechizo para "ganar cuestiones legales" cuesta 75,55 dólares en la tienda de Headrick, mientras que un "ritual grupal para cortar el lazo" con la finalidad de facilitar una coparentalidad armoniosa cuesta 45,55 dólares. Lanzar una maldición a un acusado o demandante durante un juicio de familia no es ilegal. Sin embargo, la venta de "servicios metafísicos" que garanticen resultados está prohibida en Etsy desde 2015, lo que ha causado un gran revuelo en la comunidad de brujas. Los servicios de muchas brujas y practicantes en Etsy tienen ahora cláusulas de "solo entretenimiento".

Por desgracia para Khan, el hechizo que le compró a la bruja de Etsy no trajo de vuelta a su exnovio. Pero eso no ha dañado su fe en lo sobrenatural ni será la última vez que busque a una bruja en línea.

"Las cosas no funcionaron y yo solo quería que él sintiera el dolor de lo que me había causado", dice. "Así que ahora compré un hechizo de venganza".

En una foto sin fecha de Lavender Grey, objetos para un hechizo. (Lavender Grey vía The New York Times).