China aumenta la represión y la censura para acallar cualquier crítica durante los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Inviernos comienzan este viwrnes en Beijing, bajo un ferreo control del régimen chino REUTERS/Fabrizio Bensch

Las autoridades chinas han detenido a activistas en sus casas y han enviado a otros a la cárcel. Los censores han cerrado las cuentas de las redes sociales de destacados críticos. Las autoridades han advertido a los olímpicos de que las protestas podrían acarrearles un juicio.

A medida que los atletas, periodistas y otros participantes llegan a los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan el viernes, se encuentran con algunas de las medidas de seguridad más intensas jamás impuestas en un evento deportivo internacional. Muchas de ellas son precauciones contra el covid-19, pero otras reflejan la creciente intolerancia del gobierno chino hacia la disidencia y la crítica.

Hu Jia, un destacado activista de los derechos humanos, dijo que la policía de Pekín le confinaba en su apartamento. En enero, recurrió a Twitter para criticar a los agentes de seguridad del Estado por interrogar, acosar y detener a los críticos antes de los Juegos Olímpicos de Invierno. Desde entonces, la policía le ha visitado cuatro veces en ocho días.

“Dijeron que si no me quedaba callado, mi derecho a visitar a mi madre podría verse afectado”, dijo, y añadió que las autoridades estaban decididas a reprimir cualquier crítica abierta a los Juegos en Internet.

Con el endurecimiento del control de las autoridades sobre la sociedad china, una de las principales cuestiones que se plantean es si los participantes en los Juegos Olímpicos, incluidos los atletas, estarán dispuestos o serán capaces de pronunciarse sobre cuestiones que el gobierno considere censurables. Activistas y grupos de derechos humanos han acusado al partido de diezmar las libertades civiles en Hong Kong, de oprimir a las minorías étnicas en Xinjiang y el Tíbet, y de censurar a Peng Shuai, una tenista de alto nivel que ha desaparecido casi por completo de la vista pública tras acusar a un alto dirigente chino de agresión sexual.

Una pantalla muestra a Xi Jinping dentro de la Torre Olímpica, emblema de los juegos invernales de 2022.

Teng Biao, un abogado chino que fue detenido e inhabilitado durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, dijo que creía que los atletas visitantes tenían “la responsabilidad de decir algo” sobre la creciente represión de China.

Pekín ha dejado claro que este tipo de conductas pueden tener consecuencias, incluso cuando las autoridades han anunciado la bienvenida a los atletas que llegan.

“Cualquier comportamiento o discurso que vaya en contra del espíritu olímpico, especialmente en contra de las leyes y reglamentos chinos, también está sujeto a cierto castigo”, advirtió Yang Shu, subdirector del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín, durante una reciente convocatoria organizada por la embajada china en Washington.

La represión se suma a un ambiente ya de por sí restrictivo. Los Juegos se celebrarán en tres burbujas custodiadas por trabajadores con equipos de protección contra riesgos y aisladas de las ciudades circundantes, y de los ciudadanos de a pie. Los que estén dentro de las burbujas deberán descargarse una aplicación china que vigila su salud y controla sus movimientos entre las sedes. Los investigadores afirman que el software tiene lagunas de encriptación que dejan expuesta la información personal de los usuarios.

Las pruebas olímpicas se celebrarán ante un público limitado de espectadores seleccionados por China. Los organizadores han instalado vallas para evitar que la gente entre en recintos como el emblemático Estadio Nacional de Pekín, conocido como el Nido de Pájaro, donde se celebrará la ceremonia de apertura.

Los controles de mano dura son una “forma de demostrar que el modelo de gobierno chino funciona”, dijo Yaqiu Wang, investigador principal de Human Rights Watch.

Bajo el actual líder chino, Xi Jinping, Pekín ha recurrido a duras tácticas autoritarias para sofocar la disidencia y construir el poder nacional. Para el partido, los Juegos Olímpicos son un emblema del éxito del sistema político chino, y Pekín no teme reprimir a quienes pretenden criticarlo.

Aunque habrá poco público en los estadios y los atletas se moverán en estrictas burbujas por la pandemia, Beijing espera que los juegos de invierno le sirvan como un nuevo golpe de propaganda para el régimen.

Los patrocinadores, anunciantes y contratistas de las Olimpiadas han advertido a sus empleados que no planteen temas delicados, para no poner en peligro el acceso de las empresas al mercado chino. Algunos equipos nacionales han aconsejado a los atletas que no lleven sus propios teléfonos, sino que utilicen otros temporales, debido a la preocupación por la vigilancia.

“Qué mundo para nosotros”, dijo Mandie McKeown, directora ejecutiva de la Red Internacional del Tíbet, una coalición de grupos que apoyan los derechos de los tibetanos y que ayudó a organizar protestas en varias ciudades pidiendo el boicot de los Juegos Olímpicos. Criticó al Comité Olímpico Internacional por no hacer más para presionar a China para que garantice la libertad de expresión y otros valores escritos en las Cartas Olímpicas. “Es ridículo”, dijo.

El ambiente contrasta con el de los Juegos de 2008, cuando había esperanzas de que se suavizaran las inclinaciones autoritarias del Partido Comunista Chino. A pesar de la censura generalizada y de las detenciones de activistas, las autoridades de entonces abrieron gran parte del país a los periodistas e incluso asignaron espacio para tres zonas de protesta, aunque el registro de las protestas resultó imposible.

Esta vez no ha ocurrido nada parecido.

Ahora, Xi está demostrando que China se ha vuelto lo suficientemente poderosa como para no tener que preocuparse por lo que piense la gente, según el abogado de derechos humanos Teng, que se exilió y ahora es profesor visitante en la Universidad de Chicago.

“En comparación con 2008, el gobierno chino se ha vuelto cada vez más poderoso y agresivo. Parece que les importa menos la presión internacional”, dijo en una entrevista, señalando el descaro de las advertencias a los atletas extranjeros.

“Realmente quieren silenciar preventivamente a los atletas”, dijo.

En todo el país, las autoridades han actuado para amordazar a quienes podrían hablar mientras los focos están puestos en China. Los grupos de derechos humanos han señalado la detención o condena de cinco activistas de alto nivel en las últimas semanas, entre ellos Xie Yang, un abogado que fue detenido en enero en la ciudad central de Changsha por “incitar a la subversión” y “provocar peleas y disturbios”.

Liang Xiaojun, abogado al que se le retiró la licencia de abogado el mes pasado, dijo que los agentes de policía le habían visitado a mediados de enero para advertirle de que China estaba entrando en su “periodo de seguridad olímpica”. Desde entonces, dijo, los funcionarios le han llamado regularmente para comprobar su paradero.

Varios activistas e intelectuales dijeron en entrevistas que la policía ha intentado silenciarlos cerrando su acceso a las redes sociales y a Internet.

Zhang Yihe, autora e historiadora china, declaró que el 8 de enero los censores chinos le prohibieron utilizar varias funciones de la popular aplicación de redes sociales WeChat, en una medida que ella creía relacionada con los Juegos Olímpicos. Gao Yu, una veterana periodista y activista, dijo que su cuenta de WeChat también fue suspendida en enero. Más recientemente, Gao dijo que los funcionarios de seguridad le exigieron que cerrara su cuenta de Twitter.

El Partido Comunista Chino “controlará el discurso de la gente para las Olimpiadas”, dijo, y añadió que “no se permite ni la más mínima crítica”.

Las autoridades chinas ya han dicho que los atletas recibirán servicios de telefonía móvil que les permitan eludir la amplia censura del gobierno, que bloquea sitios como Facebook, Twitter, YouTube y Google. No está claro si las autoridades tratarán de castigar a los participantes en los Juegos Olímpicos por su disidencia en Internet, como harían con los ciudadanos chinos.

El Sr. Teng dijo que la capacidad de China para dejar de lado las críticas durante un acontecimiento tan importante es una señal de lo poderosa que se ha vuelto China desde 2008.

“Pekín tiene el poder -el poder económico y político- de hacer que la empresa mundial guarde silencio, incluso sea cómplice, con las violaciones de los derechos humanos”, dijo.