¿El futuro de compartir fotografías está en los descartables?

Dispo, una nueva aplicación para compartir fotografías que simula la experiencia de usar una cámara desechable, está despegando. Las personas piden a gritos invitaciones para probar la versión beta de la aplicación. Los usuarios pioneros alaban sus características sociales y los inversionistas están apostando en grande a su futuro.

En la aplicación, los usuarios encuadran las fotografías a través de un pequeño visor rectangular. No hay herramientas de edición o pies de foto; cuando la imagen se “revela” —es decir, esta aparece en tu teléfono a las nueve de la mañana del siguiente día— se muestra tal y como quedó. Varias personas pueden tomar fotografías en el mismo rollo como podría pasar con una cámara desechable real en una fiesta.

“Cuando solía ir a fiestas con mis amigos, ellos tenían cámaras desechables por toda la casa y animaban a los asistentes a que tomaran fotografías durante toda la noche”, dijo David Dobrik, una estrella de YouTube y fundador de la aplicación. “En la mañana, mis amigos recogían las cámaras, revisaban las fotografías y decían: ‘¿Qué pasó anoche?’”. (Esto último lo enfatizó mediante el uso de una palabra malsonante).

A Dobrik y a sus amigos les encantaba la idea de revisar momentos fugaces y olvidados. “Cada mañana sería algo como el final de la película ‘¿Qué pasó ayer?’”, explicó Dobrik, de 24 años. Él comenzó a publicar sus fotografías reveladas en una cuenta de Instagram dedicada a eso en junio de 2019 y rápidamente acumuló millones de seguidores. Rápidamente, otros influentes y celebridades, incluidas Tana Mongeau y Gigi Hadid, abrieron sus propias cuentas “descartables” y sus seguidores siguieron el ejemplo.

Al percibir una tendencia, Dobrik buscó cómo recrear digitalmente la experiencia de una cámara desechable, como un antídoto a la obsesión por obtener la fotografía perfecta. “Nunca miras la imagen o revisas la iluminación”, dijo Dobrik de las cámaras desechables. “Simplemente continúas con tu día y a la mañana siguiente puedes revivirlo”.

En diciembre de 2019, Dobrik introdujo una aplicación con el nombre de David’s Disposable, a través de la cual las personas podían tomar fotografías con un aspecto retro que se "revelaban" durante la noche. La cantidad de los primeros seguidores sugirió que el modelo tenía un potencial mucho mayor. Así que, en el transcurso de un año, la aplicación se desarrolló hasta llegar a Dispo, una red social que comenzó a realizar pruebas beta con el público el 19 de febrero.

Aunque la última versión de Dispo solo ha estado disponible al público por menos de una semana ya está generando expectativas. Esta última semana, la aplicación escaló posiciones en la tienda de aplicaciones de Apple. Grupos de discusión sobre Dispo han aparecido en Clubhouse. Los youtuberos están compartiendo reseñas, consejos para conseguir invitaciones y técnicas de crecimiento acelerado. Así como VSCO dio origen a la chica VSCO, Dispo ha producido un establo de “chicos Dispo”. Algunas fotografías de Dispo han llegado incluso al mercado del arte digital como NFT o “tokens no fungibles”.

Los usuarios de la fase beta de la aplicación han alabado su limitación. “Siento como si las fotografías fueran más sencillas”, expresó Goldie Chan, de 38 años, fundadora de Warm Robots, una agencia de estrategia social en Los Ángeles. “Aplicaciones como Clubhouse tienen esencialmente demasiados elementos. Cuando tienes algo como Dispo o VSCO, simplemente estás tomando fotografías. Puedes capturar un momento en el tiempo y dejarlo ir”.



Anyha García, una ama de casa de 31 años en Utah, comenzó a usar Dispo hace una semana. Ella está entusiasmada por su simplicidad. “No tengo que sentarme a recortar o editar la fotografía”, dijo. “Tomo una fotografía y con suerte resulta bien. Puedo volver a verla más tarde en vez de verla ahora mismo y hacer todas estas modificaciones o preocuparme por tomar diez o doce fotografías más de eso que quiero fotografiar”.

Las personas también han notado el énfasis que hace la aplicación en la colaboración. “Instagram convirtió a todo el mundo en un fotógrafo general. Dispo hace que seas un fotógrafo con un propósito”, aseguró Terry O’Neal, un gerente de marca de 31 años en Los Ángeles quien ha estado usando la aplicación. Él ha creado varios rollos temáticos por colores y les ha pedido a otros usuarios ayuda para encontrar objetos que se ajustaran a cada tema. “Ahí es donde se está construyendo la comunidad, todos buscando la misma cosa a través de sus propias miradas”, dijo.

“La mejor característica de Dispo son los rollos colaborativos”, expresó Luke Yun, de 31 años, un director de redes sociales en Los Ángeles. “Las personas están encontrando maneras de ser creativos en conjunto. Es como un concurso innato para superarnos los unos a los otros en estos rollos comunitarios que no había visto antes en ninguna red social”.



Dispo ya comenzó su expansión internacional, especialmente en Japón, donde la compañía planea abrir una oficina. Aunque actualmente la empresa se compone solo de ocho personas, la rápida expansión de la empresa emergente la ha convertido en un objetivo apetecible para inversionistas de riesgo.

En octubre, en una ronda de financiación inicial, dirigida por la firma Seven Seven Six del cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, Dispo recaudó 4 millones de dólares. La semana pasada, la compañía recaudó 20 millones de dólares en una ronda de financiación Serie A liderada por Spark Capital en una valuación de 200 millones de dólares, según Axios. Dispo también ha sostenido conversaciones con otras firmas principales de capital de riesgo, incluyendo a Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Benchmark, según The Information.



Aunque siempre habrá competencia e imitadores, Dobrik cree que lo que ofrece Dispo es algo que los filtros de fotografías no pueden replicar.

"Cuando ves una fotografía desechable, sabes que es real y que no fue elaborada ni ensamblada", dijo. “Simplemente fue un momento que sucedió y fue capturado. Eso es lo que lo hace tan emocionante".