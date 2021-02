Veinticinco libros importantes reseñados por grandes escritores y pensadores

El 10 de octubre de 1896, luego de años de sólida cobertura literaria en The New York Times, el diario publicó su primera edición de Book Review.

Han pasado 125 años y esa cobertura se ha ampliado y profundizado. El Book Review se ha convertido en un prisma a través del cual no solo miramos la literatura sino el mundo en general, una publicación en la que académicos y pensadores sopesan todos los personajes y asuntos y materias cubiertas por los libros de filosofía, arte, ciencia, economía, historia y más.

De muchas maneras, la historia del Book Review es la historia de las letras estadounidenses y emplearemos este año de nuestro aniversario 125 para celebrar y examinar esa historia en los próximos meses. A través de ensayos, fotoensayos, cronologías y otros formatos nos enfocaremos en los libros y los autores que hicieron que todo fuese posible.

Porque, la verdad, los escritores son el corazón de todo lo que hacemos. Emparejar un libro con un reseñista adecuado es un desafío, un reto que disfrutamos. Y hemos tenido la fortuna de presentar escritos de tantos personajes ilustres en nuestras páginas —novelistas, músicos, presidentes, ganadores del Nobel, gerentes ejecutivos, poetas, dramaturgas— todos reflexionando con ingenio y talento. Aquí hay 25 de ellos.

H.G. Wells | Vladimir Nabokov | Tennessee Williams | Patricia Highsmith | Shirley Jackson | Eudora Welty | Langston Hughes | Dorothy Parker | John F. Kennedy | Nora Ephron | Toni Morrison | John Kenneth Galbraith | Nikki Giovanni | James Baldwin | Kurt Vonnegut Jr. | Joan Didion | Derek Walcott | Margaret Atwood | Ursula K. Le Guin | Stephen King | Jhumpa Lahiri | Mario Vargas Llosa | Colson Whitehead | Patti Smith | Bill Gates





✧✧✧

H.G. Wells



Sobre





The Private Life of Henry Maitland





de Morley Roberts



✧✧✧

Vladimir Nabokov



Sobre





La náusea





de Jean-Paul Sartre



✧✧✧

Tennessee Williams



Sobre





El cielo protector





de Paul Bowles



✧✧✧

Patricia Highsmith



Sobre





El primero de la cuerda











de R. Frison-Roche



✧✧✧

Shirley Jackson



Sobre





Out of the Red





de Red Smith



✧✧✧

Eudora Welty



Sobre





La telaraña de Charlotte











de E. B. White



✧✧✧

Langston Hughes

Sobre Notas de un hijo nativo de James Baldwin

✧✧✧

Dorothy Parker



Sobre





El camino a Miltown o bajo la atrofia que se extiende











de S.J. Perelman



✧✧✧

John F. Kennedy



Sobre





What We Are For





de Arthur Larson



Nora Ephron



Sobre





Do You Sleep in the Nude?





de Rex Reed



✧✧✧

Toni Morrison



Sobre





Tales and Stories for Black Folks





de Toni Cade Bambara



✧✧✧

John Kenneth Galbraith



Sobre





My Years in Public Life





de Chester Bowles



✧✧✧

Nikki Giovanni



Sobre





M. C. Higgins, el grande





de Virginia Hamilton



✧✧✧

Kurt Vonnegut Jr.



Sobre





A Time to Die





de Tom Wicker



✧✧✧

James Baldwin



Sobre





Raíces





de Alex Haley



✧✧✧

Joan Didion



Sobre





La canción del verdugo





de Norman Mailer



✧✧✧

Derek Walcott



Sobre





The Glorious Flight: Across the Channel with Louis Blériot, July 25, 1909





de Alice y Martin Provensen



✧✧✧

Margaret Atwood



Sobre





Beloved





de Toni Morrison



✧✧✧

Ursula K. Le Guin



Sobre





Fiebre de guerra





de J. G. Ballard



✧✧✧

Stephen King



Sobre





Hannibal





de Thomas Harris



✧✧✧

Jhumpa Lahiri



Sobre





Humo de mariposa





de Mohsin Hamid



✧✧✧

Mario Vargas Llosa



Sobre





Manuel Puig y la mujer araña





de Suzanne Jill Levine



✧✧✧

Colson Whitehead

Sobre El eco de la memoria de Richard Powers

✧✧✧

Patti Smith



Sobre





Los años de peregrinación del chico sin color





de Haruki Murakami



✧✧✧

Bill Gates



Sobre





21 lecciones para el siglo XXI











de Yuval Noah Harari