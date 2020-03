LONDRES — Hace diez días, me pidieron ver a un paciente. Soy especialista en enfermedades respiratorias en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Londres, así que no me sorprendió que el paciente necesitara un respirador. Me pareció bastante común. Sin embargo, resultó que el paciente tenía coronavirus: el primer caso de nuestro hospital y una de las 2000 personas que han dado positivo en el Reino Unido hasta ahora. No usé mascarilla. Pronto empecé con tos.