La cuestión es que, Bernie Sanders en realidad no es un socialista en el sentido normal de la palabra. No quiere nacionalizar nuestras principales industrias ni sustituir a los mercados con una planificación centralizada; ha manifestado admiración, no por Venezuela, sino por Dinamarca. Básicamente, es lo que los europeos llamarían un socialdemócrata, y las socialdemocracias como Dinamarca, de hecho, son lugares bastante agradables para vivir, con sociedades que son, en todo caso, más libres que la nuestra.