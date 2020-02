Cuando los consumidores compran artículos como sostenes y ropa interior del sitio web de Savage x Fenty, según Truth in Advertising, la marca registra a los consumidores en suscripciones con pagos mensuales de cincuenta dólares “sin revelar todas las disposiciones sustanciales de la oferta”. Los precios mostrados cuando un artículo se agrega al carrito de compras digitales del cliente, por ejemplo 19,50 dólares por un par de leggings, requieren una membresía. Para quienes no son miembros, el precio de los mismos leggings aumenta a más del doble. Truth in Advertising también dijo que la marca utiliza “tácticas de disuasión y distracción” cuando los consumidores intentan cancelar sus membresías.