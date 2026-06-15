Los aficionados de Cabo Verde celebran el empate contra España en la Copa Mundial

Cabo Verde, una pequeña nación insular, es uno de los países más pequeños que han clasificado para un Mundial. Los fanáticos festejaron que el equipo resistiera ante uno de los favoritos del torneo.

España era la gran potencia, que se enfrentaba el lunes a su primer partido del Mundial de 2026, y figuraba como una de las favoritas para ganar todo el torneo.

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Cabo Verde, una pequeña nación insular frente a la costa de África Occidental que en su día formó parte del imperio portugués, era un clasificado inesperado que disputaba su primer partido en un Mundial.

El partido terminó en empate, 0-0.

Para los aficionados de Cabo Verde, eso ya era una victoria en sí misma.

"¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado!", dijo Alex Depina, quien viajó desde Fort Lauderdale, Florida, para ver el partido en Atlanta y tenía planes de asistir a los partidos restantes de la fase de grupos del equipo en Miami el domingo y en Houston el 26 de junio. "El mundo no nos conocía, pero ahora nos va a conocer".

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Cabo Verde es un archipiélago de 10 pequeñas islas y unos 500.000 habitantes situado a unos 560 kilómetros de la costa de Senegal, en el océano Atlántico. Es una de las naciones más pequeñas, tanto en superficie como en población, que se ha clasificado jamás para el Mundial.

Para los fanáticos que estaban en Atlanta el lunes, el simple hecho de llegar al partido y enfrentarse a uno de los equipos mejor clasificados del mundo ya parecía un momento histórico. Al final, acabaron haciendo más historia de la que esperaban.

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"¡Que nos enfrentáramos al número 2!", dijo Adilson Cardoso, quien vive en Atlanta y cuyos padres son de Cabo Verde, refiriéndose a la clasificación de España al inicio del torneo. "¡Todo el mundo tiene que estar pendiente de nosotros!"

A medida que el estadio de Atlanta se iba vaciando, muchos fanáticos de Cabo Verde se quedaron en las gradas, ondeando pancartas azules, rojas y blancas y envolviéndose en la bandera del país. Saltaban, vitoreaban y se secaban las lágrimas de los ojos.

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Dilvia Teixeira se sintió de repente mucho más segura sobre las perspectivas del equipo: habían plantado cara a España, dijo. No se sabe de lo que es capaz el equipo.

"¡Van a ganar!", dijo, pronosticando con valentía que el trofeo de oro de la Copa del Mundo volaría con el equipo de vuelta a Cabo Verde.

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Rick Rojas es el jefe de la oficina de Atlanta del Times, donde dirige la cobertura del sur de Estados Unidos.