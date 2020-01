“Siempre he sido toda una romántica y me he enfocado mucho en tener una relación, pero el papel de esta mujer es totalmente lo opuesto”, le dijo a A. O. Scott en una entrevista para The New York Times Magazine. “Interpretar ese papel, vivir en sus zapatos, caminar con esos tacones tan altos, bajo esa piel, me hizo darme cuenta de que estoy aquí y soy independiente. Eso debo enseñarle a mi hija, ese aspecto, que puedes ser una mujer independiente”.