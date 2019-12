¿Acaso el palo santo está en peligro de extinción?

La especie arbórea que se usa en la industria del bienestar se llama bursera graveolens, y crece en todo el continente americano, en específico México, Perú, Costa Rica, Guatemala, Honduras, las islas Galápagos, y copiosamente en la zona continental de Ecuador. Para que el palo santo tenga la mejor calidad, la madera se debe cosechar con un método particular. “Su edad de madurez es de los 50 a los 70 años, que en términos relativos no es mucho. Una vez que el árbol muere por causas naturales, debe dejarse en su lugar durante al menos cinco u ocho años para que los aceites del duramen maduren lo suficiente y se pueda hacer incienso de calidad”, explicó Jonathon Miller Weisberger, etnobotanista y autor de “Rainforest Medicine: Preserving Indigenous Science and Biodiversity in the Upper Amazon”. Esa madera añeja que se ha caído luego se procesa para fabricar varitas para incienso. Mantente alerta para identificar el palo santo sintético, en el que se usan químicos para producir el aroma característico del palo santo. No sabemos cuántos hay en circulación, pero asegúrate de leer las letras pequeñas del paquete. Normalmente dirá “sintético”.