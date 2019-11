A la gente le encanta criticar a Hollywood por hacer las películas que hace. ¿De verdad el mundo necesitaba tres epopeyas de “El Hobbit”? (en una palabra: no). Sin embargo, la queja se ha hecho más ruidosa en años recientes, especialmente entre cinéfilos y audiencias más viejas, mientras las compañías cinematográficas han intentado adaptarse a un mercado cambiante. Para combatir la llegada de los servicios de transmisión en directo y los televisores gigantes de pantalla plana, Hollywood ha girado fuertemente hacia acontecimientos cinematográficos como “Avengers: Endgame” (Disney), “Fast and Furious Presents: Hobbs & Shaw” (Universal) y la próxima “Jumanji: The Next Level” (Sony). Las secuelas y nuevas versiones torpes al menos tienen la oportunidad de penetrar en la maraña de Instagram, Netflix, Fortnite y TikTok y llenar asientos.