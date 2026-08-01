Primeras imágenes de Yulieth Angulo en la cárcel, señalada por el asesinato de María Camila Potosí, la joven embarazada de ocho meses

La acusada aparece sentada en una celda poco después de su captura, mientras crece la expectativa por el avance de la investigación y la búsqueda del recién nacido extraído del vientre de la víctima - crédito @EcosdelCombeima/ X

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Las primeras imágenes de Yulieth Ángulo dentro de un centro de detención temporal en Cali han comenzado a circular tras su captura y judicialización por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses y cuyo caso ha conmocionado a la ciudad y al país.

La difusión del video, grabado dentro de la cárcel, da cuenta del momento exacto en que Angulo es recibida bajo custodia luego de los recientes operativos que permitieron la captura de cinco personas presuntamente implicadas en este crimen.

Un video corto registró el momento en que fue recibida en un centro de detención temporal de Cali la mujer identificada como Yulieth, señalada por la Fiscalía como presunta determinadora del asesinato de María Camila Potosí. En la grabación se observa a Angulo sentada en una silla dentro de una celda, vistiendo un pantalón negro, una chaqueta blanca y usando un tapabocas.

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El video difundido muestra el momento en que Yulieth Angulo es recibida bajo custodia luego del operativo que llevó a la captura de cinco presuntos implicados - crédito redes sociales - @EcosdelCombeima/ X

La toma, que al parecer fue realizada por otra reclusa, muestra cómo varias mujeres se acercan y le piden que entregue su chaqueta, mientras la señalada permanece en silencio, sin responder a los comentarios que le dirigen. La tensión en la escena es notoria, y el video se ha viralizado como testimonio del ingreso de la principal capturada por este caso.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Yulieth Ángulo fue una de las cinco personas detenidas durante diligencias de allanamiento y registro en Cali y en el municipio de Andalucía. Según el reporte oficial, a los capturados se les incautaron teléfonos celulares y una motocicleta, elementos que podrían estar relacionados con la planeación y ejecución del crimen. Además de Angulo, los otros aprehendidos fueron identificados como Nilson, “Edu”, “Kevin” y “JJ”.

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La investigación tuvo un avance significativo gracias a la coordinación entre la Fiscalía y la Policía Nacional, que permitió ubicar a los sospechosos en menos de diez días desde que se conoció el asesinato de María Camila. El caso cobró notoriedad nacional cuando se reveló que el cuerpo de la joven fue hallado con signos de violencia el 20 de julio en las cercanías del río Meléndez, al sur de Cali. La muerte de la joven, que esperaba un hijo, y la desaparición del bebé activaron protocolos de búsqueda y un despliegue institucional sin precedentes en la región.

Brigadas multidisciplinarias recorren barrios del sur de Cali en busca de pistas sobre el paradero del bebé y los responsables del crimen - crédito La Victoria Noticias/Facebook

Las autoridades han señalado que Yulieth Ángulo fue la persona que aparece en la última grabación trasladando a María Camila en una motocicleta. Según la Policía Metropolitana de Cali, Angulo habría participado directamente en la planeación y ejecución del crimen, lo que la convierte en una pieza clave para el avance de la investigación. La Fiscalía le imputará cargos por feminicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y ocultamiento de elemento material probatorio.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el trabajo articulado entre las instituciones y resaltó que las capturas representan un paso importante en la búsqueda de justicia para María Camila y su familia. “Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede quedar en la impunidad”, afirmó Eder, quien reiteró que la administración distrital no descansará hasta que todos los responsables respondan ante la ley.

La administración municipal ha dispuesto brigadas de búsqueda en terminales de transporte, centros comerciales y barrios del sur de la ciudad, especialmente en sectores como Polvorines, Meléndez y Alto de Santa Elena. Organismos como la Defensa Civil, la Cruz Roja y Casa Matria, junto con varias secretarías distritales, participan en el operativo. Además, se han distribuido volantes puerta a puerta y se mantiene un monitoreo permanente desde la estación de Policía Meléndez.

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La Fiscalía confirmó la captura de Angulo y de otros cuatro sospechosos, a quienes se les incautaron celulares y una motocicleta durante los allanamientos - crédito Mecal

El secretario de Seguridad y Justicia, Jorge Alexander Moreno, explicó que las nuevas acciones operativas buscan recopilar información o pruebas que permitan acelerar el esclarecimiento del caso. Las líneas telefónicas habilitadas para recibir datos de manera confidencial siguen activas, y la colaboración ciudadana es considerada fundamental para dar con el paradero del bebé y avanzar en la judicialización de todos los implicados.