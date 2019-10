Vela, de 30 años, no conoce a Ibrahimovic en persona —“No he tenido el placer”, dijo con una sonrisa irónica en una entrevista reciente—, pero afirmó que no le molestaban las críticas. De hecho, no parece importarle para nada lo que otros piensen que debería hacer. Hace lo que quiere hacer, comentó, donde quiere hacerlo. Además, se pregunta: ¿Tan malo es eso?