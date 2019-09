No solo eso, este combate con Macron ha puesto en peligro el acuerdo entre la UE y el Mercosur, que había sido vendido por el gobierno brasileño como uno de sus mayores éxitos diplomáticos hasta ahora. Durante el G20, celebrado en junio de este año en Osaka, Macron aceptó firmar el acuerdo de la UE y el Mercosur, pero ahora se sabe que dentro del partido de Macron había una gran resistencia al acuerdo y es probable que el texto no sea ratificado por el parlamento francés. Así que las condiciones para el tratado ya no son las más favorables.