"Podría ser que la gente que bebe gaseosas dietéticas también come mucho tocino o quizá es porque hay gente que racionaliza su estilo de vida insano: 'Si ya me tomé una soda de dieta, puedo comerme unas papas a la francesa'", dijo Vasanti S. Malik, investigadora de la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard y autora principal de otro estudio. Ese análisis, publicado en abril, señaló que el vínculo entre un consumo de edulcorantes artificiales y una mayor mortalidad en las mujeres no tenía una correlación concluyente.