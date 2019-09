No obstante, el impacto del ciberacoso a menudo se minimiza por la idea de que no hay una amenaza física; el acosador no está ahí y los niños afectados simplemente podrían evitar entrar a la red. Sin embargo, los expertos dicen que los jóvenes terminan sintiendo el impacto real cuando las fotografías y los rumores en línea sobre ellos se propagan en su escuela.