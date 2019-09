En retrospectiva, hablar de la época de menos televisión ahora parece sugerir que aquella programación televisiva era inferior: en volumen, en valor, en verisimilitud. Pero ¿Friends a qué diablos era inferior? Tiene 236 episodios, apenas uno menos que todos los capítulos combinados de Juego de tronos, House of Cards y Orange is the New Black. Y la mayoría de esos 236 episodios siguen siendo prueba perfecta de una comedia que aprovecha su tiempo al máximo. Tal vez es difícil argumentar que Friends era perfecta, por no decir excelente, justamente porque hacía parecer que era muy fácil desatar tantas risas.