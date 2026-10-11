Le ofrecieron 40 millones de dólares por callar sobre Elon Musk. En cambio, decidió hablar

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Ashley St. Clair está harta de que la gente le haga las mismas preguntas sobre Elon Musk. "La gente me trata como si fuera una especie de psicoanalista de Elon", dijo durante una visita a The New York Times en septiembre. "Quieren saber: '¿Cómo es pasar el rato con él?' o dicen: 'No mucha gente ha pasado tiempo a solas con él'". Suspiró. "Eso es molesto y extenuante".

No puedes culparlos por preguntar. St. Clair, exinfluente conservadora, dio a luz a uno de los hijos de Musk en 2024. (En ese momento, también tenía otro hijo de una relación anterior). Este otoño, es una figura importante en Musk, el documental de casi cuatro horas de duración de Alex Gibney sobre el primer billonario del mundo, y tiene cuestiones más apremiantes. "Se trata de una podredumbre más profunda en nuestra sociedad, en la que hemos equiparado el capital con la moralidad", dijo. "Hay un nivel de confianza social e individual que le damos a la gente si tiene dinero".

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Musk no respondió a las solicitudes de comentarios. Después de que TMZ reportara que Ashley St. Clair rechazó un acuerdo de confidencialidad de 40 millones de dólares, Musk respondió a través de X y afirmó: "Nunca se le ofreció eso y tiene un historial de hacer afirmaciones falsas". También condenó el documental de Gibney con otra publicación en X que decía: "Gibney simplemente armó una lista negra de personas que o bien tienen cuentas pendientes conmigo o ni siquiera me conocen".

Gibney, el documentalista ganador del Oscar, conoció a St. Clair en diciembre de 2025. "Más allá de la obsesión de Musk por los bebés, Ashley tuvo un asiento en primera fila durante la campaña de 2024 y pudo contarme cosas que yo no sabía sobre las motivaciones de Musk", dijo en un correo electrónico. A continuación, St. Clair comparte su versión de la historia.

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Estos son fragmentos editados de la conversación.

¿Estabas algo nerviosa por participar en la película?

No. Ya conocía algunos de los trabajos documentales de Alex, como Going Clear. Me gustó que no tuviera ningún miedo. Tiene un historial de tratar los hechos y las narrativas con respeto.

Has visto la película. ¿Cómo te sentiste al verla?

Lo que resultó a la vez aterrador y como una validación fue la forma en que las narrativas armonizaban. Yo, Justine [Wilson, la primera esposa de Musk], Sam Harris [el filósofo del Nuevo Ateísmo] y Geoffrey Hinton [el llamado padrino de la IA], hay tantas similitudes en nuestras experiencias con Elon. Creo que cuando eres capaz de tomar a personas que nunca han hablado entre sí y armonizar una narrativa, esa es la verdad.

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¿Cómo era tu vida cuando conociste a Musk en 2023?

Trabajaba en un sitio de noticias conservador, The Babylon Bee, y era madre soltera. También tenía una imagen pública, principalmente en Twitter, donde repetía los temas de conversación del movimiento MAGA. Elon me siguió en Twitter y me escribió por mensaje directo.

¿Cómo te sentiste cuando te siguió?

No creo que la gente entienda la cantidad de miradas que recibía cualquiera con quien Elon interactuara en ese momento. Recibía mensajes de texto de "¡Felicidades!" de gente de MAGA. De inmediato, hubo quienes decían: "Ella va a ser la próxima madre de sus hijos". Estaba a punto de cumplir 24 años.

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¿Y cuándo se conocieron en persona por primera vez?

Nos habíamos enviado mensajes directos por Twitter, y luego, durante una entrevista para Bee, me preguntó: "¿Tienes ganas de ir a Providence, Rhode Island?". En menos de una hora, estaba en su avión. En Providence, compartimos una habitación de hotel, y se quedó dormido escuchando un pódcast sobre Kublai Kan. Todo fue muy surrealista.

¿Se sentía como una relación romántica?

Yo diría que se sentía emocionalmente íntima. Estábamos en contacto todos los días. Pero tampoco nunca pensé: "Soy la elegida". En ese momento, él era una especie de salvador de la libertad de expresión, y yo estaba muy involucrada en todo eso. Diría que también había un poco de idolatría.

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¿Cuándo empezaron a hablar de tener un hijo juntos?

En enero de 2024, fuimos de vacaciones a San Bartolomé, y él dijo: "¡Deberías tener 10 hijos! Tengamos un hijo. Mi único recurso limitado es el tiempo".

¿Qué significó eso para ti?

Yo quería más hijos, así que significaba que siempre podría cuidar económicamente de mis hijos. Además, dentro de MAGA, ser madre soltera se consideraba una mancha en la reputación. Así que tener a este bastión de la derecha que valida mucho esa elección; eso significó muchísimo para mí.

¿Tuviste alguna duda?

No hasta que estuve embarazada y vi la batalla por la custodia entre Elon y Grimes [quienes comparten tres hijos]. Me hizo pensar: "Tengo que protegerme".

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¿Cuándo recibiste el acuerdo de confidencialidad?

Tenía dos meses de posparto. Jared Birchall, el administrador financiero y secuaz de Elon, envió el documento en un mensaje temporal por Signal. No teníamos un acuerdo financiero formal, así que en ese momento, recibir el acuerdo de confidencialidad se sintió como: "Si quieres cualquier tipo de apoyo, firma esto".

Entiendo. Decían: "Si quieres apoyo, firma esto". ¿Cuáles eran los términos del acuerdo de confidencialidad?

No podía hablar de Elon ni de nada relacionado con nuestra relación por toda la eternidad, y esos términos también se aplicarían a mis herederos. Podía decirle a nuestro hijo quién es su padre, pero no podía decírselo a mi otro hijo, ni a nadie más. Él ofreció un pago único de 15 millones de dólares, y luego 100.000 dólares al mes durante 21 años.

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Pero decidiste no firmar.

Para mí, era una cuestión más moral que legal. Le dije a Jared que no podía firmarlo, y él respondió: "¿Por qué? Suena a que quieres usar tu capacidad de expresión como un arma". Le dije que la dignidad de mis hijos no es una mercancía.

¿Musk te habló alguna vez sobre el acuerdo de confidencialidad?

No.

Y ahora eres una voz importante en el documental de Gibney.

La gente necesita entender que parte de la razón por la que aparezco de manera prominente en el documental es que otras personas no pueden hablar. No creo que debamos perder de vista eso. No quiero tener que hablar en público. No quiero estar dando esta entrevista en este momento. Pero hay una red de acuerdos de confidencialidad. Siento la obligación moral de hablar sobre mi experiencia.

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Hablemos de tu transición para alejarte del movimiento MAGA. ¿Cuándo empezó eso?

Ocurrió poco a poco y luego súbitamente. Hubo momentos en los que no estaba de acuerdo con las cosas que presenciaba --la misoginia, el racismo--, pero fui una cobarde.

¿Qué le dirías a la gente que piensa: "Ella solo gira a la izquierda porque la derecha la rechazó"?

No soy tonta. Sabía lo que pasaría al oponerme a Elon, y lo acepté. Hay un video de antes de quedar embarazada en el que digo que no soy conservadora. Así que ya había momentos en los que se podían apreciar estas rupturas con el establishment conservador.

Publicaste muchos comentarios transfóbicos, racistas y misóginos. ¿Pagaron otras personas el precio de tu imagen pública?

Pienso en eso todo el tiempo. Hace poco recibí una notificación sobre hospitales que dejaron de ofrecer atención de afirmación de género. Al leerlo, sentí un inmenso remordimiento. Sé que probablemente habría sucedido sin mí, pero aún siento culpa por mi rol.

¿Cómo ves tu rol hoy?

Mi único trabajo después de años de propaganda y deshonestidad y de estar involucrada con el movimiento MAGA durante casi una década es ser honesta y dar el ejemplo a mis hijos. Mi trabajo no es establecer una nueva narrativa sobre mí misma. Mi único trabajo es rendir cuentas.

Coralie Kraft es colaboradora de The New York Times Magazine.