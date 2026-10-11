The New York Times

El Pentágono aumenta de nuevo el número de bajas en la guerra en Irán

Reportajes Especiales - News

Imagen EOYIETGBC5CDDENQOSXA2KG7FI
Guardar

La causa del aumento de las cifras no está completamente clara, ya que las hostilidades entre EE. UU. e Irán han estado en gran medida en una pausa durante muchas semanas.

El Pentágono ha vuelto a elevar discretamente el número de militares estadounidenses muertos y heridos durante operaciones relacionadas con la guerra con Irán, en medio de crecientes críticas por la falta de transparencia acerca de los costos humanos y operativos del conflicto.

PUBLICIDAD

El ejército informa ahora que 21 militares estadounidenses han muerto, un aumento de los 18 reportados anteriormente, y 865 han resultado heridos, 98 más desde agosto.

Los cambios se publicaron el viernes por la noche en el sitio web del Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa, que ofrece un desglose detallado de las bajas por rama del servicio militar, rango, raza y origen étnico.

La causa del aumento de las cifras de bajas no está del todo clara, ya que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán han estado en gran medida en una pausa durante muchas semanas.

PUBLICIDAD

"No hay excusa para un error de esta magnitud", dijeron el viernes en un comunicado conjunto Adam Smith, representante demócrata por Washington, y Chrissy Houlahan, representante demócrata por Pensilvania.Los dos miembros de la Cámara de Representantes habían exigido una explicación al Pentágono después de que el Comité de Servicios Armados de la Cámara descubriera "una discrepancia en los informes de las cifras de bajas del Pentágono" y la señalara a la Casa Blanca.

"El fracaso del secretario Hegseth a la hora de asumir inmediatamente la responsabilidad del problema también causa un grave perjuicio a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas al servicio de nuestro país", agregaron.

El Pentágono, bajo el mando del secretario de Defensa Pete Hegseth, ha ocultado deliberadamente al público las cifras de bajas, a la vez que ataca a los periodistas por publicar información sobre ellas.

En respuesta a un reportaje de The Washington Post en septiembre sobre que más soldados estadounidenses habían muerto en apoyo a la guerra en Irán de los que el Pentágono había reconocido, Hegseth recurrió a las redes sociales para decir: "Esto es ASQUEROSO y FALSO. Una MENTIRA total".

El secretario de Defensa también dijo que The Washington Post es "peor que los medios estatales iraníes".

La oficina de Hegseth no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado con respecto a las cifras de bajas actualizadas. El aumento fue reportado previamente el sábado por The Washington Post.

El 20 de julio, el Pentágono agregó 100 bajas al recuento de la guerra sin dar explicaciones. Tres días después, el departamento redujo el número de soldados muertos durante la guerra, a la que Hegseth llama operación Furia Épica, de 18 a 14, y alegó que la discrepancia fue causada por "interrupciones temporales de datos".

Más tarde ese mes, el Departamento de Defensa dio el paso inusual de afirmar que la operación Furia Épica terminó con el anuncio de alto al fuego del presidente Donald Trump en junio, y que cualquier muerte y lesión adicional se contabilizaría como parte de las "operaciones en el extranjero".

Las nuevas cifras de bajas surgen mientras la guerra en Irán sigue prolongándose. Los críticos también han dicho que el Pentágono no ha reconocido completamente los daños causados a las bases estadounidenses en Medio Oriente, que los funcionarios de defensa reconocen que podrían ser abandonadas en lugar de reparadas.

A principios de julio, el Comando Central de Estados Unidos, que dirige las operaciones militares en todo Medio Oriente, reanudó los ataques aéreos casi diarios contra Irán. Para el 15 de julio, Trump había declarado el fin del alto al fuego y reanudado un bloqueo de los puertos de Irán por parte de buques de guerra estadounidenses.

Días después, misiles balísticos iraníes atacaron una base que albergaba a fuerzas estadounidenses en Jordania, lo que resultó en la muerte de tres militares estadounidenses. Para fines de mes, los aviones de combate estadounidenses atacaron más objetivos dentro de Irán y también ampliaron los ataques para golpear a las fuerzas iraníes en Irak.

Hace una semana, el Pentágono evacuó apresuradamente los bombarderos B-1 de una base aérea en el Reino Unido después de recibir información de inteligencia de que Irán podría intentar atacarlos con drones.

Y aunque Trump no ha dicho si reanudaría los ataques contra Irán después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, The New York Times reportó el jueves que el ejército estadounidense estaba preparando opciones para reiniciar operaciones de combate importantes contra Teherán.

John Ismay es un periodista que cubre el Pentágono para el Times. Sirvió como oficial de desactivación de artefactos explosivos en la Marina estadounidense.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump critica a Ucrania por los ataques a refinerías rusas y dice que el país debería tener 'un nuevo presidente'

Reportajes Especiales - News

Trump critica a Ucrania por los ataques a refinerías rusas y dice que el país debería tener 'un nuevo presidente'

Los jóvenes de India se ponen en la línea de fuego para ser escuchados

La presión de los manifestantes en las calles y el uso creativo de las redes sociales han abierto una grieta en el poderoso control establecido por el primer ministro Narendra Modi

Los jóvenes de India se ponen en la línea de fuego para ser escuchados

Por qué levantar pesas es bueno para tu corazón

Reportajes Especiales - Lifestyle

Por qué levantar pesas es bueno para tu corazón

'Impresionante', 'devastador': OpenAI ha trastocado el mundo de las matemáticas

Reportajes Especiales - Business

'Impresionante', 'devastador': OpenAI ha trastocado el mundo de las matemáticas

No logró entrar a Katseye. Como solista es una estrella en ascenso

Reportajes Especiales - Lifestyle

No logró entrar a Katseye. Como solista es una estrella en ascenso
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hoy No Circula lunes : qué autos descansan este 12 de octubre en el Valle de México y de Toluca<br>

Hoy No Circula lunes : qué autos descansan este 12 de octubre en el Valle de México y de Toluca<br>

Vandalismo rural: qué dice el proyecto de ley que obtuvo dictamen de comisión y por qué lo cuestiona la oposición

¿Menos distracciones en clase? Pinterest lanza una nueva función para las escuelas

Scarlett Johansson evoca el glamour del viejo Hollywood: las claves de su vestido rojo de Prada

Estatus de vuelos en AIFA hoy domingo 11 de octubre: reportan algunas cancelaciones para esta tarde

DEPORTES

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Tras la victoria de San Lorenzo sobre Riestra, así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan en el clásico por la fecha 12 del Clausura: la agenda completa del domingo

Las perlitas del triunfo del Manchester City ante el Liverpool: del chispazo entre Enzo Fernández y Mac Allister al golazo de Cherki

El crudo análisis de Pierre Gasly sobre los problemas de Alpine en el Gran Premio de Singapur

Messi armó la lista de las 10 mayores promesas del fútbol mundial e incluyó a un argentino: “Proyecto de crack”

ENTRETENIMIENTO

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Andrew Garfield recordó el encuentro inesperado con una fanática de Spider-Man que lloró al verlo

Iain Armitage se defiende de críticas por su comportamiento en 'Young Sheldon': "Los niños no son perfectos"

“Es difícil y triste, ojalá pudiera tener 23 años y vivir con normalidad”: Olivia Rodrigo reveló cómo afecta la fama a su privacidad

Amanda Seyfried revela qué puede destruir la química con Meryl Streep en una película

Final explicado de ‘Bajo la superficie’, la nueva serie en el Top 10 de Netflix