El Pentágono aumenta de nuevo el número de bajas en la guerra en Irán

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La causa del aumento de las cifras no está completamente clara, ya que las hostilidades entre EE. UU. e Irán han estado en gran medida en una pausa durante muchas semanas.

El Pentágono ha vuelto a elevar discretamente el número de militares estadounidenses muertos y heridos durante operaciones relacionadas con la guerra con Irán, en medio de crecientes críticas por la falta de transparencia acerca de los costos humanos y operativos del conflicto.

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El ejército informa ahora que 21 militares estadounidenses han muerto, un aumento de los 18 reportados anteriormente, y 865 han resultado heridos, 98 más desde agosto.

Los cambios se publicaron el viernes por la noche en el sitio web del Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa, que ofrece un desglose detallado de las bajas por rama del servicio militar, rango, raza y origen étnico.

La causa del aumento de las cifras de bajas no está del todo clara, ya que las hostilidades entre Estados Unidos e Irán han estado en gran medida en una pausa durante muchas semanas.

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"No hay excusa para un error de esta magnitud", dijeron el viernes en un comunicado conjunto Adam Smith, representante demócrata por Washington, y Chrissy Houlahan, representante demócrata por Pensilvania.Los dos miembros de la Cámara de Representantes habían exigido una explicación al Pentágono después de que el Comité de Servicios Armados de la Cámara descubriera "una discrepancia en los informes de las cifras de bajas del Pentágono" y la señalara a la Casa Blanca.

"El fracaso del secretario Hegseth a la hora de asumir inmediatamente la responsabilidad del problema también causa un grave perjuicio a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas al servicio de nuestro país", agregaron.

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El Pentágono, bajo el mando del secretario de Defensa Pete Hegseth, ha ocultado deliberadamente al público las cifras de bajas, a la vez que ataca a los periodistas por publicar información sobre ellas.

En respuesta a un reportaje de The Washington Post en septiembre sobre que más soldados estadounidenses habían muerto en apoyo a la guerra en Irán de los que el Pentágono había reconocido, Hegseth recurrió a las redes sociales para decir: "Esto es ASQUEROSO y FALSO. Una MENTIRA total".

El secretario de Defensa también dijo que The Washington Post es "peor que los medios estatales iraníes".

La oficina de Hegseth no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado con respecto a las cifras de bajas actualizadas. El aumento fue reportado previamente el sábado por The Washington Post.

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El 20 de julio, el Pentágono agregó 100 bajas al recuento de la guerra sin dar explicaciones. Tres días después, el departamento redujo el número de soldados muertos durante la guerra, a la que Hegseth llama operación Furia Épica, de 18 a 14, y alegó que la discrepancia fue causada por "interrupciones temporales de datos".

Más tarde ese mes, el Departamento de Defensa dio el paso inusual de afirmar que la operación Furia Épica terminó con el anuncio de alto al fuego del presidente Donald Trump en junio, y que cualquier muerte y lesión adicional se contabilizaría como parte de las "operaciones en el extranjero".

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Las nuevas cifras de bajas surgen mientras la guerra en Irán sigue prolongándose. Los críticos también han dicho que el Pentágono no ha reconocido completamente los daños causados a las bases estadounidenses en Medio Oriente, que los funcionarios de defensa reconocen que podrían ser abandonadas en lugar de reparadas.

A principios de julio, el Comando Central de Estados Unidos, que dirige las operaciones militares en todo Medio Oriente, reanudó los ataques aéreos casi diarios contra Irán. Para el 15 de julio, Trump había declarado el fin del alto al fuego y reanudado un bloqueo de los puertos de Irán por parte de buques de guerra estadounidenses.

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Días después, misiles balísticos iraníes atacaron una base que albergaba a fuerzas estadounidenses en Jordania, lo que resultó en la muerte de tres militares estadounidenses. Para fines de mes, los aviones de combate estadounidenses atacaron más objetivos dentro de Irán y también ampliaron los ataques para golpear a las fuerzas iraníes en Irak.

Hace una semana, el Pentágono evacuó apresuradamente los bombarderos B-1 de una base aérea en el Reino Unido después de recibir información de inteligencia de que Irán podría intentar atacarlos con drones.

Y aunque Trump no ha dicho si reanudaría los ataques contra Irán después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre, The New York Times reportó el jueves que el ejército estadounidense estaba preparando opciones para reiniciar operaciones de combate importantes contra Teherán.

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John Ismay es un periodista que cubre el Pentágono para el Times. Sirvió como oficial de desactivación de artefactos explosivos en la Marina estadounidense.