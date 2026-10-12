Me diagnosticaron fibromas. ¿Ahora qué sigue?

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P: Acabo de enterarme de que tengo fibromas. ¿Qué son, y por qué son un problema?

Para cuando cumplen 50 años, hasta el 80 por ciento de las mujeres desarrollarán fibromas, tumores no cancerosos que crecen en el útero.

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No todas las mujeres tienen síntomas. Pero los fibromas pueden causar sangrado menstrual abundante, dolor y presión pélvica, estreñimiento y la necesidad de orinar con más frecuencia, dijo Vanessa Jacoby, profesora de obstetricia, ginecología y ciencias reproductivas en la Universidad de California en San Francisco. En algunos casos, pueden causar abortos espontáneos o impedir que las mujeres queden embarazadas.

Los síntomas pueden afectar la calidad de vida de las mujeres, incluida su vida sexual, relaciones, salud mental e incluso sus finanzas, si son lo suficientemente graves como para hacer que falten al trabajo.

Algunas mujeres viven con síntomas durante años sin buscar atención médica. Pero hay varias opciones para tratar y manejar los fibromas, dijo Jacoby. Agregó que lo que resulta más efectivo depende de algunos factores, incluyendo cuáles son tus síntomas y si quieres quedar embarazada en el futuro.

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¿Qué causa los fibromas?

Los fibromas pueden formarse dentro del útero, dentro de sus paredes o en su superficie exterior. También pueden estar unidos al útero por un tallo, dijo Taraneh Shirazian, ginecóloga y directora del Centro para el Cuidado de Fibromas de NYU Langone Health.

Jacoby dijo que no se sabe qué hace que los fibromas se formen y crezcan, pero probablemente sea una "mezcla" de factores biológicos, genéticos, ambientales y hormonales. Por lo general, los tumores son de crecimiento lento y pueden variar desde el tamaño de un guisante hasta ser más grandes que una sandía, agregó.

Se ven afectados por las hormonas estrógeno y progesterona, y las investigaciones sugieren que crecen cuando los niveles hormonales son más altos, como en el embarazo, y se encogen cuando los niveles disminuyen, como durante la menopausia.

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Es posible que tengas más probabilidades de tener fibromas si otras mujeres de tu familia los tienen, dijo Shirazian. Las mujeres negras tienen aproximadamente tres veces más probabilidades de tener fibromas que la población general. A menudo son diagnosticadas a edades más tempranas y tienen síntomas más significativos, dijo Jacoby. Las mujeres hispanas y asiáticas también tienen un riesgo elevado de recibir un diagnóstico de fibromas, según muestran las investigaciones.

¿Cómo se diagnostican los fibromas?

Los fibromas suelen diagnosticarse mediante estudios de imagen como el ultrasonido, la resonancia magnética o la tomografía computarizada, dijo Arleen Song, cirujana ginecológica especializada en procedimientos mínimamente invasivos de Duke Health en Durham, Carolina del Norte.

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Los médicos pueden recomendar uno de estos estudios si tienes síntomas como dolor o sangrado intenso, o si palpan una masa en tu útero durante un examen pélvico.

A veces, las mujeres sin síntomas descubren que tienen fibromas después de hacerse una resonancia magnética u otro estudio por un motivo diferente, como una sospecha de apendicitis, dijo Song.

¿Cómo se tratan los fibromas?

Cuando los fibromas son pequeños y asintomáticos, los médicos suelen darles seguimiento y podrían recomendar una ecografía anual, dijo Shirazian.

Sin embargo, cuando las masas causan sangrado abundante, los médicos a menudo comienzan con medicamentos, como pastillas anticonceptivas hormonales, parches, anillos o DIU hormonales, que, además de proporcionar anticoncepción, pueden disminuir el sangrado, dijo Jacoby. Otro tratamiento es un medicamento no hormonal llamado ácido tranexámico, que se toma solo en los días de sangrado abundante, dijo.

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Shirazian dijo que el tratamiento con antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina puede minimizar el sangrado y reducir el volumen de los fibromas.

Y los medicamentos que tratan el sangrado, dijo Song, también tratan la anemia relacionada con la pérdida excesiva de sangre, la cual es común en las mujeres que tienen fibromas.

Para las pacientes que experimentan dolor y presión pélvica, por lo general los médicos recomiendan procedimientos para encoger las masas. Uno de ellos es la embolización de la arteria uterina, en la que se inyectan partículas diminutas en las arterias hacia el fibroma, bloqueando su suministro de sangre y haciendo que se encoja. Otro es la ablación por radiofrecuencia, que utiliza calor intenso para destruir el tejido del fibroma y reducir el tamaño de la masa.

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Sin embargo, a menudo estos procedimientos no se recomiendan para las mujeres que quieren quedar embarazadas, dijo Song, ya que se necesita investigar más para demostrar que son seguros para futuros embarazos.

Los fibromas también se pueden extirpar mediante una cirugía conocida como miomectomía, dijo Song.

En alrededor del 10 al 30 por ciento de las mujeres que se han sometido a una miomectomía u otro procedimiento para encoger sus fibromas, las masas regresan, y se necesitará otro tratamiento en algún momento, dijo Jacoby. Y cuantos más fibromas tengas, mayor será el riesgo.

Una histerectomía, que extirpa el útero, es la única manera segura de prevenir que los fibromas regresen. Shirazian dijo que las mujeres pueden optar por someterse a la cirugía si no planean quedar embarazadas o si han probado otros tratamientos y sus fibromas regresaron. En algunos casos, las mujeres simplemente "no quieren tener que lidiar más con esto", agregó, refiriéndose a los síntomas de los fibromas y a las recurrencias.

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Pero muy a menudo, dijo Jacoby, a las mujeres se les dice que una histerectomía es su única opción para tratar los fibromas, tengan o no la esperanza de tener un embarazo en el futuro, y no se les ofrecen tratamientos menos invasivos. Ella sugirió buscar una segunda opinión. "En la mayoría de los casos, hay una variedad de opciones", dijo, y "las mujeres deberían conocer sus opciones y ser capaces de tomar una decisión realmente informada".