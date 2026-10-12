Cómo saber si un perro te quiere: qué revelan el movimiento de la cola, la mirada y la postura sobre su confianza y bienestar

El movimiento de la cola en los perros expresa distintos estados emocionales como alegría, excitación, nerviosismo o inseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuando un perro recibe a una persona con la cola en movimiento, la reacción puede parecer una respuesta inmediata de alegría. Sin embargo, mover la cola no equivale siempre a estar contento.

La posición, la velocidad y la rigidez de ese movimiento, junto con las orejas, la mirada y la postura corporal, aportan información para entender qué está comunicando.

PUBLICIDAD

Los perros desarrollan vínculos afectivos con las personas de su entorno y los demuestran mediante conductas que varían según su carácter, experiencias y estado emocional. Dormir cerca, buscar contacto o sostener una mirada relajada pueden reflejar confianza, pero ningún gesto debe interpretarse por separado.

Por qué tu perro mueve la cola y qué revela su postura corporal

Una postura de cola elevada y rígida señala un estado de alerta, mientras que una cola entre las patas indica temor o necesidad de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cola es una herramienta central del lenguaje corporal canino, aunque reducir su significado a la felicidad puede llevar a errores. Este comportamiento puede estar asociado con alegría, excitación, nerviosismo o inseguridad.

Un meneo amplio, relajado y acompañado de un cuerpo suelto suele aparecer en saludos amistosos o antes del juego. En esos casos, el animal puede mover también la parte trasera del cuerpo, acercarse por decisión propia y mantener la boca relajada. Un movimiento amplio y flexible suele indicar disposición a interactuar, siempre que el resto de las señales acompañe.

PUBLICIDAD

La lectura cambia cuando la cola se sostiene muy arriba y rígida, con oscilaciones pequeñas. Esa postura puede revelar un estado de alerta o tensión. Si el perro fija la mirada, lleva el peso hacia adelante, muestra los dientes o endurece el cuerpo, conviene respetar la distancia que marca.

Una cola baja o escondida entre las patas puede relacionarse con temor, estrés o necesidad de espacio. El sitio especializado neozelandés, Companion Animals New Zealand, advierte que un perro puede mover la cola incluso cuando se siente incómodo, por lo que la observación debe incluir su expresión facial, las orejas y su postura general.

PUBLICIDAD

Qué revela el movimiento rápido o lento de la cola en los perros

Estudios sobre comportamiento canino vinculan la inclinación de la cola hacia la derecha con estímulos agradables y hacia la izquierda con estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad del movimiento revela intensidad emocional, pero por sí sola no permite determinar si esa emoción es positiva. Un meneo rápido puede aparecer ante una llegada esperada, frente a un estímulo que genera curiosidad o durante una situación que provoca temor.

Las investigaciones señalan que la dirección predominante también puede estar asociada con distintos estados. Los movimientos que se inclinan más hacia la derecha se han relacionado con estímulos agradables y conductas de aproximación. Los que se orientan hacia la izquierda se vincularon, en ciertos estudios, con estrés o cautela.

La dirección de la cola es una pista, no un diagnóstico de las emociones. Puede resultar difícil de observar y debe analizarse siempre junto con el contexto. Un encuentro con otro perro, la llegada de una visita o un ruido desconocido pueden modificar la respuesta corporal en pocos segundos.

PUBLICIDAD

La mirada y el descanso de tu perro pueden revelar confianza y afecto

Un perro de pelaje marrón y arnés verde avanza junto a una persona sobre la acera en una ilustración en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contacto visual tranquilo es otra señal que puede fortalecer el vínculo entre perros y personas. Las miradas suaves entre un perro y su tutor pueden asociarse con la liberación de oxitocina, hormona vinculada a los lazos sociales.

Cuando el animal sostiene una mirada relajada, sin tensión en los ojos ni rigidez en el cuerpo, puede estar mostrando confianza. Esa conducta no debe confundirse con una mirada fija y dura, que, acompañada de otros signos, puede anticipar incomodidad.

También resulta relevante el lugar que elige para descansar. Dormir o acostarse cerca de una persona suele indicar que se siente protegido en esa presencia. El descanso compartido puede expresar confianza, ya que el sueño es un momento en que los perros permanecen más vulnerables.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las muestras de afecto no son idénticas en todos los casos. Algunos perros buscan acostarse sobre las piernas de sus tutores; otros prefieren mantenerse a un metro de distancia dentro de la misma habitación. Ambas opciones pueden ser compatibles con una relación cercana si el animal se muestra relajado y elige permanecer allí.

El contacto visual suave entre el perro y su tutor estimula la liberación de oxitocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de afecto en los perros, por qué te saludan y te traen juguetes

El recibimiento al volver a casa es una conducta que muchas personas asocian con el cariño. Un perro puede acercarse, mover todo el cuerpo, traer un juguete o pedir interacción. Ofrecer un objeto favorito puede funcionar como una invitación al juego y una muestra de confianza.

PUBLICIDAD

Seguir a una persona por la casa, buscar apoyo físico o descansar cerca pueden ser comportamientos vinculados con el bienestar y la cercanía. Aun así, una reacción desbordada ante cada separación puede expresar ansiedad y no necesariamente un vínculo más sólido.

Los lamidos, las patas sobre el cuerpo o apoyar la cabeza en el regazo también requieren contexto. Pueden responder al afecto, a una búsqueda de atención o a una conducta para calmar una situación. Respetar cuándo un perro busca y cuándo evita el contacto ayuda a construir confianza.

Los cambios repentinos en las muestras de afecto exigen la evaluación de un veterinario para descartar problemas de salud o dolor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si un perro que antes aceptaba caricias comienza a evitarlas, se aísla, se muestra irritable o cambia sus hábitos de descanso, no conviene asumir que dejó de sentir afecto. El dolor, el envejecimiento, las mudanzas, las modificaciones de rutina y experiencias estresantes pueden alterar su comportamiento.

PUBLICIDAD

Ante cambios persistentes, la consulta con un veterinario permite descartar problemas de salud. Si no existe una causa clínica, un especialista en comportamiento canino puede evaluar el ambiente, las rutinas y las interacciones cotidianas.

Comprender a un perro implica mirar el conjunto de sus conductas. La cola, la mirada, la postura y el modo en que busca cercanía ofrecen señales útiles cuando se interpretan con paciencia y de acuerdo con el contexto.