Una tormenta y un huracán traen riesgos de inundación a México y el suroeste de EE. UU.

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El huracán Simón bordeaba la costa oeste de México a primera hora del domingo, mientras que la tormenta postropical Rachel se adentró en tierra a última hora del sábado, trayendo fuertes lluvias y vientos intensos.

El huracán Simón y la tormenta postropical Rachel amenazaron el domingo con traer, en rápida sucesión, lluvias torrenciales, inundaciones costeras peligrosas y oleaje destructivo a partes del occidente de México y del suroeste de Estados Unidos.

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Rachel se adentró en tierra a través del norte de Baja California a última hora de la noche del sábado, hora local, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, pero se disipó sobre el Oeste de Estados Unidos el domingo por la mañana. Se esperaba que sus remanentes continuaran produciendo lluvias fuertes y rachas de viento en partes del norte de la región, con el potencial de inundaciones repentinas significativas.

Rachel fue seguida de cerca por el huracán Simón, que los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes describieron como de categoría 4 y extremadamente peligroso a última hora del sábado. A primera hora del domingo, Simón se dirigía hacia la costa del centro-oeste de México y se esperaba que se moviera cerca o sobre la costa más tarde en el día. Los meteorólogos dijeron que seguía siendo incierto si Simón tocaría tierra, y que incluso un pequeño cambio en su trayectoria podría afectar la rapidez con la que se debilitaría.

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Datos clave que debes saber

La tormenta postropical Rachel se disipó el domingo por la mañana, pero sus remanentes continúan trayendo lluvias fuertes y rachas de viento al suroeste de Estados Unidos. Los chubascos generalizados trajeron condiciones más frescas a la región, pero sus lluvias también representan un riesgo moderado de inundaciones repentinas desde San Diego hasta Las Vegas. El Centro Nacional de Huracanes dijo que las playas orientadas al sur serían vulnerables el domingo por la mañana a inundaciones costeras debido a las mareas altas que se esperan de alrededor de 2,43 metros. El huracán Simón se ha intensificado rápidamente frente a la costa oeste de México, y amenaza el litoral con vientos peligrosos, marejada ciclónica y fuertes lluvias. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo a primera hora del domingo que se esperaba que Simón se moviera cerca o sobre la costa del centro-oeste de México más tarde en el día, aunque su trayectoria exacta seguía siendo incierta. La tormenta postropical Rachel

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Los remanentes de la tormenta tropical Rachel trajeron inundaciones, flujos de escombros y fuertes vientos a partes del sur de California a última hora del sábado, a medida que el sistema se adentraba en tierra a través del norte de Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos había emitido una vigilancia de tormenta tropical para el condado de San Diego, apenas la segunda vez que el condado recibe tal vigilancia, después del huracán Hilary en 2023. La vigilancia fue cancelada a primera hora del domingo.

Se esperaban más aguaceros hasta la mañana del domingo a medida que el sistema avanzaba hacia el noreste a través del suroeste. También se esperaba que la amplia capa de nubes del sistema trajera algo de alivio ante la reciente y brutal ola de calor en partes del sur de California e hiciera descender las temperaturas hasta ubicarse entre 7 y 12 grados Celsius.

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Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 25,4 milímetros por hora en algunas zonas, según la oficina de San Diego del Servicio Meteorológico Nacional. Se esperaba que los totales oscilaran entre unos 12,7 y 31,7 milímetros en áreas costeras, valles y desiertos, y hasta 63,5 milímetros en las montañas, lo que aumentaba el riesgo de inundaciones repentinas.

En un área más amplia, el Centro Nacional de Huracanes pronosticó de 25,4 a 76,2 milímetros de lluvia desde el sur de California hasta la Gran Cuenca y otras partes del suroeste hasta el domingo, con totales aislados de hasta 127 milímetros. La lluvia podría causar inundaciones repentinas significativas, incluso en áreas urbanas, dijo el centro.

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También se esperaban fuertes vientos sobre las montañas, pasos y laderas del desierto, donde las ráfagas podrían alcanzar hasta 128 kilómetros por hora.

Las inundaciones costeras y la erosión de las playas también eran posibles, con un alto oleaje, fuertes corrientes de resaca y mareas elevadas que aumentan el riesgo. Se esperaba que el oleaje alcanzara entre 1,52 y 2,43 metros, con algunas series de olas llegando a los 2,74 metros. Los meteorólogos dijeron que las mareas altas matutinas de hasta 2,28 metros podrían empeorar las inundaciones costeras. Un aviso de inundaciones costeras para áreas de los condados de Orange y San Diego está en vigor hasta las 3 p. m., hora local, del domingo, seguido de una advertencia por inundaciones costeras menores continuas hasta el martes por la tarde.

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Más tierra adentro, la oficina de Las Vegas del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó chubascos y tormentas eléctricas a medida que los remanentes de Rachel avanzaban hacia el noreste a lo largo del valle del río Colorado en dirección al suroeste de Utah.

Las lluvias fuertes, las inundaciones repentinas y los fuertes vientos eran las principales amenazas. Incluso a medida que los remanentes de Rachel se alejan, se esperaba que su humedad persistente alimentara más chubascos y tormentas eléctricas a principios de esta semana, dijo la oficina.

A primera hora del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de inundaciones repentinas para partes del condado de Clark después de que entre 25,4 y 38,1 milímetros de lluvia cayeran en el lapso de una hora, y se esperaba más precipitación. El aviso, que estuvo en vigor hasta las 8:30 a. m., hora local, incluía a Las Vegas, North Las Vegas, Summerlin y Spring Valley.

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Eran posibles ráfagas de viento de 64 a 88 kilómetros por hora en partes del desierto de Mojave, mientras que ráfagas que superaran los 96 kilómetros por hora eran posibles en el valle del río Colorado y en partes del sur de Nevada y el oeste de Arizona.

En su actualización final el domingo por la mañana, el Centro Nacional de Huracanes dijo que Rachel se había disipado sobre el suroeste de Estados Unidos, aunque todavía se esperaba que sus remanentes y la humedad que trajo consigo produjeran fuertes lluvias, inundaciones y ráfagas de viento en partes del suroeste hasta el domingo por la noche.

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El huracán Simón

Simón alcanzó fuerza de huracán el jueves antes de intensificarse rápidamente y convertirse en un huracán de categoría 4 a última hora del viernes. Se había estado moviendo aproximadamente de manera paralela a la costa occidental de México y se encontraba a unos 104 kilómetros al oeste de la ciudad de Manzanillo el domingo por la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El centro dijo que se esperaba que Simón se moviera muy cerca de la costa más tarde el domingo, pero seguía siendo incierto si el núcleo del huracán se adentraría completamente en tierra o si se quedaría justo frente a la costa.

Se esperaba que su proximidad a la costa trajera condiciones peligrosas, incluyendo vientos destructivos, marejada ciclónica y lluvias torrenciales.

"Independientemente de si el núcleo completo se adentra en tierra, está lo suficientemente cerca como para crear condiciones muy peligrosas en la zona bajo aviso de huracán", dijo Eric Blake, especialista sénior en huracanes del Centro Nacional de Huracanes.

Un aviso de huracán estaba en vigor para partes del centro-oeste de México, incluyendo el tramo de costa desde Punta San Telmo hasta El Roblito y las Islas Marías.

Se pronosticó que el huracán traería de 203 a 406 milímetros de lluvia a partes del suroeste de México hasta el lunes, con totales aislados de hasta 762 milímetros posibles en zonas de Michoacán, Colima y Jalisco. La lluvia podría provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían poner en peligro vidas, especialmente en las zonas montañosas, dijeron los meteorólogos.

También se esperaba una peligrosa marejada ciclónica a lo largo de la costa inmediata, cerca de donde el centro de Simón tocara tierra o se acercara a la costa, así como grandes olas destructivas. El oleaje generado por el huracán también podría traer resacas y corrientes de resaca potencialmente mortales a partes de la costa durante los próximos días.

Aunque era posible que se produjera cierto debilitamiento, el Centro Nacional de Huracanes dijo que se esperaba que Simón se mantuviera como un huracán de categoría mayor a medida que se desplace muy cerca de la costa. Si el núcleo del huracán se moviera completamente sobre tierra, se esperaba que se debilitara rápidamente.

Simon Romero colaboró con reportería desde Ciudad de México y Javier Frias desde Puerto Vallarta, México.

Nazaneen Ghaffar es reportera del equipo de meteorología del Times.

Simon Romero colaboró con reportería desde Ciudad de México y Javier Frias desde Puerto Vallarta, México.