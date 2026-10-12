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Un incendio quema por completo el mercado más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges

El mercado fundado en 1615 y situado en el barrio de Le Marais ha quedado completamente destruido tras un fuego que no ha afectado a los edificios vecinos

Bomberos franceses realizan labores de seguridad en el mercado de Enfants Rouges, en el centro de París, tras ser destruido por un incendio, en París, Francia, el 12 de octubre de 2026. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Bomberos franceses realizan labores de seguridad en el mercado de Enfants Rouges, en el centro de París, tras ser destruido por un incendio, en París, Francia, el 12 de octubre de 2026. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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Un incendio ha destruido por completo el mercado cubierto más antiguo de París, el Marché des Enfants Rouges, situado en el barrio de Le Marais y fundado en 1615. Así lo ha anunciado esta mañana el alcalde de Paris Centre, Ariel Weil, coincidiendo con las declaraciones del teniente coronel Pierre de Bouvier: “El mercado ha quedado completamente destruido. No queda nada”, ha sentenciado a primera hora de este lunes.

El fuego comenzó durante la madrugada del domingo al lunes. Según ha informado Le Monde, la inmensidad de las llamas obligó a movilizar a unos 150 bomberos y medio centenar de vehículos de emergencia, que recibieron el aviso sobre las 4.15 de la mañana. El incendio ha arrasado aproximadamente 1.000 metros cuadrados, provocando el derrumbe parcial de la estructura metálica del edificio.

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Incendio del mercado de Enfants Rouges, en Paris, este 12 de octubre de 2026. (AFP PHOTO/T. DE SAN LAZARO)
Incendio del mercado de Enfants Rouges, en Paris, este 12 de octubre de 2026. (AFP PHOTO/T. DE SAN LAZARO)

Pese a la magnitud del suceso, no se han registrado víctimas mortales. Un bombero sufrió un malestar leve durante la intervención, según recoge la agencia AFP. Las autoridades tampoco han identificado todavía el origen de las llamas, aunque han confirmado que el incendio ha quedado controlado y no existe riesgo de que se propague a otros inmuebles.

Más de cuatro siglos de historia

El Marché des Enfants Rouges abrió sus puertas en 1615, durante el reinado de Luis XIII, y desde entonces se había convertido en uno de los espacios comerciales más emblemáticos de la capital francesa. Su peculiar nombre, que significa “mercado de los Niños Rojos”, procede de los uniformes de ese color que vestían los huérfanos acogidos en un antiguo hospital cercano, que permaneció abierto hasta 1772.

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Situado en el tercer distrito de París, el recinto fue incluido en el inventario de monumentos históricos franceses en 1982. Durante más de cuatro siglos, sus instalaciones acogieron puestos de alimentación y comercios tradicionales que, con el paso del tiempo, fueron incorporando establecimientos de restauración y propuestas gastronómicas internacionales.

De hecho, el mercado se había consolidado como uno de los destinos gastronómicos más reconocidos de la ciudad, tanto para los vecinos del barrio como para los turistas. Hace unos meses fue nombrado como el quinto lugar en la lista de los 12 mejores mercados del mundo con los Food & Wine’s Awards.

No es la primera vez que este histórico mercado se enfrenta a la amenaza de desaparecer. Según recoge el propio Ayuntamiento de París en su página web, en la década de los noventa el recinto cerró debido a su deterioro y las autoridades llegaron a estudiar un proyecto para demolerlo y construir un aparcamiento en su lugar. Sin embargo, omerciantes y residentes del barrio se organizaron para impedir su desaparición y llegaron incluso a pasar las noches frente al edificio para protegerlo. Finalmente, el mercado fue rehabilitado por la arquitecta Florence Bougnoux y reabrió sus puertas en el año 2000.

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