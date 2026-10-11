Así fue la celebración de boda de Conor Kennedy y Giulia Be en Río de Janeiro

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La celebración de tres días de la pareja reunió a dos familias con lazos políticos mientras aumentan las tensiones en torno a la elección presidencial de Brasil.

Conor Kennedy, el hijo del secretario de Salud y Servicios Humanos Robert F. Kennedy Jr., y la estrella de pop brasileña Giulia Be celebraron su matrimonio el sábado en Río de Janeiro, lo que llevó a la familia Kennedy a Brasil en medio de tensiones políticas.

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La pareja, que según se informa tuvo una íntima ceremonia civil en Los Ángeles en marzo, organizó una celebración de bodas de tres días que comenzó el jueves y culminó el sábado por la noche con una lujosa recepción para varios cientos de invitados en el Instituto Brando Barbosa, una ornamentada mansión colonial cerca de los famosos jardines botánicos de Río.

La lista exacta de invitados ha sido un secreto, pero incluyó al secretario Kennedy, quien asistió con su esposa, la actriz Cheryl Hines, así como a numerosos y reconocidos artistas, influentes y diseñadores brasileños.

La celebración llega justo dos semanas antes de que los votantes brasileños regresen a las urnas para elegir a un presidente, una elección de segunda vuelta que enfrenta al actual mandatario de izquierda de la nación, Luiz Inácio Lula da Silva, conocido como Lula, contra Flávio Bolsonaro, un líder de derecha e hijo del expresidente caído en desgracia Jair Bolsonaro.

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Jair Bolsonaro ha sido un aliado cercano del presidente Donald Trump, quien designó a Kennedy Jr. para unirse a su gabinete, lo que molestó a muchos miembros de la familia Kennedy, fieles demócratas que se han sentido consternados por la adopción por parte de Kennedy del movimiento antivacunas y sus propias políticas como secretario de Salud.

Conor Kennedy, de 32 años, es el hijo de Robert y Mary Richardson Kennedy, quien murió por suicidio en 2012. La pareja se comprometió en agosto de 2024 --Be lo llamó el "sí más fácil de todos los tiempos"-- después de salir durante varios años.

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El viernes por la tarde, la pareja recibió una bendición durante una ceremonia en el Cristo Redentor, en la cima de la montaña del Corcovado. Una ceremonia religiosa le siguió el sábado en la Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, una iglesia dorada en el centro de Río dedicada a Nuestra Señora del Monte Carmelo. La iglesia, que alguna vez fue la catedral real de Brasil, ha sido el sitio de varias coronaciones.

Vogue informó el sábado que la novia llevó un vestido lencero de Calvin Klein con la espalda descubierta y guantes largos a la ceremonia de bendición, un estilo y una marca que quizás fueron un guiño a Carolyn Bessette Kennedy, la esposa de John F. Kennedy Jr. (La pareja murió en un accidente aéreo en 1999).

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El sábado por la mañana, se llevaron al interior de la iglesia almendros de Madagascar, orquídeas y calas blancas, mientras que en la entrada se había instalado un dosel con cortinas largas para ocultar las llegadas. Aun así, los espectadores lograron ver a Conor Kennedy y a sus padrinos de boda con trajes y corbatas azul marino a juego, incluido su hermano William Finbar Kennedy --quien es conocido como Finn--. También estuvo presente Kyra Kennedy, la hermana de Conor, quien según los informes presentó a la pareja.

Al otro lado de la calle, en la Praça XV de Novembro, el tradicional mercado de pulgas de los sábados de Río bullía, y lugareños y turistas exploraban decenas de puestos con antigüedades, discos y ropa. Alrededor de las 2 p. m., la novia llegó con su padre, el empresario brasileño Paulo Marinho. Los guardias de seguridad corrieron las cortinas alrededor de la puerta del auto de Be como un capullo para ocultar su entrada.

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Las multitudes también voltearon a ver cuando una caravana bloqueó repentinamente el tráfico. La comitiva transportaba a Kennedy Jr. y a Hines a la ceremonia, rodeados por agentes de la Policía Federal de Brasil y un equipo de seguridad.

Antes de que comenzara la ceremonia, los conductores atrapados en el tráfico lento afuera de la iglesia ofrecieron algunas opiniones.

"¿Ves eso?", dijo un hombre, "¡un Kennedy!".

Las festividades habían comenzado el jueves con una fiesta en la Mansão do Alto, un popular lugar para bodas enclavado en las colinas boscosas del barrio Alto da Boa Vista de Río.

Los preparativos para la recepción del sábado en el Instituto Brando Barbosa comenzaron un mes antes, cuando trabajadores ensamblaron una gran estructura en el jardín de la mansión. Después de la ceremonia en la iglesia, los invitados llegaron por un pequeño camino adoquinado dentro de la propiedad mientras sonaba la música y las luces iluminaban los imponentes árboles y el bambú del jardín.

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La novia compartió detalles sobre las festividades con los medios brasileños, entre ellos información sobre la estatua de la Virgen María que había encargado para la celebración. Señaló que tenía que ser más alta que el novio, que mide más de 1,80 metros. También dijo que planeaba incluir tradiciones nupciales brasileñas, como regalar a los invitados sandalias personalizadas al final de la fiesta para que pudieran bailar.

"Esa fue una de las primeras cosas que le dije: 'Mi amor, te amo, pero no me voy a casar en Massachusetts'", dijo Be a un medio local. "Es la única oportunidad de traer a todos sus amigos y a toda su familia a Brasil y quería que se la pasaran muy bien".

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La ceremonia está lejos de ser el primer viaje de la familia Kennedy a Brasil. En 1941, John F. Kennedy visitó Río con su madre, Rose, y su hermana Eunice, y las fotos muestran a la familia radiante frente al Pan de Azúcar. Poco después del asesinato del presidente Kennedy en 1963, la ciudad nombró un barrio en su honor: Vila Kennedy.

Giulia Be, de 27 años, cuyo nombre legal es Giulia Bourguignon Marinho, es hija de Paulo Marinho y Adriana Marinho. Su familia ha estado activa en la política brasileña, y ha tenido lazos, en diferentes momentos, con ambos candidatos presidenciales de la nación.

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Su padre apoyó alguna vez a Jair Bolsonaro y se unió a la candidatura de su hijo Flávio cuando se postuló al Senado brasileño, pero luego se desencantó después de que Flávio Bolsonaro enfrentara cargos de corrupción. El hermano de Be, Andre, un comediante y presentador de televisión, también se ha postulado para un cargo público y ha encontrado cierta fama por sus imitaciones de Jair Bolsonaro.

Por su parte, los recién casados se reunieron y ofrecieron su apoyo a Lula mientras este hacía campaña contra Jair Bolsonaro en 2022, poco después de que la pareja comenzara a salir. Kennedy le dijo al candidato de izquierda --mientras su novia traducía-- que le recordaba a su abuelo, Robert F. Kennedy, por "la forma en que defiendes a los pobres y a la clase trabajadora".

El viernes, el padre del novio fue visto por Río tomándose fotos grupales con los invitados, mientras que la pareja se relajaba, jugaba voleibol y disfrutaba del sol en la playa de Ipanema. Kennedy Jr. fue incluso fotografiado después de darse un chapuzón en el océano.

Y aunque los Kennedy no habían causado mucho revuelo en una nación absorta en una reñida campaña presidencial, los vendedores de bikinis en Ipanema estaban felices de verlos --y a cualquier otro turista-- en una playa repleta en un viernes soleado, durante lo que ha sido un lluvioso comienzo de primavera en Río.

"Me encanta cuando gente del extranjero viene a Río", dijo Euzi da Silva, una vendedora de playa rodeada de montones de diminutos trajes de baño que colgaban de sombrillas de playa.

Jesse McKinley es periodista del Times y cubre temas de política, cultura pop, estilo de vida y la confluencia de los tres.