Fundación Colombia Luz y Sonrisas, de la primera dama, estaría inhabilitada para recibir las donaciones para los damnificados del terremoto: esta es la razón

La entidad fue creada al finalizar la campaña presidencial y cuenta con la presidencia de la primera dama - crédito Colprensa

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Al cumplirse dos meses del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió parte del territorio colombiano, crece la polémica frente al manejo de recursos recaudados para atender a los damnificados.

Desde el Congreso de la República, diferentes sectores políticos, especialmente de la oposición, habían solicitado información mediante derechos de petición, donde se diera a conocer el dinero recibido por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, organización cuya representante legal es la primera dama, Ana Lucía Pineda, una de las tres entidades sin ánimo de lucro autorizadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para canalizar las ayudas destinadas a la reconstrucción tras el sismo.

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Aunque en principio, la organización social respondió a los requerimientos, el representante Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) señaló que su inquietud no fue respondida de fondo, por lo que acudió a instancias judiciales para ello. No obstante, la acción judicial finalmente fue negada por el Juzgado 38 de Familia de Bogotá.

Además de la fundación de la primera dama, el Minuto de Dios y el Banco de Alimentos también fueron autorizados por el Gobierno para atender las ayudas para los damnificados del sismo - crédito suministrada a Infobae

Sin embargo, la polémica por el manejo de los recursos por parte de la fundación de la primera dama se mantiene vigente, tanto que se reveló un detalle que podría tener en el radar a la funcionaria pública.

Según información revelada por Noticias Uno, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas no cuenta con la habilitación requerida dentro del Régimen Especial Tributario, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para recibir y administrar donaciones.

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Antes de registrarse el sismo, la organización fue creada en junio de 2026, fecha en la que se definía la campaña presidencial en Colombia. No obstante, fue constituida oficialmente el 7 de julio de 2026, aproximadamente un mes antes de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia, y donde se contempla una red de mujeres denominada Tigresas Moviéndose con Corazón.

La reglamentación exige a las organizaciones actualizar la responsabilidad tributaria en el Registro Único Tributario - crédito Dian

En ese sentido, para que la fundación pueda operar legalmente bajo ese régimen, la entidad aduanera, citada por el noticiero nacional, establece que debe solicitar formalmente su inclusión y actualizar su responsabilidad en el RUT antes del 30 de junio de cada año fiscal.

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“No por el hecho de que ustedes sean una fundación ya lo tienen. Tienen que hacer un paso adicional, que es solicitar ante la DIAN la aplicación del régimen tributario especial y cada año van a tener la obligación de renovarlo”, indicó la abogada Natalia Monroy en declaraciones al medio citado.

Vale mencionar que la Dian había notificado a las entidades sin ánimo de lucro que tenían como fecha límite el 30 de junio de 2026 para presentar su solicitud de actualización anual ante el Servicio Informático de la entidad, para mantener los beneficios fiscales y la calificación que les permite certificar donaciones deducibles.

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Con el fin de subsanar esta irregularidad, la primera dama había convocado el 20 de agosto un consejo de fundadores para reformar los estatutos de la organización y adaptarlos a las exigencias normativas de la Dian, de acuerdo con las actas de la organización reveladas por Noticias Uno.

La primera dama convocó a un consejo de fundadores para ajustar los estatutos a las exigencias normativas - crédito Captura de Video Noticias Uno

Sin embargo, expertos advirtieron que el trámite de calificación por parte de la autoridad tributaria puede demorar aproximadamente cuatro meses. “La Dian tendrá un plazo más o menos de cuatro meses para atender de fondo nuestra solicitud para la calificación”, había manifestado el tributarista Daniel Zambrano al noticiero mencionado.

En ese sentido, las donaciones que reciba la fundación, durante este lapso de tiempo, carecerán de la correspondiente vigilancia fiscal. Por el momento, ni la organización social ni la primera dama se han pronunciado frente a esta información.

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Además de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, las otras dos organizaciones autorizadas para la administración de las donaciones para los afectados del terremoto fueron la Corporación Organización El Minuto de Dios y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco).

Las donaciones que reciba la entidad podrían permanecer sin vigilancia fiscal durante aproximadamente cuatro meses - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE/Paula Orozco/Foto AP

Fundación de la primera dama entregó balance

Pese a la polémica, la campaña Colombia, un Solo Corazón, encabezada por la primera dama Ana Lucía Pineda, informó que más de 48.000 personas recibieron asistencia durante los dos meses posteriores al terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto y anunció proyectos para recuperar viviendas, colegios y centros de salud en las zonas afectadas.

En su reporte entregado el 11 de octubre, la iniciativa distribuyó más de 5.813 toneladas de ayuda humanitaria en ocho departamentos y 80 municipios. La movilización reunió a 166 empresas, entidades y fundaciones, además de más de 1.250 voluntarios y más de 30 centros de acopio en distintos puntos del país.

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El traslado de los suministros contó con la participación de 24 compañías del sector del transporte, que llevaron los recursos por tierra, aire y mar hacia los municipios incluidos en el plan de atención.

Pineda publicó el balance en Instagram y reconoció la participación de voluntarios, empresas y fundaciones en las labores posteriores a la emergencia. “Hoy cumplimos dos meses siendo Colombia, un solo corazón”, expresó.

La campaña 'Colombia, un Solo Corazón' benefició a más de 48.000 personas en los dos meses posteriores al sismo - crédito analu_pineda / Instagram