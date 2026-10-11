Rusia aún no ha revelado el patógeno que mató a la investigadora de la peste

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Los expertos afirmaron que, con la tecnología de análisis actual, las autoridades rusas ya deberían conocer la respuesta.

Más de una semana después de la misteriosa muerte por neumonía de una joven investigadora de la peste, Rusia aún no ha identificado de manera pública el patógeno que la mató.

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La posibilidad de que la investigadora contrajera la peste neumónica en su laboratorio generó temores mundiales de un brote. Esas preocupaciones han comenzado a disiparse, ya que no han surgido otros casos conocidos en la región de Irkutsk, donde Darya Shipilova, una investigadora de 28 años del Instituto Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, murió el 2 de octubre.

Pero la falta de una explicación oficial para la muerte de Shipilova, a pesar de las miles de pruebas realizadas a otras personas en la comunidad y a sus propios restos, ha avivado las preocupaciones sobre qué podría estar ocultando, si es que oculta algo, el gobierno autoritario de Rusia.

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Según Rospotrebnadzor, el regulador de salud pública de Rusia, los restos de Shipilova no dieron positivo para ninguno de los patógenos peligrosos con los que trabajaba en el instituto, que incluían la bacteria que causa la peste. El organismo regulador ha dicho que falleció a causa de neumonía de origen desconocido. La neumonía puede ser causada por numerosos virus, bacterias y hongos.

La Organización Mundial de la Salud aún busca entender el "agente causal" de la neumonía mortal, ya sea que se tratara o no de la peste, dijo Maria Van Kerkhove, la directora de gestión de epidemias y pandemias de la OMS, en una conferencia de prensa el miércoles.

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"Si eso se descarta --dicen que está descartado--, ¿de qué murió en realidad?", preguntó Van Kherhove.

Los expertos dijeron que creían que con la tecnología de pruebas moderna, las autoridades rusas ya deberían saber la respuesta.

"Presumiblemente, tienen la capacidad para hacer una secuenciación simple del genoma en cuestión de días", dijo Raj Panjabi, quien se desempeñó como funcionario de salud pública de la Casa Blanca durante el gobierno de Biden. "Presumiblemente, lo han hecho, pero no han compartido los resultados, y eso es preocupante".

Las preguntas persistentes reflejan una falta más amplia de confianza pública mundial que se deriva en parte de las preguntas sin respuesta sobre los orígenes de la pandemia de la COVID-19.

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Más de seis años después de que la covid trastornara el mundo, quedan preguntas sobre si el laboratorio que estudiaba los coronavirus de murciélago en la ciudad china donde comenzó la pandemia desempeñó un papel en el brote. China rechazó rápidamente la posibilidad e impidió una investigación mundial sobre el asunto.

En Rusia, cualquier posible caso de un patógeno que escape de un laboratorio atrae una atención desmesurada a nivel mundial, en parte porque el país es uno de los pocos en el mundo que continúa trabajando con armas biológicas, según la evaluación de amenazas anual de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

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Eso ha llevado a una mayor preocupación entre funcionarios y expertos estadounidenses, quienes señalan las vulnerabilidades de la nación.

"Estados Unidos no tiene una vacuna autorizada contra la peste", dijo Andrew Weber, investigador principal en el Consejo de Riesgos Estratégicos y exfuncionario del Pentágono a cargo de la biodefensa. "Dado que Rusia tiene un programa ilegal de armas biológicas, es muy preocupante".

No hay indicios de que el instituto de Irkutsk investigara armas biológicas, dijeron personas informadas sobre la inteligencia estadounidense; hablaron bajo condición de anonimato para ofrecer una evaluación franca.

Shipilova participaba en las pruebas para determinar qué antibióticos y dosis funcionaban contra la Y. pestis, la bacteria que causa la peste, según el resumen de un estudio presentado este año en una conferencia sobre enfermedades infecciosas de Moscú.

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La peste, que es endémica de Siberia y algunas otras regiones del mundo, causó la "Peste Negra" que devastó Eurasia en el siglo XIV, pero es tratable con antibióticos si se detecta con rapidez. La peste neumónica es considerada la más peligrosa de las tres formas principales de infección, porque se transmite de persona a persona y causa una neumonía mortal de rápida aparición.

Al referirse a Shipilova como "la paciente", las autoridades rusas han dicho que estaba vacunada contra los microorganismos peligrosos con los que trabajaba, y que dos revisiones del instituto descartaron cualquier "situación de emergencia" en el laboratorio. Las medidas de cuarentena que las autoridades rusas tomaron en la región de Irkutsk se implementaron por precaución, debido a la naturaleza del trabajo de la paciente, dijeron.

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Las vacunas contra la peste existen desde hace mucho tiempo, pero los expertos han planteado serias dudas sobre su eficacia y seguridad.

Más allá de qué patógeno provocó la neumonía de Shipilova, muchas otras preguntas siguen sin respuesta, incluido dónde estuvo en los días previos a su muerte, en qué trabajaba en el instituto en ese momento, y cómo y cuándo se manifestó su enfermedad por primera vez y luego progresó.

Los laboratorios de todo el mundo que trabajan con gérmenes letales toman amplias precauciones para evitar que los trabajadores se infecten, pero han ocurrido accidentes.

Si bien Rusia tomó medidas rápidas para poner en cuarentena y hacer pruebas a las personas que habían estado en contacto con la investigadora, Rospotrebnadzor no ha llevado a cabo ninguna rueda de prensa y solo ha proporcionado información mediante comunicados públicos periódicos. El Kremlin se ha negado a responder preguntas específicas, y ha instado al público a escuchar únicamente a los funcionarios de salud pública.

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Rusia ha tardado en revelar los detalles de otros incidentes con posibles implicaciones para la salud pública.

En 2019, Moscú ocultó información crítica sobre la fallida recuperación submarina de un misil de propulsión nuclear en el mar Blanco, la cual causó una explosión y dejó siete muertos. En un principio, las autoridades no dijeron que hubiera un dispositivo nuclear involucrado, no reconocieron un pico de radiación ni advirtieron a los médicos que estaban tratando a pacientes irradiados.

Durante mucho tiempo, la falta de divulgación ha sido el modus operandi de la burocracia soviética y ahora rusa, dijo Alexander Kelle, investigador principal del Instituto de Investigación para la Paz y Política de Seguridad de la Universidad de Hamburgo en Alemania. Advirtió que no se debían sacar demasiadas conclusiones de la escasez de detalles.

"Solo porque haya una falta de información, debemos tener cuidado de no equiparar eso con algo siniestro", dijo Kelle, y señaló que había muchas razones legítimas de salud pública para que los investigadores trabajaran con patógenos peligrosos.

Postular cualquier vínculo con la guerra biológica rusa, dijo, sería "forzar demasiado la evidencia tan limitada que se ha presentado".

En un mensaje en video el jueves, el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, intentó dar por terminado el episodio. Dijo que el monitoreo médico de las personas en la región había concluido y agradeció a sus colegas funcionarios rusos por tomar medidas rápidas bajo un intenso escrutinio.

Kobzev dijo que la OMS había confirmado públicamente que no había riesgos para la salud pública, aunque la organización ha dicho que no ha recibido suficiente información de Rusia para hacer una evaluación de riesgos.

Algunas personas que comentaron el video de Kobzev en su canal de Telegram no lo aceptaron.

"¿Qué causó la neumonía que mató a la joven sana?", preguntó uno.

"¿De verdad todavía hay personas ingenuas y crédulas en nuestra ciudad que creerían esto?", dijo otro comentarista.

Un tercero escribió: "Los expedientes secretos X, no hay nada que ver aquí".

K. R. Callaway contribuyó a este reportaje.

Paul Sonne es jefe de la corresponsalía de Moscú, y lidera la cobertura de Rusia, el Cáucaso y Asia Central. Vive en Berlín.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad por más de dos décadas.

K. R. Callaway contribuyó a este reportaje.