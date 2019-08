El espectador no tiene que estar de acuerdo; creo que yo no estoy de acuerdo. Pero tampoco me molesta. Porque habrá espectadores que objeten por preferencias políticas a las golpizas metafóricas y reales de los jipis, y habrá los que lo disfruten como un puño contra el ojo de las sensibilidades de nuestros días. También habrá los que crean que no hay comentario político alguno.