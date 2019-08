Sin embargo, es posible demostrar que esta afirmación es falsa. Por lo general, los aranceles los pagan los consumidores en el país importador, no los exportadores. Y podemos confirmar que esto es lo que está ocurriendo con los aranceles de Trump: los precios de los bienes sujetos a dichos aranceles han aumentado de manera perceptible, casi a la par de los aumentos en los aranceles, en tanto que los precios de los productos que no están sujetos a los nuevos aranceles no han aumentado.