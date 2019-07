"No entiendo de dónde salen esos 'miedos', salvo por el hecho de que la empresa matriz está en Rusia", comentó Rodríguez en una conversación en Twitter. "Quiero decir, definitivamente no tengo los recursos del FBI ni de la FTC, pero hasta ahora no he encontrado nada que sea alarmante o que muestre que esta aplicación intenta esconder funciones perjudiciales".