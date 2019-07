Las teorías de conspiración sobre la llegada a la Luna solían ser un tema muy serio. Bill Kaysing, exempleado de una empresa que construyó cohetes para la NASA, le dio fuertes bríos el movimiento en 1976 cuando publicó por su cuenta propia Nunca fuimos a la Luna (We Never Went to the Moon: America's Thirty Billion Dollar Swindle), un desvarío de doscientas páginas que citaba a Abraham Lincoln y a William Shakespeare e incluía misteriosas reflexiones sobre la propulsión de cohetes y fotocopias granulosas de "evidencia". La teoría fue reavivada en 2001, en la era temprana de la colaboración masiva en internet, cuando un tipo llamado Bart Sibrel produjo un "documental" de 47 minutos llamado A Funny Thing Happened on the Way to the Moon (Algo curioso sucedió camino a la Luna). Mezclaba videos lunares con tomas amenazantes de la Unión Soviética y de Vietnam con la narración de una voz británica muy severa, y fue comercializado en el sitio web MoonMovie.com.