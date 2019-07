Sus palabras me reconfortan y me recuerdan, mientras contemplo mi propio futuro incierto, que la escritura no es un acto de taquigrafía. Es una apuesta por la conexión. Una búsqueda de significado. Oliver Sacks lo dijo muy bien en The Mind's Eye, un libro inspirado en su pérdida parcial de la vista. "El lenguaje, la más humana de las invenciones, posibilita algo que, en principio, no debería ser posible. Permite que todos nosotros, incluso los ciegos de nacimiento, veamos con los ojos de otro".