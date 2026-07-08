Lo que hay que saber del edificio en Manhattan que generó alarma

El rascacielos de la calle 42 Este, la antigua sede de Pfizer, estaba en reformas para convertirlo en apartamentos.

Un rascacielos de oficinas de la zona Midtown de Manhattan, que se estaba transformando en apartamentos, dio señales de derrumbe el martes, lo que provocó evacuaciones, cierres de calles y una respuesta de emergencia que trastocó la hora punta matutina en los alrededores de la estación Grand Central Terminal.

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Pero el martes por la noche, el responsable de edificios de la ciudad de Nueva York, Ahmed Tigani, intentó tranquilizar a la gente, aunque dijo que el barrio que rodea el edificio podría seguir en una situación tensa "durante los próximos días".

"Puedo decir que, en este momento, el edificio se encuentra estable", dijo Tigani. "Confiamos en el plan de emergencia que tenemos ahora".

El Cuerpo de Bomberos recibió una llamada sobre la caída de ladrillos cerca del edificio, en el 235 de la calle 42 Este, justo antes de las 8 a. m., según las autoridades. El edificio, antigua sede corporativa del gigante farmacéutico Pfizer, se está transformando en un complejo residencial de 1600 viviendas que, según uno de sus promotores, es la mayor reconversión de este tipo en Estados Unidos.

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Un responsable de seguridad del edificio, que tiene 37 pisos, informó el martes que una viga de acero de la planta 21 estaba dañada, según muestran los registros del Departamento de Edificios de la ciudad. Dos columnas de soporte del interior del edificio se estaban deformando y varias plantas superiores se hundían, dijeron los bomberos.

Esto es lo que hay que saber:

¿Hubo algún herido ante el riesgo de derrumbe?

No hubo lesionados, dijeron los bomberos. Los trabajadores de la obra fueron evacuados del edificio y, como medida de precaución, también se desalojó a los trabajadores de los edificios colindantes, situados en los números 225 y 221 de la calle 43 Este, según los bomberos.

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Cliff Johnsen, representante sindical del Steamfitters Local 638, dijo que los miembros de su sindicato de instaladores de tuberías de vapor fueron evacuados del 235 de la calle 42 Este después de que las vigas empezaron a doblarse. "El lado norte de ese edificio se está desmoronando", dijo. "Las vigas en I se están doblando como si fueran cigarros ahí dentro".

El alcalde Zohran Mamdani dijo en una rueda de prensa que se había establecido una "zona de acceso restringido" desde la calle 40 hasta la 45 y desde la Primera Avenida hasta la Tercera Avenida como medida de precaución adicional.

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¿Qué tipo de obras se están haciendo en el edificio?

La antigua sede de Pfizer --dos edificios que se unieron, ubicados en el 235 y el 219 de la calle 42 Este-- se está convirtiendo en un complejo de apartamentos como parte de una iniciativa más amplia para aprovechar los edificios de oficinas vacíos de Manhattan y ayudar a aliviar la crisis de vivienda de la ciudad.

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El proyecto, una iniciativa conjunta de Metro Loft y David Werner Real Estate, comenzó en 2024 y se esperaba que estuviera terminado el año que viene. Además de rediseñar el 235 de la calle 42 Este, los planes de los promotores prevén añadir 11 plantas a las 22 existentes en el 219 de la calle 42 Este, dijo Tigani.

De los 1602 departamentos previstos, 400 estaban destinados a ser de precio asequible. El diseño también incluye más de 9000 metros cuadrados de servicios, como tiendas, una piscina en la azotea y un gimnasio.

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Metro Loft dijo en un comunicado que era consciente de los problemas del edificio y que estaba colaborando con el Departamento de Edificios para "comprender el alcance total de la situación".

Colaboraron con la reportería Liam Stack, Claire Fahy, Mihir Zaveri, Caitlyn Freeman, Chelsia Rose Marcius, Matthew Haag, Hurubie Meko y Davaughnia Wilson.

Ed Shanahan es reportero y editor y cubre noticias de última hora y asignaciones generales en Metro, la sección local del Times.

Colaboraron con la reportería Liam Stack, Claire Fahy, Mihir Zaveri, Caitlyn Freeman, Chelsia Rose Marcius, Matthew Haag, Hurubie Meko y Davaughnia Wilson.