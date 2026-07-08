Ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio cuestionó designación de Omar Bula como su sucesor: “Puro nepotismo”

La canciller Rosa Villavicencio reaccionó a la designación de Omar Bula como su sucesor, a partir del 7 de agosto - crédito Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

La designación de Omar Bula Escobar como nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha generado un fuerte debate en el ámbito político. En especial, por la corta, pero contundente reacción de la actual titular de la cartera, Rosa Yolanda Villavicencio, que no dudó en dar su concepto frente a la escogencia del que será el encargado de la política diplomática del país.

Villavicencio, a través de su perfil de X, expresó su desacuerdo de manera categórica tras conocerse el nombramiento. “Puro nepotismo”, afirmó la titular de la cartera, al replicar el análisis de David Mauricio Castrillón, profesor titular de investigación en la Universidad Externado, en el que se hacía una remembranza de la trayectoria no solo del escogido por el mandatario electo, sino también de su círculo más cercano.

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Con este mensaje en X, la canciller Rosa Villavicencio se pronunció sobre la designación de Omar Bula como canciller y lo calificó como un acto nepotista - crédito @ryvillavicencio/X

Y es que, al referirse al nuevo canciller, el académico valoró su experiencia, contrario a Villavicencio. “Como lo dice Abelardo de la Espriella, el canciller entrante, Omar Bula Escobar, no ha hecho paso por la Cancillería colombiana, más bien ha desarrollado su experticia diplomática desde el sistema ONU”, expresó en primer término el profesor, en relación con la llegada de este personaje al máximo cargo de la diplomacia nacional.

Sin embargo, Castrillón también reiteró los antecedentes familiares de Bula en la diplomacia nacional. “¡Una familia empapada en el mundo diplomático, del país y del orden internacional!, lo que ameritó la reacción de la actual funcionaria, que cuestionó la conveniencia de un nombramiento que, a su juicio, responde a lazos familiares más que a méritos institucionales.

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¿Cuáles han sido los familiares del designado canciller Omar Bula?

El recorrido de la familia Bula en la diplomacia colombiana es extenso. Germán Bula Hoyos, padre del designado canciller, fue embajador de Colombia ante Bélgica durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (1975-1977); mientras que su tío, Gonzalo Bula Hoyos, ocupó posiciones como consejero de relaciones exteriores ante Italia, cónsul general en Ámsterdam y embajador ante la FAO entre otros cargos.

Diplomático global, escritor y profesor: el perfil de Omar Bula Escobar al frente de la Cancillería - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Asimismo, la hermana de Omar Bula, Olga Elena Bula Escobar, desempeñó funciones diplomáticas en Bélgica, Francia, India y Australia en distintos periodos presidenciales, mientras que su hermano, Germán Alberto Bula Escobar, fue embajador en Venezuela entre 2000 y 2002. Con ello, un nuevo integrante de la familia estará en representación del Gobierno en esta nueva etapa, con De la Espriella como presidente.

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En su anuncio, el mandatario electo indicó que el nombramiento de Bula a la Cancillería se fundamentó en la experiencia internacional del designado ministro, en específico en organismos multilaterales. El propio jefe de Estado destacó que el nombramiento responde a un enfoque técnico orientado hacia la modernización y la eficiencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que jugará un papel clave en su administración.

Con amplio recorrido en organismos multilaterales, Omar Bula Escobar asumirá como canciller en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @omarbula/X

Su trayectoria incluye más de dos décadas de trabajo en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde lideró operaciones humanitarias en escenarios de conflicto en África, Europa, América Latina y Medio Oriente. Su experiencia abarca la gestión de crisis en países como Somalia, Sudán e Irak, así como misiones en Senegal, Egipto, Roma, Brasilia, Panamá, Etiopía y Ecuador en el marco del Programa Mundial de Alimentos.

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En el ámbito académico, Bula es reconocido como conferencista y escritor. Ha dictado cátedra en la Universidad Sergio Arboleda y fue incluido en 2018 en la lista de los 100 expertos en geopolítica más influyentes del mundo, elaborada por la firma británica Richtopia. “No ha hecho parte de la administración pública nacional ni de las maquinarias tradicionales en Colombia”, remarcó De la Espriella en su presentación.