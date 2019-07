La respuesta de una funcionaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda a entender por qué: las 7,65 millones de personas con discapacidad en el país no son y no han sido una prioridad estatal. Al hecho de que no existan políticas públicas para garantizar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y ser incluidas en la sociedad se suman dos realidades que este gobierno no puede ignorar: más del 54 por ciento de las personas con discapacidad en México viven en la pobreza y dos de cada diez personas con discapacidad no saben leer ni escribir.