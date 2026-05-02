La realidad y la ficción en 'Michael'

Verificamos los datos en varias escenas de la nueva película biográfica del Rey del Pop, Michael Jackson.

Michael, la nueva película biográfica sobre la triunfal pero traumatizada vida de Michael Jackson, se sometió a costosos cambios de rodaje cuando el patrimonio de Jackson descubrió un acuerdo legal de la década de 1990 que impedía que la película mostrara a un niño que había alegado que la estrella abusó sexualmente de él en su momento. En su lugar, el conflicto central de la película es entre el patriarca de los Jackson 5, Joseph Jackson, y el grupo familiar al que condujo al superestrellato, en particular Michael, su dinámico líder.

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En esta versión de la historia, ¿qué ficciona la película y qué se apega a la realidad? A continuación, la verificación de datos, basado en parte en la investigación para mi libro MJ: the Genius of Michael Jackson:

¿Joseph Jackson le pegaba a Michael con un cinturón cuando era pequeño y le llamaba "narizón"?

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Sí, hubo palizas, según ambos Jackson. Michael acusó a su padre (interpretado por Colman Domingo) de maltratarle con cinturones y "cables de hierro". Joseph declaró a la BBC: "Le azotaba con una vara y un cinturón. Nunca le pegué: a alguien se le pega con un palo". En la película, la madre de Michael, Katherine, se enfrenta a Joseph: "¿Qué vas a hacer, pegarle? ¿Vas a azotarlo?". Pero en una entrevista de 2013 en CNN, Katherine Jackson defendió a su esposo: "No creía que fuera demasiado duro", y añadió: "Si hacías algo mal, recibías un regaño por ello y también recibías una paliza por ello".

En cuanto a "narizón", fueron los hermanos de Michael quienes le pusieron este cruel apodo infantil, según el libro de J. Randy Taraborrelli, Michael Jackson: the Magic, the Madness, The Whole Story 1958-2009. Aunque The Guardian y otras publicaciones sugirieron que Joseph Jackson también le llamaba así, el padre de Michael lo negó.

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¿Michael Jackson consiguió una tregua entre las pandillas de Los Ángeles?

Sí, en cierto modo. Quería un concepto de baile tipo West Side Story para su video de "Beat It", y dio instrucciones a su representante de entonces, Ron Weisner, para que se reuniera en el centro de Los Ángeles con los Crips y los Bloods, con seguridad presente. Las pandillas aceptaron participar y llegaron al almacén de ensayos en dos autobuses. El bailarín Popin Pete recordó: "Estas personas se transformaron en las más agradables de la historia".

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¿Walter Yetnikoff, jefe de la discográfica de Jackson, CBS Records, realizó una llamada telefónica amenazadora a MTV que provocó que los videos del artista se emitieran en el canal en cuestión de horas?

Depende de a quién le preguntes. En su autobiografía, Howling at the Moon, Yetnikoff, fallecido en 2021, dijo que había hecho tales amenazas, con el apoyo del productor Quincy Jones. Los ejecutivos de Epic Records, propiedad de la CBS, están de acuerdo: llamó a Bob Pittman, en ese entonces director ejecutivo de MTV Networks, y, refiriéndose a otros artistas de CBS, dijo: "'¿Conoces todos esos videos de Bruce Springsteen y Cheap Trick y Charlie Daniels que estás poniendo por allá?'", recuerda Ron McCarrell, ejecutivo de marketing de una discográfica. "'Empaquétalos todos, mételos en una caja y envíalos de vuelta'". Pero los ejecutivos de MTV de aquella época refutan esta versión. "Nunca ocurrió", dijo Les Garland, ejecutivo de la cadena en aquella época. "Folclor, amigo mío, folclor". En cualquier caso, el gran éxito de Jackson "Billie Jean" se estrenó en el influyente canal de cable en marzo de 1983 e integró lo que había sido casi exclusivamente un formato para artistas de rock blancos.

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¿Michael Jackson despidió a su representante --su padre, Joseph-- por fax?

No. Joseph dijo que contrató a principios de la década de 1980 a los cogestores de Michael, Weisner y Freddy DeMann, y les dijo: "Realmente no conseguimos lo que necesitamos de la compañía discográfica, así que necesito a unos tipos blancos que me ayuden". (Esto provocó un intercambio en la revista Billboard en el que Joseph se refirió a Weisner y DeMann como la "servidumbre blanca", y Michael dijo que la declaración de su padre "me revuelve el estómago"). En marzo de 1983, justo cuando Thriller despegaba, ambos contratos de gestión expiraron y Michael recurrió a Frank DiLeo, su amigo y hombre de promoción en Epic Records, para que lo gestionara hasta principios de la década de 1990.

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¿Se le incendió el pelo a Jackson durante el rodaje del video del anuncio de Pepsi de 1984 que hizo con sus hermanos?

Sí. La versión de Michael de este suceso es en gran medida correcta, como muestra un video del incidente publicado por Us Weekly en 2009, en el que se ve a miembros del equipo extinguiendo las llamas de la parte superior de su cabeza. "Estaba literalmente sobre una bola de llamas", dijo un miembro del equipo de iluminación.

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La película muestra a Jackson y a su abogado, John Branca (Miles Teller), discutiendo un acuerdo de siete cifras con PepsiCo, que Jackson exige destinar a un centro para personas con quemaduras. La cifra en la vida real fue de 1,5 millones de dólares, según la revista People y otros informes, y estableció el Michael Jackson Burn Center en lo que entonces se llamaba Centro Médico Brotman de Culver City, California. El centro cerró en 1987 y el centro médico es hoy el Hospital del Sur de California.

Hay algo que la película no muestra: después de salir del hospital, Jackson empezó a tomar analgésicos, lo que, según dijo en una declaración posterior, le llevó a la dependencia.

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¿Joseph Jackson afirmó que sin los ingresos de lo que se convirtió en la gira Victory Tour de 1984 protagonizada por Michael y sus hermanos, "lo perdemos todo"?

No exactamente. Pero justo cuando la carrera en solitario de Michael despegaba, Joseph y los hermanos Jackson atravesaban dificultades económicas. Joseph se reunió con promotores de conciertos sin que Michael lo supiera y acabó trabajando con el empresario del boxeo Don King (interpretado por Deon Cole), quien garantizó a la familia 3 millones de dólares, mucho más de lo que ofrecían otros promotores.

¿Jackson vivió con sus padres en su casa familiar, en Hayvenhurst Drive, en el barrio de Encino de Los Ángeles, incluso después de que Thriller fuera un éxito?

Sí. Aunque Branca ayudó a Jackson a comprar un piso de tres dormitorios en Encino a principios de la década de 1980, el Rey del Pop no se atrevía a dejar a su madre, así que permaneció en la casa familiar hasta que compró el rancho Neverland, en Los Olivos, California, en 1988.

¿Jackson tenía animales exóticos, como el chimpancé Bubbles y una jirafa, en la casa de Hayvenhurst?

Sí. La familia Jackson acumuló pavos reales, tigres, leones, avestruces, perros y un loro, además de Bubbles, quien vestía monos de OshKosh B'Gosh y aprendió a coger helados Häagen-Dazs del congelador. En cuanto a la jirafa, Los Angeles Times informó que los funcionarios de caza de California retiraron al animal de seis meses, que carecía de permiso, de la casa de los Jackson en 1986.

¿Joseph Jackson interceptó a su hijo en casa, después de que Michael tuviera la cara vendada por su primera operación de nariz, y le dijo: 'Dios mío, Michael'?

No. En su autobiografía de 2011 You Are Not Alone: Michael Through a Brother's Eyes, Jermaine Jackson dice que fue él, y no Joseph, quien interceptó a Michael. "¿Qué demonios te ha pasado?", Jermaine recuerda que le preguntó. Aunque Michael no respondió (ni dijo que era por la sinusitis, como hace en la película), luego le dijeron a Jermaine que su hermano había necesitado una rinoplastia tras caerse en la casa familiar.

La película hace que el papel de Quincy Jones en la producción de Thriller parezca mínimo. ¿Es exacto eso?

No. Jones, prolífico productor y director de orquesta, fue un colaborador crucial de Jackson en sus tres primeros álbumes en solitario posteriores a Motown, Off the Wall, Thriller y Bad. Aunque Jackson compuso "Beat It", "Billie Jean" y otras canciones con la ayuda de su "Equipo B" de profesionales de estudio que trabajaban con él en la casa de Hayvenhurst, el "Equipo A" de Jones, que incluyó al compositor de "Thriller" Rod Temperton, miembros del grupo de rock Toto y el bajista Louis Johnson, fue decisivo para crear el sonido y el proyecto de los tres álbumes. Jones y Jackson colaboraron estrechamente en los dos primeros álbumes y no empezaron a distanciarse sino hasta que hicieron Bad (1987).

¿A Michael se le ocurrió el título de "Thriller" tras un maratón de películas de terror?

No. Temperton, el compositor de "Off the Wall", había estado trabajando en una canción llamada "Starlight", y luego se despertó en su habitación de hotel con la palabra "thriller" en la cabeza. Aunque a Michael le encantaban las películas de terror, y más tarde se le ocurrió la idea del video de "Thriller" porque quería interpretar a un monstruo, Jackson y Jones se decidieron por la canción que daba título al álbum después de que Temperton reescribiera la letra.