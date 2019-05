Bueno, consideramos usar vehículos submarinos operados de manera remota con cámaras montadas, pero debido al cable de conexión, no se permite que estén cerca de los animales en las Galápagos. Así que eso significaba que yo necesitaba aprender a bucear. Siempre me había parecido atemorizante. Había fijado el límite en el uso de esnórquel, que me gusta mucho.